No hay intervención de Francia posible, ubicación incierta ... lo que sabemos





El caso de las ONG agitas, las asociaciones feministas, los sindicatos y la sociedad civil: la administración Trump confirmó a mediados de julio que deseaba destruir los anticonceptivos femeninos, almacenados en un almacén en Bélgica y que podría incinerarse en Francia en breve. A pesar de las llamadas para evitar una decisión juzgada “Loco”, El Ministerio de Salud dijo este viernes 1 de agosto que el país había “No hay forma de () solicitud”.





• Los anticonceptivos de stock en Europa destinados a países desfavorecidos





La información fue revelada el 18 de julio por el diario británico Le “Guardian”: el gobierno de los Estados Unidos decidió destruir los anticonceptivos femeninos, principalmente DIU e implantes, destinados a mujeres que viven en los países más desfavorecidos, especialmente en África subsahariana.





Estos productos, que tendrían un valor de $ 9.7 millones (8.3 millones de euros), se almacenan en un almacén en Geel, en Bélgica, y deben ser incinerados “Final de julio” En Francia, especifique las dos fuentes mencionadas.













• Un decreto prohíbe el financiamiento de las ONG que practican el aborto





Desde el regreso al poder de Trump, Estados Unidos se ha involucrado en recortes drásticos de ayuda humanitaria y una política antiaborto. En enero, el presidente estadounidense firmó un decreto que restauraba la política de la “Ciudad de México”, que lleva el nombre de una política que entró en vigor en 1984, que prohibió la financiación de las ONG extranjeras que practican el aborto o activamente militante a su favor.





A esto se suma el desmantelamiento de USAID y la revisión a la baja de la ayuda internacional estadounidense, amputada el 18 de julio por unos $ 9 mil millones.





Con el “Guardián”, el Departamento de Estado de los Estados Unidos también destacó el tema de las fechas de vencimiento del producto. Sin embargo, la Agencia de Noticias de Reuters, que cita un documento interno, dice que realmente expirarán entre abril de 2027 y septiembre de 2031.





• ¿Incineración en Francia?

















El Ministerio de Salud francés también especificó que no tienen información sobre el lugar donde estos anticonceptivos deben ser incinerados.





• Umlifted en Francia y en otros lugares, se lanzó una petición





La decisión estadounidense provocó un escudo. “Francia tiene la responsabilidad moral de actuar, un gobierno que regula con orgullo el derecho al aborto en su constitución también debe trabajar para proteger la anticoncepción y los derechos de las niñas más allá de sus fronteras”estimó el Presidente de Planificación Familiar Sarah Durocher. “Hacemos un llamado a todas las compañías de cremación que se opongan a esta loca decisión”, ella agregó.





“Francia no puede convertirse en el escenario de tales operaciones, una moratoria es esencial”abundó cinco ONG, incluidas las opciones reproductivas de MSI, en una plataforma publicada el viernes en el sitio mundial, denunciando el“Absurdo” de la decisión estadounidense.





Una petición lanzada por asociaciones y sindicatos feministas recolectó 13,000 firmas denunciando un “Lesonas económicas y humanas”.









Los ecologistas enviaron una carta abierta el sábado a Emmanuel Macron, pidiéndole que interviniera en una emergencia para evitar la destrucción. Una solicitud similar fue para la Comisión Europea por la delegación francesa del Grupo Verde en el Parlamento Europeo.





En los Estados Unidos, el senador demócrata del New Hampshire Jeanne Shaheen denunció un “Gakshea” y presentó un proyecto de ley para evitar su destrucción.





• Las alternativas buscaban, “de ningún medio” para que Francia se solicite acciones





Varias organizaciones internacionales se dedican al tema de la anticoncepción, incluidas las opciones reproductivas IPPF o MSI han afirmado haber propuesto, sin éxito, a la administración estadounidense para comprarla y reacondicionar las acciones de los anticonceptivos.





Bélgica también dijo que había tomado enfoques diplomáticos para las autoridades estadounidenses y dice que explora todo el “Posibles pistas para evitar la destrucción de estos productos”.













“En la medida en que los anticonceptivos no son medicamentos de gran interés terapéutico (MITM) y que en el presente caso no estamos dentro del marco de una tensión de suministro, no tenemos medios para solicitar acciones”agregamos desde la misma fuente.