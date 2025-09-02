Greta Thunberg, Susan Sarandon ... ¿Quién se embarcará a bordo de la "globa global Sumud", la flotilla que quiere romper el bloqueo en Gaza?





“Cuando el mundo permanece en silencio, zarpamos”. Casi dos meses después de que la última flota destinada a romper el bloqueo en Gaza fuera interceptada por el ejército israelí, una segunda operación tomó el mar el domingo 31 de agosto. Según el activista sueco y miembro del comité directivo de la “flotilla global Sumud”, Greta Thunberg, esta misión es esta misión es esta misión es “Histórico”. “Ahora tenemos muchos más barcos, somos mucho más numerosos”dijo, mientras que más de 300 activistas criaron el ancla.









El “global Sumud Flatilla” está destinado a “Independiente” Y “No afiliado a ningún gobierno o partido político”. Será “La misión de mayor solidaridad en la historia”dicen los participantes.





La flotilla salvó el domingo desde Barcelona antes de darse la vuelta debido a los fuertes vientos. Después de unas horas en el puerto de salida, finalmente se fue al final de la tarde del lunes.





“Docenas” Barcos adicionales planearon dejar Túnez y otros puertos mediterráneos el 4 de septiembre. Acciones simultáneas “En solidaridad con el pueblo palestino” se organizará en 44 países.





Diputados franceses a bordo





Activistas de docenas de países, artistas como la actriz estadounidense Susan Sarandon o la novelista irlandesa Naoise Dolan, así como los parlamentarios y personalidades europeos, como la ex alcalde de Barcelona Ada Colau, participarán en la operación. Según lo informado por el diario español “El País”, Ada Colau ya ha recibido públicamente participar en “La mayor movilización jamás organizada por el mar” Para abrir “El corredor humanitario que Gaza necesita” y así poner fin a “Bloqueo absolutamente injusto” impuesto por “El estado genocida de Israel”.





Ya arrestado por el ejército israelí durante la expedición anterior, el MEP LFI de Caen, Emma Fourreau, también estará a bordo. El funcionario electo se embarcó en Italia el domingo 31 de agosto. “Siempre respetamos el derecho internacional, por lo que no hay razón para no devolver barcos”le dijo a Francia 24. “Nuestros estados deben protegernos. Pueden pagarlo, pero hasta ahora han elegido no hacerlo”ella castigó.









Los diputados rebeldes de Ille-et-Vilaine y Seine-Saint-Denis, Marie Mesmeur y Thomas Portes, también estarán a bordo. “Romper el bloqueo humanitario en Gaza es un deber moral”justificó este último en X.









Otras personalidades, incluido el actor estadounidense Mark Ruffalo, el actor irlandés Liam Cunningham, el cineasta italiano Alessandro Gassman y el cómic italiano Zerocalcare, apoyaron públicamente esta iniciativa. “El hecho de que la flotilla esté en camino muestra el fracaso del mundo para hacer cumplir la ley internacional y humanitaria. Es un período vergonzoso en la historia de nuestro mundo y debemos avergonzarse colectivamente”dijo Liam Cunningham en la conferencia de prensa. “Creemos que es una misión legal bajo el derecho internacional”dijo en Lisboa, la diputada del extremo izquierdo Mariana Mortagua, quien apoya la iniciativa.









Según el diario “La Repubblica”, “Más de treinta mil personas” estaban listos para subir a bordo.