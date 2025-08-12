Wave Wave: cuatro nuevos departamentos en alerta roja desde el martes al mediodía

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 11 de agosto de 2025 a las 4:34 p.m.

Actualizado el 11 de agosto de 2025 a las 5:05 p.m. Lectura: 1 min.







La onda de calor se extiende. Cuatro nuevos departamentos, en el valle de Rhône, fueron colocados en vigilancia roja desde el martes al mediodía, anuncio de Météo-France el lunes 11 de agosto. Los cuatro departamentos en cuestión son Isère, Ardèche, Rhône y Drôme.





“El clima cálido progresa al noreste y especialmente en el centro-este”subraya Météo-France.









Doce departamentos en el suroeste ya están en una alerta roja, desde Haute-Garonne hasta Gironde. Desde PEA a 40 ° C, localmente más, se esperan. Desde el martes al mediodía también, todos los departamentos de las regiones de Grand-Eest e Ile-de-France, así como el Loiret, el Aisne, el Norte, el Oise y el Corse-Du-Sud se agregarán a los Territorios de Vigilancia Naranja.





Varios registros de calor rotos





Al menos cuatro estaciones meteorológicas en el sur de Francia ya rompieron su récord de temperatura absoluta el lunes, mientras que la ola de calor podría durar hasta el 20 de agosto.





Las estaciones en cuestión están en Bergerac (Dordoña), Cognac (Charente), Saint-Girons (Ariège) y Burdeos (Gironde). En esta última ciudad, Mercurio alcanzó 41.6 ° C alrededor de las 4 p.m., contra un récord anterior de 41.2 ° C el 23 de julio de 2019.









El estado asegura que estará allí





El estado ha anticipado las consecuencias para la salud de la nueva ola de calor, con hospitales listos para responder a la situación, aseguró al Ministro de Salud, mientras que el episodio debería continuar durante varios días. “La voluntad del gobierno es estar en anticipación”le dijo a Catherine Vautrin Press después de una reunión con varios servicios estatales, incluidas las agencias de salud regionales (AR).





Esto tuvo como objetivo hacer un punto en las respuestas de salud que se llevarán a las altas temperaturas, mientras que una ola de calor ha ido el viernes y todavía ha aumentado un nivel este lunes.









Este episodio, el segundo del verano de 2025 en Francia, debería durar al menos hasta el 15 de agosto, según Météo-France.