Yemen: El ejército israelí ha bombardeado una planta de energía utilizada por los Houtis

El ejército israelí anunció este domingo 17 de agosto, habiendo bombardeado “Un sitio de energía” Utilizado por los hutíes en Sanaa, el último ataque de la fecha israelí contra estos rebeldes yemeníes que dirigieron varios ataques a los misiles contra Israel.





En Yemen, informó una fuente de defensa civil citada por la televisión al-Massira de los hutíes “Agresión” Contra una planta de energía en Sanaa, la capital de Yemen en manos de los rebeldes.





“Tsahal lideró una distancia de unos 2,000 kilómetros de Israel, en el corazón de Yemen, apuntando a un sitio de infraestructura energética utilizado por el régimen terrorista hutí”dijo el ejército israelí en un comunicado.









“Estas redadas se llevaron a cabo en respuesta a ataques repetidos” Dirigido por los hutíes “Contra el estado de Israel y sus ciudadanos, incluido el lanzamiento de misiles y drones de suelo a tierra”ella agregó.





Los rebeldes hutíes, continuaron el ejército, “Operar bajo la dirección y financiamiento del régimen iraní, para dañar el estado de Israel y sus aliados”Y “Llevar a cabo actividades terroristas contra el transporte marítimo global y las carreteras comerciales”.





Ella se dijo ella misma “Decidido a eliminar cualquier amenaza contra Israel, donde sea necesario”.





En relación con la guerra en Gaza





Los hutíes, apoyados por Irán, un enemigo jurado de Israel, lanzan regularmente ataques contra misiles y drones contra Israel, que afirma actuar en solidaridad con los palestinos de Gaza.









El territorio palestino fue devastado por una guerra devastadora provocada por el ataque del movimiento islamista Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. Las represalias israelíes ofensivas hicieron decenas de miles de muertes en Gaza y causaron un desastre humanitario.





Israel ha liderado varias represalias en Yemen, apuntando a regiones bajo el control de los hutíes, incluidos los puertos en el oeste del país y el aeropuerto de Sanaa.