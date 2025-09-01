En Aude, una fiesta rave en medio de las cenizas del fuego: “La gente está enojada, puede degenerar”

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 1 de septiembre de 2025







Los nervios son crudos entre los habitantes de los Corbières afectados por el gran incendio de agosto en el Aude, exasperado por la fiesta del rave que comenzó hace tres días en el medio de la tierra calcinada. “El rave continúa. La tensión está aumentando. Después de los incendios que hemos sabido, los habitantes están al final de los nervios, tenemos personas que han perdido todo y aquellos que se divierten en el medio, terminará mal”Deplores Christophe Tena, el alcalde de Fontjoncouse, aldea de vino de 140 habitantes.









Después de alcanzar un pico de 2.500 participantes, según la prefectura de Aude, 1.500 juerguistas permanecieron presentes este lunes 1 de septiembre en el campamento improvisado, formado por docenas de camiones registrados en Francia, en España, en Italia.





La fiesta rave se ha llevado a cabo desde el viernes por la noche en una llanura agrícola ubicada entre Fontjoncouse y Coustouge, aldeas en el corazón de un área víctima del gigantesco incendio que viajó 16,000 hectáreas en el Aude del 5 al 10 de agosto, y destruyó notablemente 36 hogares y mató a una persona.





“Se mueve. Estamos en plena desesperación. Es lamentable”declara a AFP Fabien Vergnes, Winegrower en Tourisan, otro pueblo asignado por el incendio gigante.





“Bailar en cenizas”





El chef de 3 estrellas Gilles Goujon, cuyo restaurante está en Fontjoncouse, también expresó su exasperación: “Es indescriptible. Hay tipos que han perdido todo aquí. Y vienen a bailar en las cenizas de estas personas”dijo sobre la información de Francia.





“Están en propiedad privada, sin autorización, destruyen todo y la prefectura me dice que no se puede hacer nada para que se vayan. Caminamos sobre la cabeza. La gente está enojada, puede degenerar”subraya su lado Christophe Tena.





Los autos de juerguistas, estacionados por las carreteras, sufrieron daños y los altercados se opusieron a los jóvenes de toda Francia a los campesinos o aldeanos excedieron.









En un paisaje devastado por el fuego, los jóvenes equipados con mochilas y sacos de dormir todavía intentan ir a la fiesta del rave conocer a otros, que caminan millas y luego detienen el área montañosa donde dominan el rojo y el negro. El fuego devastó todo varios kilómetros.





Sin poder desalojarlos, la policía está tratando de evitar el acceso al sitio. Las multas a 135 euros están lloviendo a quienes participaron en la fiesta ilegal.





“Cuando llegamos, fue un poco zombieland”





En una declaración publicada el lunes al mediodía, la prefectura de Aude pidió a los juerguistas que abandonen las instalaciones y advierten que “Todas las personas controladas serán verbalizadas para el incumplimiento del decreto prefectural que prohíbe el acceso a la zona de fuego”.





En el camino de regreso, Célia, la camiseta sin mangas negra y la perforación en la nariz, asegura que los organizadores hayan reducido el volumen del sistema de sonido. “Cuando llegamos, fue un poco zombieland”dijo. ¿Por qué tal reunión allí? ” No sé, Ella responde. Tal vez la organización dijo que, como se quemó, no íbamos a molestarnos “.





Los gendarmes móviles y los CRS fueron enviados a la escena. Un helicóptero vuela sobre el rally. Un equipo de protección civil también está presente.









“Y podría durar hasta el martes. Mientras tengan que beber, comer, fumar, no van. Ya no sé qué hacer”confía, decepcionado, el alcalde y el vitivinero de Fontjoncouse, actualmente ocupado por la cosecha.





Según el Gendarmerie, tres participantes en la parte delantera fueron puesto bajo custodia policial por delitos de carretera y delitos en derecho de drogas, según el Gendarmerie.