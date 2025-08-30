Tres preguntas después de la aprobación de Israel de un importante plan de colonización en Cisjordania ocupada





Israel aprobado, el miércoles 20 de agosto, un proyecto de construcción clave de 3.400 viviendas ocupadas el miércoles 20 de agosto, denunciado por las Naciones Unidas (ONU) y varios líderes porque debería reducir este territorio palestino en dos, comprometiendo cualquier continuidad territorial de un posible estado palestino. “Me complace anunciar que apenas hay una hora, la administración civil ha aprobado la planificación para la construcción del distrito E1!»anunciado en una declaración Guy YiFrah, alcalde de la colonia israelí de Maalé Adoumim.





La perspectiva de la aprobación de este proyecto emblemático y la controvertida por parte de un comité técnico israelí ya se había despertado, a partir de la semana del 11 de agosto, una protesta en todo el mundo. “The New OBS” te resume lo que necesitas saber sobre esta gran colonización.





• ¿Por qué Israel ha adoptado este nuevo plan de colonización?





En primer lugar, fue el Ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, una figura de la extrema derecha, que llamó el jueves 14 de agosto para acelerar la implementación de este plan y anexar el Territorio Palestino ocupado por Israel desde 1967, en respuesta a los anuncios de varios países de su intención de reconocer un estado de Palestino. Bezalel Smotrich había apelado a su primer ministro, pidiéndole que“Aplicar la soberanía israelí en Judea-Samaria (Referencia al nombre bíblico de Cisjordania utilizada por los israelíes, nota del editor)para abandonar definitivamente la idea de una partición del país y garantizar que en septiembre, los líderes hipócritas europeos no tengan nada que reconocer “dijo.









“Aquellos que quieran reconocer hoy un estado palestino recibirán una respuesta de nosotros en el campo (…) Por hechos concretos: casas, vecindarios, carreteras y familias judías que construyen sus vidas ”dijo Bezalel Smotrich. Este nuevo plan de colonización, que Israel aprobó el miércoles, es, por lo tanto, un proyecto de construcción clave de 3.400 viviendas en Cisjordania ocupada. Según sus detractores, esto reduciría este territorio palestino en dos y evitaría la creación de un posible estado palestino con continuidad territorial. El reconocimiento de un estado palestino por varios países en septiembre sería en gran medida simbólico.





• ¿Dónde está la colonización de Cisjordania hasta ahora?





La colonización de Cisjordania, frontera de Jordania, continuó bajo todos los gobiernos israelíes, desde la izquierda y la derecha, desde 1967. Tomado en vicio entre Israel, al norte, oeste y sur y Jordania en el este, Cisjordania es un pequeño territorio equivalente al 1 % del área de Francia. Unos tres millones de palestinos viven en Cisjordania, junto con alrededor de 500,000 israelíes instalados en colonias que la ONU juzga ilegal con respecto al derecho internacional.





El anticolonización no gubernamental (ONG) israelí ahora hay 147 colonias reconocidas por las autoridades israelíes a fines de 2024. Es necesario agregar 224 colonización antes, los establecimientos establecidos al principio sin la corriente posterior de las autoridades israelíes, que se evacuan regularmente y se desmantelan y se desmantelan regularmente por las fuerzas de seguridad israelí, pero también son a menudo legales. Unos 60 puestos avanzados se establecieron así en Cisjordania en 2024, casi el doble de 2023, estableciendo un nuevo registro, según Peace Now, que vincula esta tendencia a la presencia de extrema derecha en el gobierno israelí.













• ¿Cuáles fueron las reacciones a este plan de colonización?





En una declaración, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina “Condenado en los términos más fuertes” esta decisión que “Compromete las perspectivas de implementar la solución a dos estados (…) fragmentado la unidad geográfica y demográfica del estado palestino “. La autoridad ve en el proyecto E1 un nuevo “Crimen de colonización” y un nuevo paso de “La anexión progresiva de Cisjordania”.









El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también sentenció firmemente esta decisión el miércoles. “Las colonias israelíes en Cisjordania ocupada, incluso en Jerusalén, viola el derecho internacional y directamente contra las resoluciones de las Naciones Unidas. El avance de este proyecto constituye una amenaza existencial para la solución a dos estados”dijo su portavoz en un comunicado de prensa.





La ONG IR AMIM, que trabaja sobre los derechos de los palestinos, estimó en X que el proyecto E1 apunta a “Enterrar la posibilidad de un estado palestino y anexar a Cisjordania”. Para esta organización, “Esta es una elección deliberada de Israel para implementar un régimen de apartheid”. Y la Paz de la ONG anti-colonización israelí ahora ha advertido contra un “Plan fatal para el futuro de Israel y por cualquier posibilidad de una solución a dos estados”.