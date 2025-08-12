La aplicación de té diseñada para proteger a las mujeres termina en peligro

Video

Una fuga de datos importante ha alcanzado la aplicación de té de éxito, diseñada para permitir a las mujeres compartir información anónimamente sobre los hombres que frecuentan.





Querían protegerse de hombres peligrosos en aplicaciones de citas y ahora se encuentran con su información personal compartida en Internet. Direcciones, fotos, números de teléfono … Los datos de los usuarios del té de aplicaciones estadounidenses fueron robados y luego compartidos, entre otras cosas, en la plataforma 4chan, abundan las redes sociales no moderadas o los discursos masculinistas, y en Reddit.









Plataforma pirata





Creado en 2023, el concepto de té es simple: un espacio reservado para las mujeres, donde pueden anotar la foto de un hombre para compartir su experiencia con él y poner una “bandera verde”, o un “Bandera roja” para un comportamiento problemático.





Si, como con otras solicitudes para informar la violencia sexista y sexual, el objetivo es sobre todo para que las citas sean más tranquilizadoras para las mujeres, muchos hombres han preocupado a las posibles derivaciones. Algunos detractores incluso han ido tan lejos como para piratear la plataforma para distribuir la información de los “denunciadores” y hacer que el miedo a ser encontrado y amenazado.