Washington nuevamente apunta al Tribunal Penal Internacional por sus encuestas que involucran a Estados Unidos e Israel

Publicado el 20 de agosto de 2025 a las 9:01 p.m.

actualizado el 21 de agosto de 2025 a las 11:06 am Lectura: 2 min.







Estados Unidos anunció el miércoles 20 de agosto, tomar nuevas sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (ICC), dirigido a cuatro magistrados, incluido un juez francés, a quien acusan “Politización”. Una decisión bienvenida por Israel pero criticada por Francia y la institución, que denunció un “Ataque claro”.









Las sanciones de los Estados Unidos se dirigen al juez canadiense Kimberly Prost, al juez francés Nicolas Guillou, quien está involucrado en el primer ministro de TI, el primer ministro de Benyamin Netanyahu, así como dos suboficiales, Shameem Khan de Fiji y Mame Mandiaye Niang de Senegal. Están sancionados para tener “Participó directamente en los esfuerzos realizados por la CPI para investigar, detener, mantener o perseguir a los ciudadanos de los Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de uno u otro de estos países”dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en un comunicado.





Estas nuevas sanciones se agregan a las anunciadas el 6 de junio, que habían dirigido a otros cuatro magistrados de la CPI. En febrero, Estados Unidos también sancionó al fiscal de la institución, Karim Khan, para lanzar el procedimiento contra los líderes israelíes. Estados Unidos “Han expresado clara y firmemente su oposición a la politización de la CPI”denunció Marco Rubio. Hizo hincapié en que la institución basada en La Haya, en los Países Bajos, representó “Una amenaza para la seguridad nacional y se ha utilizado como un instrumento de guerra legal contra Estados Unidos y su aliado de Israel cercano”.





De pie para la entrada al suelo estadounidense





En particular, Estados Unidos rechaza los procedimientos que han atacado a los soldados estadounidenses en Afganistán, sospechoso de presuntos crímenes de guerra o incluso de arresto órdenes de arresto contra el primer ministro israelí y su ex ministro de defensa, Yoav Gallant, sospechoso de crímenes de guerra y delitos contra la humanidad durante la guerra en la Franja de Gaza. La CPI calificó las sanciones estadounidenses como“Claro ataque a la independencia de una institución judicial imparcial”según un comunicado de prensa.









Las medidas anunciadas consisten en una prohibición de entrada en el suelo estadounidense, así como la congelación de posibles detenidos de activos en los Estados Unidos y cualquier transacción financiera con ellos. El juez canadiense es sancionado por su participación en la investigación de la CPI sobre el personal estadounidense en Afganistán, mientras que el juez francés preside las órdenes de arresto contra Benyamin Netanyahu y Yoav Gallant. Nicolas Guillou, abogado experimentado, trabajó durante varios años en los Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama, como se separa dentro del Ministerio de Justicia para desarrollar la cooperación judicial con Francia.









Por su parte, el fiscal asistente de Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiay Niang Niang son sancionados por su apoyo a “Acciones ilegítimas de la CPI contra Israel”especialmente con respecto a los mandatos de parada. El primer ministro israelí, dirigido por una orden de arresto desde noviembre de 2024, elogió las sanciones estadounidenses en un comunicado de prensa publicado por su oficina: “Es una acción decisiva contra la campaña de difamación y mentiras dirigidas al estado de Israel (y su ejército) a favor de la verdad y la justicia.»





” Consternación »» de Francia





Francia ha expresado su “Edificio” En un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. El país “Expresa su solidaridad con respecto a los magistrados mencionados por esta decisión” y cree que las sanciones estadounidenses son “Contrariamente al principio de la independencia de la justicia”dijo un portavoz del ministerio.









Ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la CPI, una jurisdicción permanente responsable de continuar y juzgar a las personas acusadas de genocidio, crimen contra la humanidad y el crimen de guerra. Por lo tanto, no reconocen su capacidad para continuar con sus nacionales. Durante el primer mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, la CPI, en particular su procuración en ese momento, Fatou Bensouda, ya había sido el objetivo de las sanciones estadounidenses. Joe Biden había levantado este último poco después de llegar al poder en 2021.