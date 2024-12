Diez cosas que debes saber sobre Rémi Féraud, candidato elegido por Anne Hidalgo para sucederla como alcaldesa de París

Retrato El senador de la capital, de 53 años, recibió el apoyo de Anne Hidalgo, la actual alcaldesa que no volverá a presentarse en 2026. Apparatchik del Partido Socialista, espera ganar la nominación de su partido frente al diputado Emmanuel Grégoire.

1. Candidato

El 26 de noviembre, la alcaldesa de París anunció que no volvería a presentarse a las elecciones municipales de 2026. “Por respeto a los parisinos, quería anunciarlo con suficiente antelación y en un momento que nos permitiera preparar una transmisión tranquila para apoyar a un equipo, en este caso dirigido por Rémi Féraud”explica Anne Hidalgo en “le Monde”. Ahora se lanza la candidatura del senador de París, hasta entonces no oficial. “Soy candidato porque tengo la ambición y las cualidades, también porque estoy en la mejor posición para serlo”asegura a “New Obs”. La presidenta de la mayoría municipal lo pensó todo el verano antes de comunicárselo al alcalde en septiembre, cuando confirmó que no volvería allí.

2. Ana Hidalgo

Es con el emblemático alcalde de París con quien Rémi Féraud realizará, naturalmente, su primer viaje de campaña el 28 de noviembre. En el jardín Aretha-Franklin, en el distrito 20, ella lo elogió ante las cámaras: “En determinados momentos, hay algunos que pueden unir a la gente más que otros. Este es totalmente el caso de Emmanuel Grégoire. Oh… « Un desliz que arruina la atención sobre Féraud. “Nada muy significativo ni muy dramático”intenta poner las cosas en perspectiva. Porque es él quien fue designado por el alcalde para sucederlo, aunque niegue la condición de heredero: “Si lo fuera, lo habríamos dicho hace mucho tiempocree. No eres candidato porque te lo pidan, sino porque tienes algo dentro de ti. » Por otra parte, dice “creer en la transmisión” y asegura que quiere hacer “fructificar” el legado dejado por Hidalgo. “No creo en absoluto en la ruptura. »

3. Programa

Los críticos de la política de Hidalgo quedarán decepcionados, Rémi Féraud indica que lo hará “en persecución” de la actuación del actual alcalde. “Hay políticas en las que debemos avanzar más rápido y con más fuerza”incluso lo certifica. Éste es especialmente el caso de la ecología: ya ha anunciado la ampliación de la zona de tráfico limitado desde el centro de París a toda la capital. “Podemos ir más allá en el regreso de la naturaleza a la ciudad”añade. Otro tema que le interesa: las familias monoparentales, que quiere “reconocer la existencia” para que esto “conduce a los derechos”. Por último, el problema de los alojamientos vacíos es considerado esencial por quienes llevan mucho tiempo luchando contra los alojamientos turísticos amueblados como Airbnb. “Ya no es posible que en una ciudad tan atractiva y por tanto tan cara, haya tantos pisos vacíos. »

4. Senador

Desde el Palacio de Luxemburgo, donde es elegido desde 2017, el senador lucha contra el vacío fiscal aplicable al alquiler de alojamientos turísticos amueblados. El 6 de marzo, él y varios colegas presentaron un recurso ante el Consejo de Estado para hacer cumplir la eliminación de su laguna fiscal, una medida adoptada “por error” por el gobierno en el presupuesto de 2024, miembro del Comité de Finanzas. proyecto de ley aprobado en enero que establece un recuento anual de personas sin hogar en todo el territorio.

5. Representante electo del campo

Después de una adolescencia en Versalles (Yvelines) con sus padres – su padre era ingeniero en Total, su madre profesora de historia y geografía – estudió (en la Escuela Superior de Comercio de París y en Sciences-Po) en la capital y nunca. la dejó otra vez. “Viví en el distrito 9, luego en el 11 y finalmente en el 10”explica. Un distrito del que fue alcalde durante casi diez años, entre 2008 y 2017. “No debemos olvidar que es un funcionario electo sobre el terreno”subraya Jean-Luc Romero. El teniente de alcalde de París recuerda que el concejal iba cada domingo a una calle diferente de su distrito para encontrarse con los vecinos. “Parece muy serio pero es alguien que está muy disponible”añade. “Se están disputando unas elecciones municipales en la calle y conozco bien el terreno parisino”añade el candidato, recordando que fue codirector de la campaña de Hidalgo en 2014.

8. Partido Socialista

Rémi Féraud es miembro del PS desde 1994, “Quedé atrapado en el juego del activismo”confió en 2014. Asumió responsabilidades en el seno del Movimiento de Jóvenes Socialistas antes de ser elegido secretario de sección del distrito 10 en 1998. Tres años más tarde, se convirtió en el primer diputado del concejal Tony Dreyfus. “de quien aprendí mucho” – y a quién sucederá. Instalado en el panorama político parisino, Féraud se fue entonces “cuida mucho a tu familia política”. En 2008, fue elegido primer secretario federal en París, un puesto estratégico que le ayudó a construir una poderosa red. En 2015, dejó su lugar a un tal Emmanuel Grégoire. Cuando fue nombrado primer diputado de Hidalgo en 2018, el senador aceptó asumir el cargo. “estar de servicio”asegura. Lo mantendrá hasta 2021.

7. notoriedad

Aunque se le identifica internamente, Rémi Féraud sigue siendo un desconocido para muchos parisinos. Hasta el punto de que algunos cargos electos, incluida la mayoría, dudaron de que pudiera asumir el papel de sucesora de Anne Hidalgo. “Imposible, tiene el carisma de una ostra”dijo un asesor ambiental unos días antes de la oficialización. Burlas que hacen suspirar al interesado: “Lo conocí muy bien por Bertrand Delanoë y Anne Hidalgo…” El senador también recuerda que el “estrellas” Siempre han luchado por conquistar la capital, especialmente los paracaidistas y los ambiciosos. “Los parisinos quieren un alcalde que se ocupe de su ciudad y de sus vidas. »

8. Emmanuel Gregoire

Rémi Féraud no es el único que quiere ser candidato del PS en 2026 en París. El diputado Emmanuel Grégoire también se ha posicionado y ambos deberán, a menos que se retiren entonces, decidir entre ellos durante una votación de los activistas en la capital. “No soy un candidato en contra sino un candidato a favor”ha cogido la costumbre de replicar al senador cuando le hablamos de un duelo. Aunque políticamente son opuestos, los dos se llevan bien y se han advertido de sus intenciones. Con el apoyo del alcalde saliente, de la actual jefa de la federación, Lamia El Aaraje, y de la mayoría de los alcaldes de distrito socialistas, Féraud repite una y otra vez que espera implicar a Grégoire en su campaña. Y decir con picardía: “Debe venir de él, que ve dónde está el apoyo, dónde está la dinámica de reunión. »

9. Francia rebelde

Aunque no deja de señalar que el verdadero enemigo está en la derecha del espectro político, Rémi Féraud atacó especialmente a los rebeldes el 29 de noviembre. Preguntado por “Le Figaro” sobre una posible alianza con LFI en la segunda vuelta de las elecciones municipales, Rémi Féraud respondió: “Seguramente no. No hay complacencia posible con el antisemitismo, ni indulgencia posible con la apología del terrorismo islamista. » Las insinuaciones llegaron a oídos de Jean-Luc Mélenchon que se vio rojo. “Aquí está la palabra, retransmitiendo la ultraderecha, del candidato de Hidalgo”abordó al ex diputado en X, donde se desataron los rebeldes. Esa misma noche, Mélenchon añadió otra capa durante una conferencia: “¡No puedes ser alcalde de París porque no nos tendrás contigo ni en la primera ni en la segunda vuelta! » Zumbido garantizado.

10. Unión de Izquierdas

Aunque no se aliará con el LFI, Rémi Féraud pretende reunir a los comunistas, a la Place publique y a los Verdes detrás de su candidatura: “Desde el punto de vista de nuestra política parisina, es lógico estar juntos desde la primera vueltacree. Envía un mensaje contundente a medida que se acerca el año 2027. » Si es consciente de que la lógica de los dispositivos puede poner en peligro tal ambición, no se desespera: “Nuestras organizaciones políticas deben saber superarse al servicio del proyecto común de París para que la ciudad permanezca en la izquierda. »