Lo que sabemos sobre la muerte de la streamer “Jean Pormanove”





Murió después de ser maltratado en vivo durante años. Seguido por medio millón de suscriptores en Tiktok o Twitch, Raphaël Graven, de 46 años, conocido en línea bajo el pseudo “Jean Pormanove” o “JP”, murió el lunes 18 de agosto en Contes, una pequeña aldea al norte de Niza, dijo el enjuiciamiento.





Claques, estrangulamiento, jet de agua, disparo de paintball … En Internet, era mejor conocido por participar en videos que lo muestran sufriendo violencia y otras humillaciones, verbal como física, por parte de sus parejas de Stream, “Narutovia” y “Safine”. Todos bajo la mirada de los espectadores de Live, que participaron en la escena burlándose de los comentarios o incluso al financiarlos con donaciones.





• Dort Live





El lunes por la mañana, mientras “JP” está en vivo, era posible verlo mentir e inmóvil en una habitación con sus compañeros, conocidos bajo los pseudos de “Narutovie” y “Safine”. En la pantalla, un dial indica “298 horas”, que sugiere que el Live ha durado doce días. Después de que algunos mensajes de los usuarios de Internet se preocuparon en el chat, los dos hombres desafían “JP”, sin recibir una respuesta. Uno de ellos trata de arrojarle una botella de agua, sin más éxito. Finalmente, “Narutovie” se eleva para mirar hacia su acólito antes de terminar el Live no sin un pequeño momento de flotación.





Después de un día de preocupación por parte de los fanáticos, “Narutovie” confirma las malas noticias en su cuenta de Instagram. “Desafortunadamente, esa noche, JP (Raphaël Graven) nos dejó”escribe. “Les pido a todos que respeten su memoria y no compartan el video de su último aliento en su sueño”agrega. El video, eliminado en repetición de la plataforma australiana para la patada en vivo, se ha compartido en gran medida desde las redes sociales.









Cuestionado por la agencia de France-Presse en este caso, Kick respondió “No poder dar ninguna información debido a nuestra Política de privacidad”. En sus condiciones de uso, el sitio enfatiza que “Aunque la violencia puede ser contextual y tener consecuencias variables, prohibimos cualquier contenido que represente o alienta la violencia odiosa”. Kick es la plataforma competitiva del líder mundial Twitch y con reglas de moderación más relajadas.





• Una encuesta actual desde 2024





La fiscalía dijo que había abierto una investigación en “Buscar causas de muerte” Y ordenó una autopsia. “En esta etapa, no hay nada sospechoso, las audiencias están en marcha”Él especifica. Las investigaciones se han confiado a la Niza Policía Judicial, ya incautada desde diciembre de 2024 de otra encuesta, especialmente para “Violencia voluntaria en personas vulnerables reuniones (…) y difusión del registro de imágenes relacionadas con la comisión de delitos de daño voluntario a la integridad de la persona ”después de un artículo en Médiapart que revela la existencia de estos videos, seguido de miles de personas, especialmente en Kick.





El artículo en cuestión describe la receta de “Lokal”, la cadena de tres serpentinas, en patada: “JP, un antiguo militar, sufrió regularmente humillaciones y violencia verbal y física en forma de desafío o desafío. Todos viven, durante horas o incluso días.»





• El gobierno agarra el arco





Clara Chappaz, Delegada Ministra a cargo de Digital, denunció, en la Red X, “Un horror absoluto” Y dijo que tenía “Incautó el arcom (La autoridad para regular la comunicación audiovisual y digital, nota del editor) e hizo un informe sobre Pharos “el servicio de combate de violencia en línea. “También contacté a los gerentes de la plataforma para obtener explicaciones. La responsabilidad de las plataformas en línea sobre la difusión de contenido ilícito no es una opción: esta es la ley”dijo.









Por su parte, el Alto Comisionado de la Infancia y la Ex ministra, Sarah El Haïry, dijo “Horrificado”. “Las plataformas tienen una inmensa responsabilidad en la regulación del contenido en línea para que nuestros hijos no estén expuestos al contenido violento. Llamo a los padres a la mayor vigilancia”ella publicó en X.



