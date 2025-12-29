Taiwán: China continúa su demostración de fuerza lanzando nuevos ejercicios militares “importantes” alrededor de la isla

Publicado el 29 de diciembre de 2025 a las 12:55,

Las tensiones no disminuyen entre China y Taiwán este lunes 29 de diciembre, después de que China anunciara nuevamente el lanzamiento de maniobras militares alrededor de la isla. El ejército chino utiliza destructores, fragatas, cazas, bombarderos y drones » como parte de estos ejercicios, que incluyen “ fuego con munición real contra objetivos marítimos », detalló su mando para la zona.









Beijing considera a Taiwán parte de su territorio y amenaza con utilizar la fuerza militar para apoderarse de él. “Cualquier maniobra maliciosa encaminada a obstaculizar la reunificación de China está condenada al fracaso”aseguró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, durante una rueda de prensa. “ Las fuerzas externas que intenten utilizar a Taiwán para contener a China y armar a Taiwán sólo alentarán la arrogancia de los partidarios de la independencia y empujarán al Estrecho de Taiwán a una peligrosa situación de guerra inminente. “, añadió.





Por su parte, Taiwán dijo que estaba desplegando “fuerzas apropiadas”añadiendo que sus tropas habían “Realizamos un ejercicio de respuesta rápida”. El Ministerio de Defensa taiwanés también informó, sin más detalles, de una formación de buques de asalto anfibio chinos operando en el Pacífico Occidental.





Advertencia fuerte





En un comunicado, el coronel mayor Shi Yi, portavoz del comando chino, dijo que“A partir del 29 de diciembre, el Comando del Área Oriental del EPL (Ejército chino) está desplegando sus tropas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Misiles para llevar a cabo ejercicios militares conjuntos denominados “Misión Justicia 2025”. Las fuerzas chinas se centrarán en “ Patrullas de preparación para el combate aire-mar, toma conjunta de la superioridad general, bloqueo de puertos y áreas clave, y disuasión multidimensional. », Subrayó el oficial.









Los ejercicios de esta semana son “una seria advertencia a las fuerzas separatistas independentistas de Taiwán y una acción legítima y necesaria para preservar la soberanía y la unidad nacional de China”juzgó Shi Yi. Una declaración separada muestra un mapa con cinco áreas alrededor de Taiwán donde “Se organizarán disparos con munición real. » de 8:00 a 18:00 horas. Martes, hora local. “Por razones de seguridad, se recomienda a cualquier buque o aeronave no afectada que no entre en las aguas y el espacio aéreo antes mencionados”se especifica.





Taiwán anunció que había detectado 89 aviones militares, así como 28 buques de guerra y guardacostas chinos, cerca de su territorio. Se trata del mayor número de aviones chinos reportados en un solo día desde el 15 de octubre de 2024. “En respuesta al desprecio de las autoridades chinas por el derecho internacional y su uso de la intimidación militar para amenazar a los países vecinos, Taiwán expresa su enérgica condena”reaccionó la portavoz de la presidencia de Taiwán, Karen Kuo.





Desacuerdos entre Tokio y Beijing





Las tensiones en el estrecho se reavivaron con una venta masiva de armas de Estados Unidos a Taipei a mediados de diciembre, la segunda desde el regreso de Donald Trump al poder, por un total de 11.100 millones de dólares, la mayor cantidad desde 2001. China respondió la semana pasada con sanciones a 20 empresas de defensa estadounidenses.









Esta demostración de fuerza a gran escala también se produce después de semanas de disputas diplomáticas entre Beijing y Tokio sobre Taiwán, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugirió en noviembre que su país podría intervenir militarmente en caso de un ataque a la isla. Una declaración que despertó la ira de China.





Las anteriores maniobras con fuego real alrededor de Taiwán se remontaban a abril, ejercicios sorpresa condenados por Taipei.