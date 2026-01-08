Nicolás Maduro encarcelado, interino por el vicepresidente... Actualización sobre la vaguedad política tras el ataque estadounidense en Venezuela

para ir más lejos





¿Ha terminado realmente la operación militar estadounidense contra Venezuela? ¿Qué será de este país de 30 millones de habitantes? El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue encarcelado el sábado 3 de enero en Nueva York tras su captura por Estados Unidos, que anunció su intención de ” directo “ transición en Venezuela y explotar sus vastas reservas de petróleo. El interino del país fue confiado a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, mientras Donald Trump descartó cualquier posibilidad de transición incluyendo a la premio Nobel de la Paz y opositora de Maduro, María Corina Machado. Pero el futuro de Venezuela sigue siendo incierto y algunos cuestionan la voluntad del vicepresidente de dejar el poder. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de la situación.





· Nicolás Maduro encarcelado en Nueva York















· Colocación bajo tutela estadounidense antes de una "transición segura"













Donald Trump explicó que Estados Unidos “designar personas diferentes”incluido un misterioso ” banda “. Antes de especificar que “por un tiempo”Venezuela estaría liderada por “la gente que está justo detrás de mí”. A saber, el Secretario de Estado Marco Rubio y oficiales militares. Sin especificar cómo ve Washington el futuro, Donald Trump ya descalificó a la líder de la oposición María Corina Machado. Sin embargo, el premio Nobel de la Paz de 2025 era hasta ahora considerado por muchos occidentales como el verdadero representante de los venezolanos. “Creo que sería muy difícil para él estar al frente del país. Ella no goza de apoyo ni respeto dentro de su país”dijo.









Los venezolanos celebran la captura del presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense el 3 de enero de 2026 en Manaos (Amazonas). SUAMY BEYDOUN/AGIF/SIPA/EE.UU.





· El interino encomendado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez





Donald Trump denunció un contacto telefónico entre su jefe de diplomacia y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pilar del movimiento de izquierda de Nicolás Maduro y su antecesor Hugo Chávez. “Ella está dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para que esto funcione”. Es muy simple”según el presidente estadounidense. Pero el vicepresidente no cumplió con ese escenario, explicando en una alocución a la Nación que Nicolás Maduro era el“presidente único” de una Venezuela dispuesta a ” defender “.









La Corte Suprema de Venezuela confió el sábado la facultad interina a Delcy Rodríguez tras señalar “el secuestro del presidente constitucional” durante un “agresión militar extranjera”. Pero la Corte no declaró a Nicolás Maduro ausente permanentemente, lo que habría provocado una elección presidencial anticipada en un plazo de treinta días.





· El futuro político del país es incierto





Constitucionalmente, Delcy Rodríguez debería convocar a nuevas elecciones. Pero los analistas cuestionan su deseo de ceder el poder. Como Maduro en su época. Si lo mantuviera, podría facilitar las relaciones con Estados Unidos, “pero no estoy seguro de que cambie mucho para los venezolanos”juzgó Iria Puyosa, académica venezolana que trabaja para el grupo de expertos The Atlantic Council.









Los oponentes demócratas del presidente estadounidense han criticado los planes de Donald Trump sobre el petróleo venezolano, que ven como un regreso a una forma de imperialismo brutal. “Estados Unidos no debería gestionar a otros países bajo ninguna circunstancia”según el senador demócrata estadounidense Brian Schatz. “Hoy deberíamos saber que es mejor no involucrarnos en guerras interminables y cambios de régimen que signifiquen un desastre para los estadounidenses”.dijo.





· Operación "Resolución Absoluta" y sus problemas petroleros





Donald Trump dijo que permitiría a las compañías petroleras estadounidenses viajar a Venezuela para explotar las reservas de crudo del país y agregó que Estados Unidos estaba listo para lanzar “un segundo ataque, más significativo” si es necesario. “Nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, irán allí, gastarán miles de millones de dólares y repararán la infraestructura gravemente dañada. (…) y empezar a generar ingresos para el país”afirmó el presidente estadounidense durante una conferencia de prensa en Florida.





A su lado, el jefe del Estado Mayor estadounidense, general Dan Caine, dio algunos detalles sobre la operación militar denominada “Absolute Resolve”. “Discreto, preciso y realizado durante las horas de máxima oscuridad del 2 de enero de (Ella) es la culminación de meses de preparación y formación »declaró el general. Movilizó más de 150 aviones. El líder venezolano y su esposa visitaron “sin resistir”aclaró. Estados Unidos afirmó que ningún estadounidense murió durante la operación, aunque el costo humano en el lado venezolano sigue siendo incierto.





Donald Trump le dijo al New York Post que “muchos cubanos (habían) perdido la vida” porque “estaban protegiendo a Maduro”aunque dijo desconocer el número exacto de muertes. Según medios estadounidenses, Nicolás Maduro se apoyó en asesores enviados por el gobierno comunista de La Habana, también sancionado por Washington y estrecho aliado de Caracas.





· Una intervención americana que cuestiona





La mayoría de los aliados de Estados Unidos, que rápidamente se opusieron a Nicolás Maduro, también se han distanciado de las posiciones de Donald Trump. El presidente francés, Emmanuel Macron, simplemente pidió una “transición democrática” lo cual asegura Edmundo González Urrutia, candidato opositor a las elecciones presidenciales de 2024.









Un veterano de la diplomacia estadounidense y especialista en el continente latinoamericano, Kevin Whitaker, afirmó “extremadamente sorprendido” que Donald Trump destituya a María Corina Machado. Y al hacerlo, aparece “tomar decisiones sobre el futuro democrático de Venezuela sin depender de su resultado democrático”. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes 5 de diciembre en horas de la mañana a solicitud de Venezuela.



