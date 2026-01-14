¿Una alternativa al “impuesto Zucman”? Gravar el aumento de la riqueza





Por primera vez en Francia, el año comienza mientras el presupuesto para 2026 aún está en discusión. Definir un presupuesto nunca ha sido fácil porque sus funciones son múltiples: una función de asignación de recursos que permite financiar bienes y servicios públicos, una función de regulación económica que permite apoyar el crecimiento, luchar contra el desempleo y controlar la inflación, y una función de estabilización presupuestaria que permite reducir las fluctuaciones de la actividad económica. Por último, el presupuesto permite redistribuir la riqueza y, por tanto, reducir las desigualdades sociales. Nadie cuestiona su urgencia.





Los datos hablan por sí solos. El aumento de la desigualdad se está acelerando a una velocidad vertiginosa. En 1996, la riqueza de las 500 principales fortunas francesas ascendía a 80.000 millones de euros, el equivalente al 6% del PIB de la época. En 2024, alcanzaría los 1.228 mil millones de euros, ¡el 42% del PIB! A decir verdad, el aumento de la desigualdad social no es una particularidad francesa, es un fenómeno que afecta a todas las economías desarrolladas.





Evitando la fuga de los más afortunados





En 2022, según datos recientes de la Oficina de Presupuesto, la proporción de la riqueza en manos del 10% más rico de las familias estadounidenses era aproximadamente del 69%, mientras que la proporción en manos del 50% de las familias más pobres era solo del 3%. En el segundo trimestre de 2025, el 1% más rico de los hogares estadounidenses poseía aproximadamente el 31% de la riqueza nacional y los 19 hogares más ricos terminarán el año 2025 habiendo aumentado su riqueza en más de 1 billón de dólares…





Una de las principales herramientas para reducir estas desigualdades (además de las ayudas, asignaciones y subsidios) es la tributación. Con el lema “Gravar a los ricos” los jóvenes socialistas de Nueva York celebraron la victoria electoral de Zohran Mamdani y el Año Nuevo. También se escuchan voces en este sentido en el lado republicano, como lo demuestra la columna de Mitt Romney en el “New York Times” del 19 de diciembre de 2024 titulada “Gravar a los ricos, como yo”.





El Estado de California está estudiando actualmente un proyecto de ley (California Billionaire Tax Act) cuyo objetivo sería la creación de un impuesto del 5% aplicado una vez y pagadero en cinco años, dirigido a activos netos superiores o iguales a mil millones de dólares. Preocupados de que este impuesto pueda ver la luz, algunos multimillonarios de la alta tecnología han comenzado a hacer arreglos para abandonar California. Es cierto que si este proyecto se hiciera realidad, Larry Page (uno de los 200 californianos cuya riqueza supera los 100 mil millones de dólares y cuyo patrimonio neto se estima en 258 mil millones de dólares) debería un impuesto de más de 12 mil millones de dólares.









Sin embargo, la implementación efectiva de proyectos tributarios destinados a reducir las desigualdades sociales ha tenido poco éxito, especialmente cuando se trata de gravar activos muy elevados. El impuesto Zucman no fue una excepción. No verá la luz este año. Este impuesto preveía que cualquier hogar con activos superiores a 100 millones de euros pagaría un impuesto mínimo equivalente al 2% de dichos activos. Y, sin embargo, este impuesto, que sólo afecta a 1.800 hogares para 68,6 millones de habitantes, no ha pasado la fase de primera votación en la Asamblea Nacional.





Los argumentos esgrimidos para derrotar el impuesto Zucman son conocidos; incluyen el exilio fiscal, daños a las instalaciones de producción, pérdidas de empleos para los empleados, propietarios de “unicornios” de alta tecnología insolventes, etc.





Con activos variables, impuesto variable.





Otra dificultad se refiere al concepto de patrimonio que consideramos real y adquirido. Sin embargo, no sólo es difícil determinar su tamaño, sino que su contorno no es fijo: una fortuna “sobre el papel” puede sufrir un revés catastrófico de un año para otro. Una persona ultra rica rara vez piensa que su riqueza crecerá de manera constante año tras año. Siguiendo a Gabriel Zucman, se podría creer que la riqueza de las grandes fortunas aumenta mecánicamente, año tras año, un 6%.





Cuando se trata de gravar a los ultraricos, parecemos ignorar la dimensión variable de la riqueza. Generalmente se trata de un impuesto que grava un determinado activo y se paga de una sola vez (o, opcionalmente, en cinco años en el caso del actual proyecto californiano), independientemente de la evolución posterior del patrimonio del contribuyente. Lástima que en los años siguientes el contribuyente se empobrezca o incluso se arruine.





Y es por eso que el impuesto Zucman fue suficiente para asustar a los ultrarricos. Pongámonos en la piel de un contribuyente que posee unos activos de unos 100.000 millones de euros, cuyo importe se mantendría durante cinco años. Estos últimos tendrían que pagar un impuesto anual de unos 2.000 millones de euros al año, es decir, diez mil millones en cinco años. El impuesto Zucman parece legítimo. Pero lo cierto es que los activos más importantes de nuestra sociedad están representados principalmente por herramientas profesionales, cuyo valor puede estar sujeto a variaciones considerables, especialmente cuando se compone de títulos de empresas cotizadas. Imaginemos que en el sexto año después de la primera exposición de nuestro contribuyente al impuesto Zucman, la cuota de mercado de la empresa que cotiza en bolsa, el principal activo de nuestro contribuyente, cae un 35%. Este último habrá pagado 10 mil millones de impuestos y su patrimonio habrá disminuido en 35 mil millones, lo que representa una evaporación de riqueza de alrededor de 45 mil millones, es decir, casi la mitad de su patrimonio.









¿La solución es el proyecto Impuesto al Patrimonio Improductivo (IFI 2025)? Sin duda, todavía debe ser perfeccionado por la ley de finanzas de 2025, en particular en lo que respecta a la definición exacta de activos improductivos y los criterios de exención para las viviendas de alquiler. El texto aún debe pasar por el Senado y potencialmente por un comité conjunto antes de su adopción final. En cualquier caso, es probable que no sean los patrimonios muy elevados sino principalmente los inferiores a 100 millones de euros los que se llevarán la peor parte de los efectos de este nuevo impuesto.





Si no logramos remediar radicalmente las desigualdades sociales, podríamos frenar el aumento de las desigualdades, un objetivo ciertamente más modesto pero alcanzable a corto plazo. Por lo tanto, se podría considerar otro impuesto a la riqueza (evitando el peligro de los “nichos” –o más bien cuevas fiscales), como la exención de las “herramientas profesionales”.





Por lo tanto, proponemos gravar el aumento de los activos a lo largo de un año, en lugar de gravar los activos en su totalidad. El impuesto pagado durante un ejercicio podría compensarse con una reducción del patrimonio durante los cinco años siguientes. Por supuesto, las reglas para determinar los activos serían las mismas de un año a otro. Es decir, si un cuadro valorado en 50 millones de euros un año fuera valorado en 10 millones de euros el año siguiente (N+1) se tendría en cuenta una reducción de 40 millones de euros en dicho activo para la determinación del patrimonio del año (N+1) siempre que aún se encuentre en el patrimonio del contribuyente. Se aliviarían así las dificultades derivadas de las normas de determinación de la extensión del patrimonio y, especialmente, de su carácter variable.









Por supuesto, los detalles técnicos de la implementación de este nuevo impuesto aún están en gran medida por definir. Su tasa puede ser decreciente o progresiva como la del impuesto sobre la renta. Se podría reservar un trato especial a los unicornios, estas empresas de nueva creación valoradas en más de mil millones de dólares que no cotizan en bolsa y que, en fase de desarrollo, no generan beneficios. En Francia, sólo hay 14 unicornios para los que sin duda sería preferible crear períodos de exención. Y dado que su valoración se produce en el momento de una ampliación de capital, cabría imaginar que parte del importe de la ampliación de capital se destinaría al pago de este impuesto por cuenta del contribuyente, siendo la empresa la encargada de reembolsarlo posteriormente.





Esta tributación del patrimonio profesional debería encontrar menos resistencia psicológica por parte de los multimillonarios que tendrán la sensación –con razón– de compartir un poco del aumento de su riqueza adquirida en el transcurso de un año en lugar de que se les confisque una parte de su riqueza acumulada durante un largo período. Con este nuevo impuesto que tendría en cuenta la variabilidad de la riqueza, Francia contribuiría de forma innovadora al debate mundial en curso sobre las desigualdades de riqueza.