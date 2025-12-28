vacunación que avanza en el suroeste, bloqueos que persisten… ¿Dónde está la movilización?





La movilización de los ganaderos descontentos con la gestión de la crisis de la dermatosis nodular (CLD) está en declive, pero los bloqueos persistieron el sábado 28 de diciembre, en particular en la A75 al norte del viaducto de Millau… Al mismo tiempo, el gobierno anunció la vacunación de más de la mitad del ganado en el suroeste. Hacemos balance.





• Más del 50% del ganado vacunado en el suroeste





Para intentar calmar la ira de algunos agricultores, el gobierno prometió el 17 de diciembre acelerar la vacunación y apuntar a 750.000 cabezas de ganado adicionales. Esta cifra está redondeada, siendo en realidad el número de animales afectados algo menor.









“Continúa el despliegue acelerado de la campaña de vacunación en el Suroeste, de acuerdo con los compromisos adquiridos. Hoy, más del 50% de los 750.000 bovinos ya han sido vacunados”anunció el sábado la ministra de Agricultura, Annie Genevard.





“A 27 de diciembre de 2025, el 50,7% del ganado de los diez departamentos del Sudoeste afectados está vacunado, es decir, 361.079 bovinos vacunados”detalló el ministerio en su sitio web.





Una zona sólo se considera vacunada según la normativa europea cuando se ha vacunado el 95% de las explotaciones que representan el 75% de los animales de la zona.









El gobierno ha contabilizado 115 focos detectados desde finales de junio, en particular en Saboya (32) y Pirineos Orientales (22). Todos son hoy considerados “extinguido”.





• Las carreteras siguen bloqueadas el sábado





Los agricultores seguían bloqueando algunas carreteras y autopistas en Occitania el sábado, después de que el día anterior se levantaran casi todos los bloqueos en Nueva Aquitania.





Aunque la movilización claramente ha disminuido, en esta semana de Navidad, la gendarmería todavía registró bloqueos el sábado por la mañana en la A75, en Buisson (Lozère) y en Sévérac d’Aveyron, la A64 en Carbonne (Alto Garona), la RN88 en Baraqueville, cerca de Rodez, y la RD1124 en Ordan-Larroque, a la entrada de Auch. También identificó una última presa en Nueva Aquitania, en la RD824, en Tartas (Landas).













A unos 250 kilómetros al noreste de Auch, en la A75 que une Clermont-Ferrand con Béziers, los agricultores afirman que la autopista está cerrada al tráfico en casi 100 kilómetros al norte del viaducto de Millau desde el viernes por la tarde, según Eloi Nespoulous, copresidente del CR de l’Aveyron.





“Nos unimos a la CR48 en La Canourgue para bloquear un tramo de 20 km que aún estaba abierto” entre las dos zonas ya cerradas al tráfico en Lozère y Aveyron. “Vertimos para que quedara cerrado”aclaró.





• Tensio en Auch, en el suroeste





Un momento de gran tensión interrumpió la movilización en Auch: el sábado por la tarde, un tractor fue “pincharon la fachada del periódico “La Dépêche du Midi””indicó la prefectura de Gers en un comunicado de prensa, sin especificar la sustancia utilizada. El conductor avanzó hacia la policía, quienes realizaron “invocaciones con arma desenvainada”continúa el comunicado, precisando que el agricultor fue entonces detenido y puesto bajo custodia policial.





Imágenes publicadas en las redes sociales y citadas por “le Parisien” muestran a uno de los policías apuntando con su arma hacia un tractor. “¡Detén el tractor!” » escuchamos, mientras la policía antidisturbios en la carretera hace retroceder a otros agricultores. “Paras el motor y sales tranquilamente”dice otro agente.









“¡Es la guerra con el mundo agrícola! ¡Estamos aquí para mostrar nuestro descontento agrícola, no estamos rompiendo nada! ¡¡Pasamos la Navidad afuera! “, La Coordinación Rural del Gers se indignó en Facebook al volver a compartir estas imágenes. “ ¿Qué es esto? ! ¿Apuntar con un arma a uno de nuestros granjeros que te alimenta? ! Avergonzado !! No moriremos en silencio”. ella escribió en otra publicación.





• Coordinación Rural lista para “volver a empezar con más fuerza en enero”





Desde el inicio de la epidemia en Saboya este verano, el Estado ha intentado contener la propagación del virus de tres maneras: el sacrificio sistemático de un rebaño en cuanto se detecta un caso, la vacunación y la restricción de movimientos. La dermatosis bovina no es transmisible a los humanos.





La gestión gubernamental es fuertemente cuestionada por algunos agricultores, en particular de la Coordinación Rural (segundo sindicato del sector, clasificado a la derecha) y de la Confederación Campesina (tercero, clasificado a la izquierda), opuestos al sacrificio de rebaños enteros al menor caso detectado.









Los sindicatos agrícolas fueron recibidos el 20 de diciembre en Matignon, luego el 23 en el Elíseo para una reunión sobre el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur que también preocupa a la profesión, pero sobre las dermatosis, el Ministerio de Agricultura repite que “el protocolo no se puede revisar”.







