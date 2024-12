“Voy a volver a Siria y empezar de nuevo”

Testimonio La novelista y periodista siria Samar Yazbek, figura de la oposición a Bashar al-Assad refugiada en Francia desde 2011, ofrece a “New Obs” sus primeras impresiones tras la caída de la dinastía criminal.

para ir más lejos

La novelista y periodista siria Samar Yazbek, de familia alauita de la región de Latakia, está refugiada en Francia desde 2011, donde ha publicado varias obras, entre ellas “Las puertas de la nada” (Stock, 2016), traducida y premiada en el mundo entero. Figura de la oposición al régimen de Bashar al-Assad, confió sus primeras impresiones a los “Nuevos Obs” tras la caída de la dinastía sanguinaria que había estado en el poder durante medio siglo en Damasco:

Cuando regrese a Siria, esto será probablemente lo primero que haré: caminaré de noche por la antigua ciudad de Damasco, un lugar que amo tanto, cuando haya caído el día. Me mudé a París hace trece años, al comienzo de la guerra civil. (después de ser arrestado, interrogado y obligado a presenciar sesiones de tortura)y no he vuelto a Siria desde 2013. Salí por una línea regular Damasco-París y no quiero volver a mi país por rutas tortuosas y clandestinas, pasando por Turquía o el Líbano, quiero seguir el mismo camino. Volveré con un vuelo directo de París a Damasco, cuando se restablezcan las líneas, tal vez dentro de unas semanas, un mes, me dicen mis amigos de allí.

Apenas he dormido durante doce días desde que las tropas rebeldes tomaron Alepo el 30 de noviembre. La noche del 7 al 8 de diciembre, cuando cayó Bashar al-Assad, apenas pegué un ojo. Estaba solo en casa, veía canales de televisión árabes, estuve conectado sin parar con todos los grupos de WhatsApp y Facebook que tengo en Siria, en Alepo, Homs, Damasco, con las milicias, los activistas, con mis seres queridos, con toda mi familia que vive en Latakia…

Y cuando finalmente llegó la liberación, mi corazón empezó a latir muy fuerte, grité de alegría por mi familia, mis seres queridos, todos los que están allí, lloré, reí, he escrito cientos de mensajes. Pensé que iba a morir antes de ver el fin de Bashar al-Assad, el fin de este asesino, de este carnicero, de esta dictadura asesina, de cincuenta y tres años. Ya no lo creía. Sé que algún día escribiré sobre este momento, pero necesito tiempo, tiempo para encontrar las palabras. Durante la revolución de 2011, todos soñábamos que el régimen de Al-Assad caería. Pero desde entonces, por mucho que hayamos escrito, como yo, documentando los crímenes, los abusos, llamando a la comunidad internacional, no pasó nada. Las imágenes que más me han conmovido en los últimos días, creo, son las de la liberación de miles de detenidos de la prisión de Saidnaya. (unos treinta kilómetros al norte de Damasco)la metáfora perfecta de lo que fue la monstruosidad del régimen. Esperaba que mis amigos salieran, esperé en vano noticias de ellos, sus cuerpos no han sido encontrados, no sé dónde están, qué les pasó. Todos hemos perdido tantos amigos.

Evidentemente sigo preocupado, tengo miedo. La situación no es estable, estamos en una fase de transición, en los primeros días de este acontecimiento histórico y cualquier cosa puede pasar. Los primeros signos son alentadores. El grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham parece disciplinado, metódico, dice que quiere crear un Estado no religioso, un gobierno de civiles, dice que protegerá a las minorías, a los alauitas, a los cristianos, no obstaculizará las libertades individuales, particularmente los de las mujeres, ni dictará su forma de vestir. ¿Pero será este el caso? Es una coalición de milicias islamistas, no todas las cuales están de acuerdo. La situación internacional es explosiva, están los rusos, los americanos, los turcos que quieren ampliar la zona de amortiguación haciendo retroceder a las fuerzas kurdas, Israel que bombardea Siria desde hace tres días y mordisquea su territorio…

Los sirios en el exilio, los escritores como yo, los activistas, los artistas, debemos regresar, reconstruir el país, trabajar, ayudar, publicar libros en Damasco, crear fundaciones culturales, teatros, cines, documentar los abusos: el gobierno provisional presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra los principales líderes y altos oficiales militares sirios: debemos construir la paz y el duelo, pacificar las memorias. Voy a volver a Siria y empezar todo de nuevo. El camino será largo, oscuro y difícil, pero tengo la esperanza de recuperar la serenidad, la tranquilidad y la seguridad que tanto he echado de menos todos estos años.