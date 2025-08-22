La unificación de Siria “no debe hacerse en sangre o por fuerza militar”, dijo Al-Charaa

Publicado el 17 de agosto de 2025 a las 11:40 am

actualizado el 17 de agosto de 2025 a las 11:44 am Lectura: 2 min.







El presidente interino sirio, Ahmed al-Charaa, dijo que no se debe hacer la unificación de Siria después de años de guerra civil “Por fuerza militar”y acusó a Israel de interferencia en el sur del país.





Ahmed al-Charaa, cuyos comentarios fueron reportados este domingo 17 de agosto por los medios oficiales, habló el sábado, el día en que cientos de personas se manifestaron en la provincia de Soueida Soueida en Druze para denunciar la violencia comunitaria de julio y reclamar el derecho a la autodeterminación.









“Hemos revocado el régimen (de Bashar al-Assad) para liberar a Siria y tenemos otra batalla, la de unificar a Siria”dijo Ahmed al-Charaa frente a altos funcionarios y notables de la provincia de Idleb (noroeste).





“No debe hacerse en sangre ni por fuerza militar (…) sino en el contexto de un acuerdo, porque Siria está cansada de la guerra”agregó.





El presidente sirio dijo que “Siria no está amenazada con una división. Algunas personas quieren esto y la creación de cantones, pero es imposible”. “Ciertas partes buscan poder a través de poderes regionales, Israel u otros”él acusó.





Durante la manifestación en Soueida, algunos manifestantes blandieron la bandera israelí y reclamaron la autodeterminación de la región. “Soueida gratis” O “Al-Jolani emite”cantaron, en referencia a Ahmed al-Charaa, una vez conocido por su nombre de guerra, Abu Mohammad al-Jolani, cuando dirigió un grupo rebelde islamista.





Los chocas de una sola semana en Soueida estallaron el 13 de julio entre druses y combatientes beduinos sunitas, antes de expandirse con la intervención de fuerzas gubernamentales y voluntarios de otras regiones.





1.677 muertos según una ONG siria





Damasco afirma que sus tropas intervinieron para poner fin a la violencia. Pero los testigos, las facciones de los druzes y el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos los acusaron de haber tomado de beduinos y cometieron abusos contra el druzador.





Según el OSDH, la violencia dejó alrededor de 1,677 muertos, en su mayoría druzes civiles. Según los informes, 452 personas fueron ejecutadas por miembros de los Ministerios de Defensa y el Interior, dijo la ONG.





Ahmed al-Charaa reconoció que Soueida “Fue la escena de numerosas violaciones cometidas por todas las partes, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad y el ejército. Los autores de violaciones responderán por sus acciones”.









Acusó a Israel, su vecino, “Intervenir directamente en Soueida, implementando políticas destinadas a debilitar el estado (sirio)”. Israel, diciendo que quería proteger a los druzes y exigir desmilitarización del sur de Siria, bombardeó a las fuerzas del gobierno sirio durante la violencia en Soueida.





Además, con respecto al acuerdo sobre la integración de las instituciones kurdas dentro del estado, el presidente sirio dijo que él “Se aplicará. Discutimos los métodos de implementación”. Los kurdos controlan una gran parte del noreste de Sirio y quieren descentralización, rechazado por Damasco.