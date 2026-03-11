François Bayrou fue juzgado en apelación del 9 de septiembre al 5 de octubre





François Bayrou será juzgado del 9 de septiembre al 5 de octubre en apelación en el caso de los asistentes parlamentarios europeos del MoDem, dos años y medio después de su absolución en primera instancia, indicó este miércoles 11 de marzo el Tribunal de Apelación de París.





El ex primer ministro fue uno de los tres acusados ​​absueltos en primera instancia en febrero de 2024 en este caso, mientras que otros diez habían sido condenados. Los acusados ​​fueron procesados ​​por once contratos de asistente parlamentario celebrados entre 2005 y 2014, por un importe total de 300.000 euros (finalmente se retuvieron diez contratos por valor de 250.000 euros en primera instancia).





El tribunal penal consideró que efectivamente se había producido una malversación de fondos públicos, ya que se había pagado a asistentes parlamentarios con cargo a fondos del Parlamento Europeo para realizar tareas en beneficio de los partidos, pero que“no sale de ninguna habitación” del expediente que François Bayrou había solicitado a los cinco eurodiputados “emplear ficticiamente asistentes parlamentarios”.









En total, trece acusados, entre ellos la UDF y el MoDem como personas jurídicas, comparecerán durante un mes en la isla de la Cité. Todos los condenados apelaron ellos mismos y la fiscalía apeló las tres absoluciones, incluida la del ex Primer Ministro.









En primera instancia, los cinco ex diputados europeos procesados, entre ellos Jean-Luc Bennahmias, fueron declarados culpables de malversación de fondos públicos y condenados a penas de prisión condicional de 10 a 18 meses y multas de 10.000 a 50.000 euros. También fueron condenados a dos años de inhabilitación suspendida.





El ex ministro de Justicia Michel Mercier, de 76 años, ex tesorero del partido de François Bayrou, fue condenado a 18 meses de prisión, una multa de 20.000 euros y dos años de inhabilitación suspendida por complicidad en malversación de fondos públicos. La UDF fue multada con 150.000 euros, de los cuales 100.000 euros, y el MoDem con 350.000 euros, 300.000 euros.









“No hay pruebas que confirmen que (François) Bayrou tuviera conocimiento de la no ejecución de los contratos de asistente parlamentario”declaró el presidente del tribunal durante las deliberaciones. “Es muy probable” que los actos cometidos por tres de los acusados ​​fueron cometidos con “la autorización de (François) Bayrou”dijo. Sin embargo, “No hay constancia de esta autorización”había indicado el magistrado, antes de pronunciar la absolución del jefe del MoDem, “por el beneficio de la duda”.





“Para mí es una pesadilla de siete años que acaba de terminar con una decisión judicial sin oposición”declaró François Bayrou tras la sentencia. Entre los dos juicios, el alcalde de Pau, candidato a un tercer mandato en las elecciones municipales del domingo, fue primer ministro de Emmanuel Macron de diciembre de 2024 a septiembre de 2025.





Este caso forma parte de un año lleno de importantes juicios en el Tribunal de Apelación de París. Tras el recurso de los asistentes parlamentarios europeos del Frente Nacional en enero-febrero, el lunes se abre el juicio de apelación sobre la financiación libia de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007, que durará hasta junio.