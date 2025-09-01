



Estados Unidos anunció el viernes para rechazar visas para miembros de la Autoridad Palestina antes de la Asamblea General de la ONU programada para septiembre, donde Francia abogará por el reconocimiento de un estado palestino.





Diplomacia estadounidense anunció el viernes por la noche que su “Secretario de Estado Marco Rubio Revoququen (AI) y rechazo (AIT) la concesión de visas para miembros de la Organización de Liberación de Palestina (PLO) y la Autoridad Palestina (AP)”. Este gerente dijo el sábado que Mahmoud “Abbas se vio afectado por esta medida, así como a otros 80 funcionarios de AP”.





“Antes de poder ser tomados en serio como socios para la paz, AP y OLP deben repudiar el terrorismo, las campañas de la guerra de guerrillas judiciales ante la CPI (Tribunal Penal Internacional) y el CIJ (Tribunal Internacional de Justicia), así como la búsqueda de un reconocimiento unilateral del Estado”. Palestino, dijo en un comunicado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.





Por otro lado, dijo que el “Misión AP a las Naciones Unidas” En Nueva York, cuyo jefe es el embajador palestino Riyad Mansour “Recibiría exenciones (de visas) bajo un acuerdo entre la ONU” Y el Departamento de Estado que permite a los funcionarios palestinos de la misión continuar trabajando en la ciudad más grande de los Estados Unidos.





Esta extraordinaria medida acerca aún más a la administración Trump del gobierno israelí, que rechaza categóricamente la idea de un estado palestino y busca poner la misma posición de la autoridad palestina, con sede en Cisjordania y Hamas en Gaza. Gideon Saar, el Ministro de Asuntos Exteriores israelíes, agradeció a la administración Trump en X por “Este valiente escenario” y para “Apoye a Israel nuevamente”.









La autoridad palestina denuncia una decisión “en contradicción con el derecho internacional”





La autoridad palestina ha expresado a cambio “Su profundo arrepentimiento y su asombro” Enfrentado a esta decisión que es “En contradicción con el derecho internacional”y llamó a Washington a “Volver” arriba.





Se supone que Estados Unidos no debe rechazar visas a los funcionarios públicos que van a la ONU, cuya sede se encuentra en Nueva York, bajo un acuerdo que el Departamento de Estado asegura respetar al autorizar la misión palestina a las Naciones Unidas.





El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, participaría en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará del 9 al 23 de septiembre, según Riyad Mansour, embajador palestino ante las Naciones Unidas.





A finales de julio, Emmanuel Macron anunció que Francia reconocería el estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU. En el proceso, más de una docena de países occidentales han pedido a otros países del mundo que hagan lo mismo.









En 1988, Yasser Arafat, jefe de la Organización de Liberación de Palestina, tuvo un discurso durante una sesión especial de la Asamblea General reunida en Ginebra en lugar de Nueva York, después de la negativa de los Estados Unidos a dejarlo regresar a su territorio. Más recientemente, en 2013, Estados Unidos había rechazado una visa a Omar El-Bémir, entonces presidente de Sudán, que fue objeto de una orden de arresto de la CPI por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el genocidio en el conflicto de Darfur. Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, también es objeto de una orden de arresto emitida por la CPI.





La ONU “no puede sufrir ninguna restricción de acceso”, según Francia





El portavoz de la ONU, Stéphane Durric, dijo que era ” importante “ Que todos los estados y observadores permanentes, incluidos los palestinos, estén representados en una cumbre provista para el día anterior al inicio de la Asamblea General. “Obviamente esperamos que se resuelva”.





“Todos pedimos que se reconsidere esta decisión, teniendo en cuenta el derecho internacional”dijo el jefe de la diplomacia de la UE Kaja Kallas, quien habló en Copenhague después de una reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores de los 27.





La diplomacia francesa Jean-Noël Barrot también denunció la negativa de los Estados Unidos a otorgar visas a los funcionarios palestinos a venir a Nueva York el sábado. “Las Naciones Unidas son un lugar de neutralidad. Es un santuario, al servicio de la paz. Una Asamblea General de las Naciones Unidas no puede sufrir ninguna restricción de acceso”le dijo a Copenhague poco antes de una reunión de los ministros extranjeros de la UE.









Un gesto también denunciado por Xavier Bettel, Ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo. “No podemos llevarnos rehenes”se lanzó, sugiriendo organizar en Ginebra una sesión especial de la ONU GA para garantizar la presencia de los palestinos. “Debemos poder discutir juntos, no podemos simplemente decir que excluyimos a Palestina del diálogo”dijo Bettel frente a la prensa en Copenhague.





Donald Trump planea asistir a la Asamblea General de septiembre, donde dirá uno de los primeros discursos. Su administración tiene relaciones claramente limitadas con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.