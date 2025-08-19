Zelensky con europeos en Washington, incendios en España, Maniferas en Israel ... Cinco información para recordar desde el fin de semana





• Zelensky y líderes europeos en Washington





La reunión de Trump-Puttine el viernes 15 de agosto en Alaska no tuvo un resultado concreto. El presidente estadounidense dio una cálida bienvenida a su homólogo ruso y abandonó sus amenazas de sanción sin obtener el alto el fuego que quería obtener.





Volodymyr Zelensky, quien participó este domingo en una videoconferencia de los aliados europeos, debe ir este lunes a Washington el lunes reuniéndose con Donald Trump. Estará muy acompañado allí, ya que también anunció el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente finlandés Alexander Stubb, el presidente francés Emmanuel Macron, el secretario general de la OTAN Mark Rutte, el jefe del gobierno italiano Giorgia Meloni y el primer ministro británico Keir Starmer.





Hasta el sábado, Emmanuel Macron pidió vigilancia al recordar “La propensión bien establecida de Rusia a no mantener sus propios compromisos”. “Continuaremos fortaleciendo las sanciones y las medidas económicas específicas para pesar sobre la economía de la guerra rusa, hasta el establecimiento de una paz justa y duradera”dijo en una declaración conjunta el sábado Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron y Friedrich Merz.









• España devastada por incendios, Sánchez anuncia un “pacto nacional”





España enfrenta una ola de incendios forestales concentrados en áreas que han experimentado un éxodo masivo de población, como la provincia de Oorense, en Galicia, donde los de León y Zamora, en Castilla-Et-Léon, en el noroeste del país, donde dos personas perdieron la vida.





El primer ministro español anunció este domingo un “Pacto nacional para emergencia climática (…) Para que en septiembre podamos tener las bases de este pacto nacional para mitigar y adaptarnos a la emergencia climática ”. Esto se refiere, dijo Pedro Sánchez, “Todas las administraciones públicas, pero no solo. Grupos parlamentarios, toda la sociedad civil, ciencia, empresas, sindicatos, en última instancia, todo el país”.









• manifestaciones en Israel para pedir el final de la guerra en Gaza





Miles de israelíes fueron a la calle este domingo 17 de agosto para reclamar un acuerdo de alto el fuego en Gaza que garantizaría la liberación de los rehenes, solicitud rechazada por Netanyahu. Según la radio militar israelí, el jefe de gabinete, Eyal Zamir, celebra este domingo una reunión con oficiales militares para discutir el plan que proporciona la adquisición de Gaza-Ville con el objetivo mostrado de derrotar a Hamas y liberar a los rehenes eliminados durante el ataque del 7 de octubre.





El anuncio de este plan despertó el temor de las familias de rehenes que temen que la operación tenga la muerte de sus familiares y llamó a las manifestaciones del domingo.









• Monzón contundentes en Pakistán





La esperanza ha sido molesta al encontrar sobrevivientes entre los 150 desaparecidos después de los Raínes del devastador monzón que dejó casi 350 muertos en el norte de Pakistán, donde los rescatistas y los habitantes han estado hurgando por los escombros durante tres días. Desde el jueves, las lluvias torrenciales han caído sobre el país y causaron inundaciones, inundaciones y deslizamientos de tierra, transportando pueblos enteros y dejando a muchos habitantes prisioneros de los escombros. La mayoría de las víctimas fueron barridas por inundaciones repentinas, murieron en el colapso de su casa o han sido electrocutados.





Los 2.000 rescatistas desplegados en las aldeas más afectadas buscan incansablemente los escombros junto con los habitantes. Pero su trabajo se ve obstaculizado por las fuertes lluvias, los deslizamientos de tierra y las carreteras bloqueadas que evitan que las ambulancias accedan y los obligan a moverse a pie. El vecino Irán propuso una ayuda logística el domingo, mientras que el Papa Leo XIV envió una oración “A todas las víctimas del desastre”.









Desde el principio, al final, a fines de junio, de un monzón de verano calificado como“Extraordinariamente” Intenso por las autoridades, más de 650 personas, incluidos cien niños, fueron asesinados y 920 heridos en Pakistán. También se identificaron al menos 60 víctimas en la cachemira administrada por India. Y las lluvias aún deberían intensificar las próximas dos semanas, advierten a las autoridades. “La intensidad del monzón este año es de 50 a 60 % más alta que la del año pasado”según las autoridades paquistaníes. Los 255 millones de pakistaníes ya han sufrido inundaciones masivas y asesinas en los últimos años, explosiones de lagos glaciales y sequías inéditas, como muchos fenómenos que se multiplicarán con el cambio climático, advierten los científicos.





• Fin de onda de calor en Francia





El episodio abrasador regresa este domingo y se centra en la mitad sur del territorio y la fachada del Atlántico, pero los bomberos se movilizan frente a un riesgo ” extremo “ Fuego en el aude, en el décimo día de la ola de calor que debería tocar su final el lunes por la noche. Unos 25 departamentos permanecen en alerta de Orange por Météo-France. El oeste y el sur de Francia todavía estaban muy calurosos el domingo por la tarde.









Perpignan mostró un mercurio a 39.5 ° C este domingo por la tarde, según datos del Instituto. Al este de Aude, incluidos los Corbières afectados por el gigantesco incendio que dejó el 5 de agosto, se mantiene en “Riesgo forestal extremo”el primero en el departamento desde 2016, según la prefectura y los bomberos. Se espera un levantamiento de tramontano con ráfagas de viento de 60 km/h, propicio para la propagación del fuego, combinado con temperaturas superiores a 38 ° C. Un total de 1.200 bomberos son “En alerta” Durante todo el fin de semana en el departamento, según la prefectura, de la cual 330 todavía se movilizaron para la vigilancia del incendio que se produjo entre los municipios de Ribaute y Lagrasse y que todavía se extingue.









Francia ha experimentado su segundo episodio abrasador desde el comienzo del verano y el 51 desde 1947, estos fenómenos se han vuelto más frecuentes y más intensos por el cambio climático.