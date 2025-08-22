Deberes de aduanas estadounidenses: autos gravados al 15 %, sin exención para el vino europeo

Publicado el 21 de agosto de 2025 a las 4:34 p.m.

Actualizado el 21 de agosto de 2025 a las 4:49 p.m. Lectura: 2 min.







Los automóviles y productos europeos serán gravados al 15 % cuando ingresó a los Estados Unidos, según una declaración conjunta publicada el jueves 21 de agosto por la Unión Europea (UE) y la administración del presidente estadounidense, Donald Trump. No se planea exención para vinos y espíritus.









“Desafortunadamente, no hemos tenido éxito en que este sector” Dijo que se incluye en las exenciones, ya que Bruselas, el comisionado de comercio europeo, Maros Sefcovic, para el gran arrepentimiento del sector. El gerente agregó que las discusiones continuarían y que “Estas puertas no estaban cerradas para siempre”mientras afirma que no quiere hacer “Falsas promesas” para el sector. “No quiero decir que sea fácil o que tendrá lugar la próxima semana”dijo el hombre responsable de negociar este acuerdo con la administración de Donald Trump, en nombre de los 27 Estados miembros de la UE.





Esta exención de las tareas aduaneras del 15 % para los vinos y los espíritus fue fuertemente reclamada, en particular en Francia e Italia. Delegado del Ministro Francés para el Comercio Exterior, Laurent Saint-Martin, también se ha comprometido a trabajar en “Exenciones adicionales” para el sector. “La historia no ha terminado”él aseguró.













Un daño menor





Después de meses de negociaciones muy duras, Bruselas y Washington sellaron, el 28 de julio, un acuerdo comercial basado en deberes aduaneros del 15 % en los productos europeos que llegan a los Estados Unidos. Es mucho más que la tasa vigente antes del regreso al poder del presidente estadounidense, alrededor del 4.8 %. Pero eso sigue siendo menos de lo que el multimillonario republicano amenazó con imponer al antiguo continente, por falta de acuerdo, un piso aduanero adicional del 10 %.









Con respecto al cronograma para aplicar estas tareas aduaneras del 15 % en los automóviles, contra el 27.5 % actualmente, el comisionado europeo dijo que confiaba en el hecho de que se aplicarían retroactivamente a 1jerga agosto. Afirma haber recibido un seguro de los estadounidenses en este sentido. El texto común especifica, de hecho, que el 15 % entrará en vigor cuando la UE haya introducido una ley para reducir sus propios impuestos aduaneros. “Trabajamos con la determinación de lanzar el proceso legislativo” Lo más rápido posible, dijo Maros Sefcovic.





“Previsibilidad” para empresas y consumidores





En un breve mensaje publicado en X, el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mencionó un texto que ofrece “Previsibilidad para nuestros negocios y consumidores”. El primer ministro irlandés, Micheal Martin, estaba encantado con “Claridad” Traído por la declaración conjunta y especialmente porque el sector farmacéutico, que representa la mitad de las exportaciones del país y emplea a 50,000 personas, será aplicado por el impuesto al techo en un 15 %.









Este acuerdo, establecido entre el jefe del Ejecutivo Europeo y Donald Trump en Escocia, fue muy criticado por varios otros estados de miembros e industriales europeos. La UE responde que este es el mejor acuerdo que podría obtener, frente a las amenazas comerciales del presidente estadounidense.