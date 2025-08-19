Netanyahu acusa a Macron “de alimentar el fuego antisemita” con su llamado a reconocer el estado de Palestina

Publicado el 19 de agosto de 2025 a las 5:51 p.m. Lectura: 1 min.







El primer ministro israelí Benyamin Netanyahu acusó al presidente francés Emmanuel Macron “Alimentar el fuego antisemita” En Francia pidiendo el reconocimiento internacional del estado de Palestina, según una carta oficial al Jefe de Estado francés.













“Estoy preocupado por el aumento alarmante del antisemitismo en Francia y por la falta de acciones decisivas de su gobierno para lidiar con él. En los últimos años, el antisemitismo ha devastado las ciudades francesas”escribe Benyamin Netanyahu. “Desde que sus declaraciones públicas atacan a Israel y señalan el reconocimiento de un estado palestino, ha aumentado”él dice.





Francia, por la voz de su jefe de estado, había anunciado a fines de mayo que reconocería el estado de Palestina el próximo septiembre, con motivo de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.





Netanyahu Somme Macron para actuar





“Tras el ataque salvaje de Hamas contra el pueblo israelí el 7 de octubre de 2023, los extremistas pro-Hamas y los radicales de izquierda lanzaron una campaña de intimidación, vandalismo y violencia contra los judíos en toda Europa”una campaña que “Se ha intensificado en Francia” Bajo el mandato de Emmanuel Macron, dijo el primer ministro israelí.









Enumera varios incidentes recientes, incluido el saqueo de la entrada de la oficina a la aerolínea El Al en París, el asalto de un hombre judío en Livry-Gargan, o rabinos “Atraído en las calles de París”. “Estos incidentes no están aislados. Constituyen una herida”.





“Su llamado a un estado palestino alimenta este incendio antisemita. (…) Esto recompensa el terror de Hamas, fortalece la negativa de Hamas a liberar rehenes, alienta a quienes amenazan a los judíos franceses y promueven el odio a los judíos que ahora merodean en sus calles”todavía acusa a Benyamin Netanyahu. Elogia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su “Luchar” contra crímenes antisemita y para “Proteger a los judíos estadounidenses”.





“El presidente Macron, el antisemitismo es el cáncer. Se propaga cuando los líderes permanecen en silencio. Se retira cuando los líderes actúan. Te llamo para reemplazar la debilidad con la acción, el apaciguamiento por voluntad y que lo hagan antes de una fecha clara: el nuevo año judío, 23 de septiembre de 2025”apóstrofe en conclusión, el primer ministro israelí.









Francia se ubicará en septiembre con Arabia Saudita una conferencia internacional a nivel de jefes de estado y gobierno destinado a relanzar la solución de SO “A dos estados”Palestino e israelí. La Asamblea General de la ONU programada para septiembre termina precisamente el 23, la fecha planteada por Benyamin Netanyahu en su correo.