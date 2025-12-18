“¿Voy a ir a montar una tienda de campaña sobre las ruinas de mi casa?”

Informes

Desde Qaboun, en las afueras de la capital, Damasco, hasta Alepo, la gran metrópoli del norte del país, casi catorce años de guerra civil han dejado ciudades devastadas y familias desarraigadas, aferradas a la esperanza de la reconstrucción.





Al entrar en Ghouta Oriental, en los suburbios cercanos de Damasco, medimos la realidad de una guerra de casi catorce años y la implacabilidad de una dictadura contra su pueblo. En Qaboun, las ruinas se extienden hasta donde alcanza la vista. De los edificios, rotondas, calles, comercios, el zoco, las fábricas y hasta el cementerio no queda nada, o casi nada. Todo queda reducido a una maraña de escombros y polvo grises. Como si hubiéramos aterrizado en otro planeta, en un paisaje lunar devastado donde renacen tímidamente los arbustos. Un residente con el que nos encontramos señala el lugar donde se encontraba su casa: “Regresé después de la caída del régimen. (por Bashar al-Assad, ocurrido el 8 de diciembre, 2024, nota del editor). Ya nadie puede vivir aquí. Entonces, con mi familia alquilamos en Damasco. Estoy esperando saber si algún día mi vecindario será reconstruido. »





Qaboun, que alguna vez fue una próspera zona agrícola, pagó un alto precio en la guerra civil que asoló Siria entre marzo de 2011 y diciembre de 2024. Al igual que Jobar, Barzeh, Irbin, Douma o Harasta, este distrito periférico fue uno de los primeros en rebelarse pacíficamente contra el gobierno en la primavera de 2011…