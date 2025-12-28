Ya es hora de dejar de hacer la vista gorda





Quienes denuncian la política genocida del gobierno de Benyamin Netanyahu, sus innumerables crímenes de guerra, sus múltiples crímenes contra la humanidad, sus violaciones cotidianas del derecho internacional… siguen siendo estigmatizados por los poderes públicos y las elites políticas y mediáticas de nuestro país, como en casi toda Europa. Y esto a pesar de la cantidad acumulada de evidencia que ya nadie puede negar o pretender ignorar.





Las autoridades, tanto francesas como europeas, todavía se niegan a dejar de vender armas al Israel de Benjamín Netanyahu, a detener las importaciones de bienes procedentes de colonias ilegales en Cisjordania (aunque la Corte Internacional de Justicia lo ha ordenado), a sancionar a los líderes israelíes que hacen comentarios genocidas, a suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel (aunque el artículo 2 de este acuerdo lo convierte en una obligación legal en caso de violación de los derechos humanos fundamentales), a defender la Corte Penal Internacional contra los ataques de Donald Trump…









Está claro que no es posible que todos los demócratas de Francia y Europa se pongan de acuerdo para plantearse juntos, de manera bastante simple, esta pregunta: ¿merece realmente el gobierno supremacista de Benyamin Netanyahu, procesado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, ser tratado con tal respeto? ¿Es normal que se beneficie de un trato significativamente más favorable que los islamofascistas de Hamás responsables de la vil masacre del 7 de octubre de 2023, a quienes sancionamos y con quienes, con razón, no tenemos ninguna relación? Lo que en todo el mundo se considera un “doble rasero” agrava las tensiones dentro de la sociedad francesa y europea y contribuye al aislamiento internacional de Francia y Europa y a sus dificultades para encontrar aliados frente a la agresión ahora conjunta de Donald Trump y Vladimir Putin.









Por mucho que analicemos la cuestión, sólo podemos encontrar una explicación lógica para tal comportamiento: el racismo. Quienes se niegan a sancionar al Israel de Netanyahu lo hacen porque en realidad consideran que la vida de un palestino no vale tanto como la de un israelí o un europeo. Apenas existe otra explicación posible para un comportamiento tan aberrante tanto en términos de los intereses de Francia y Europa como de los valores que se supone que deben defender.





Ante este tipo de manifestaciones, los defensores de Benjamín Netanyahu suelen recurrir a un argumento relativista que podría resumirse así: “¿Por qué las atrocidades que ocurren en otros lugares – en Sudán, en Irán, contra los kurdos, en Birmania – despiertan menos emoción en Francia y Europa que el conflicto palestino-israelí? ¿No es en realidad debido al insidioso antisemitismo de quienes se movilizan especialmente sobre este tema? » Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre estas atrocidades y las causadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu en Palestina. Y esta diferencia es suficiente para explicar –y justificar– la mayor sensibilidad de este conflicto en particular.





Francia y Europa han sancionado a Hamás y a sus dirigentes, a los mulás iraníes, a las milicias sudanesas, a los dirigentes birmanos… No entregan armas a Sudán, a Irán, a Hamás ni a Birmania. No tienen acuerdo de asociación ni relación privilegiada con ninguno de estos países o entidades. Por esta misma razón, sin embargo, lamentablemente no tienen ninguna influencia significativa para influir en las acciones de los líderes que cometen estos crímenes. Los ciudadanos europeos lo saben y por eso exigen menos responsabilidad a sus líderes en este tema. Lo que hace que el conflicto palestino-israelí sea específico es que el gobierno de Benjamín Netanyahu es, en todo el mundo, el único gobierno que pisotea cada día el derecho internacional y defiende una política abiertamente genocida que Francia y Europa se niegan por el momento a sancionar y continúan apoyando activamente proporcionándole armas y manteniendo con él relaciones económicas y políticas privilegiadas.





Aunque, por supuesto, Francia y Europa tendrían los medios para influir significativamente en la política seguida por este gobierno racista y supremacista de extrema derecha si decidieran hacerlo, porque Israel depende en gran medida de los europeos. Es esta situación tan específica e innegable la que explica por qué este conflicto en particular es mucho más sensible que otros en Francia y Europa…





Para la cohesión de la sociedad francesa y europea, así como para la credibilidad internacional de Francia y Europa, ahora es urgente alinear finalmente nuestras acciones y nuestras palabras, tratando finalmente al gobierno de extrema derecha de Benyamin Netanyahu como un gobierno que pisotea el derecho internacional todos los días y comete constantemente crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.





EXPRESO ORGÁNICO

Guillaume Duvalcopresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de“Alternativas económicas”ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión.