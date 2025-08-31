Si Dominique de Villepin fuera un personaje de Proust, él sería el Marqués de Norpois





Acercarse a las elecciones de la cara a cara de 2027, Dominique de Villepin, un diplomático por capacitación, se parece cada vez más al Marqués de Norpois, este ex embajador de “En busca de tiempo perdido” de Marcel Proust. Nacido hace 71 años, bajo el nombre de Dominique Galouzeau de Villepin, el ex primer ministro de edad y partícula, el aire y la canción de este papel proustiano. Cuando gana y se abre para convencernos de que él es el hombre ideal para ocupar el Elysée, uno pensaría que escuchó al viejo diplomático de Norpois cuando se mueve al cielo y la tierra, los gabinetes, los secretarios y los emperadores, para convertirse en un embajador francés en Constantinopla (en “La fugitiva”). VILLEPIN: Un neo-norpoisista de observancia rigurosa, además de trotar, enlaces con Qatar y la Galería de Arte en Hongkong.









Habremos entendido, como el ” Padre Norpois “Como dice Proust, el padre Galouzeau milita con fuego por el empleo de personas mayores. Estos dos reemplazable profesa el mismo dogma humanista: la infalibilidad de la madurez de agosto. ¡Silver hazlo mejor! O algo así.





Porque ser presidente de la república “Supongamos una experiencia”repite GalouZeau para descalificar los impetrantes jóvenes ansiosos por la presidencialidad. A estos béjaunes no aptos e ineptos, sin duda estaría inclinado, como Norpois, dar al Consejo para dejar la política para hacer una tesis sobre “La sensación de infinito en la costa occidental del lago Victoria-Nyanza”. Porque “No podemos improvisar al presidente, está preparado, se aprende. Debe haber llevado a cabo actividades que crediten su capacidad”explica el activista Villepin.





La llamada del veterano. En resumen, después del “viejo país” de su discurso ante las Naciones Unidas en 2003, Villepin parece querer tomar el viejo sabio providencial: “Tuve tiempo de meditar en mi experiencia como hombre público … “, Dijo. Por ejemplo, en avión, durante sus viajes redondos de París-Doha.





En su deseo de convertirse en embajador en Constantinopla, el viejo diplomático de Proust está exactamente en la misma longitud de onda. El solo sueña con un Regresar Y Con un retorno de los medios, con un ojo en las encuestas de “París-Match” de IFOP. No te equivoques y no veas allí, no sé qué cálculo egoísta: se trata solo “Darle a Francia el lugar que es suyo”como dice Galouzeau. La pista es estrecha. Pero es la forma de Norpois. “La volubilidad irritada con la que M. de Norpois pronunció estas últimas palabras se produjo por encima de todo que los periódicos, en lugar de pronunciar su nombre como les había recomendado, dieron como” gran favorito “un joven ministro de Asuntos Exteriores.» » Preferencia aberrante, por no decir bajista.









Escuchemos a Norpois en su autorretrato en Yoda de la Cancillería. Al igual que Villepin, él sabe cómo separar el buen grano de las taras, no confundir el muelle y los kekes, para distinguir a los que han ejercido “Actividades que credibilidad su capacidad” (él mismo) y los incapaces (los otros):





“Dios sabe si los hombres de la edad están distantes de ponerse a sí mismos, como resultado de no sé qué maniobras tortuosas, en lugar de reclutas más o menos incapaces. He sabido mucho sobre todos estos supuestos diplomáticos del método empírico, lo que pone toda su esperanza en un balón de prueba que no me desanimé. (Comprenda un Zazou de cincuenta años en Le Havre o un punk de sesenta y tantos años de Vendée), que en el Call of Duty un recluta siempre responderá: presente. ¿Pero quién sabe (y M. de Norpois parecía saber de quién estaba hablando) si no fuera el mismo el día en que íbamos a buscar un veterano lleno de conocimiento y dirección? »»





¡Norpois regresa!





Norpois 2027!





¡Jóvenes con Norpois!





Villepin, que se expresa regularmente en la trágica situación en Ucrania y Gaza, solo puede suscribirse al secreto dirigido a su venerable colega del Quai d’Orsay: “El marqués consideró, de hecho, que, de su parte, un acto de alcance internacional podría ser la coronación digna de su carrera, tal vez incluso el comienzo de los nuevos honores, de funciones difíciles a las que no había renunciado.





En un cuestionario muy inteligente que sabría, de Norpois o Galouzeau, cuál es el ” veterano lleno de conocimiento y dirección » quien declara estos clichés heroicos:





* “Todos habrán entendido: quiero servir a mi país. Siempre lo he hecho.» »





* Esta pelea, no puedo dejar de participar. No puedo evitar estar a la vanguardia. »»





* “Francia, gracias a Dios, no es una república sudamericana y la necesidad no siente por un general de pronunciamento» ».





* “” El papel del gobierno es aclarar las propuestas concretas, evitar la licitación y no permitir que se abra la caja de Pandora. »»





* “Pero una vez que la acción del gobierno se mueva, ¿sabrá el gobierno cómo escucharlo?” A su llamada patriótica no puedes permanecer sordo y responder: “¡Presente!»? »»





Proust señala que a la aristocracia le gusta desviarse de diminutive tan hipocorista como ridículo y antipético. Por ejemplo, apodó al Barón de Charlus, Palamède de Guermantes, Incluso. Si Dominique Galouzeau de Villepin visitara el Salón de la Duquesa de Guermantes, imagino que ella lo llamaría Gagá.





Según la información que hemos recibido por Tire, Norpois habría apreciado mucho, si no el trabajo, el título del trabajo de Gaga, su ardiente y apoliniano discípulo Jogger: “El poder de decir que no”. “El poder de decir que no” : El más diplomático de las negaciones para decir sí, iiiiiiiiiiii, ouiiiiiiiiii, ouiiiiiiiiiiiiiiii a la apelación irreprimible de la ambición personal, del tripatouiaclage más opaco y otros “Maniobras tortuosas” ?





Como dice Proust, este gran y cruel moralista francés, “La vejez primero nos hace incapaces de emprender pero no desear. Es solo en un tercer período que aquellos que viven muy viejos renunciaron al deseo, ya que tuvieron que abandonar la acción. Ya ni siquiera se presentan a elecciones inútiles donde tan a menudo trataron de tener éxito, como el de Presidente de la República.