comida a 1 euro para todos los estudiantes, subida del precio del gas…

Endurecimiento de las sanciones contra el uso del teléfono durante la conducción, subida del precio del gas, comidas generales a 1 euro para estudiantes. Este mes de mayo es sinónimo de cambios, particularmente económicos.

Se acabaron las comidas a 3,30 euros para los alumnos no becados. A partir del lunes 4 de mayo todo el mundo podrá disfrutar de la comida por 1 euro sin condición de recursos. Esta medida se aplicará en los restaurantes del Centro Regional de Trabajos Universitarios y Escolares (Crous), pero también en otros establecimientos de restauración de la red, como las cafeterías. La comida ofrecida a este precio incluye un plato principal y hasta dos guarniciones (entrante, postre, queso, fruta, etc.).

Anteriormente esto sólo afectaba a los estudiantes becados. A partir de ahora, sólo tendrás que acreditar tu condición de estudiante para beneficiarte de ella, por ejemplo presentando tu tarjeta de estudiante. Cada estudiante sólo se beneficia de una comida a 1 euro por servicio (almuerzo y noche).

El coste de los timbres fiscales necesarios para la obtención del permiso de residencia aumentará este viernes 1 de mayo. Para una primera emisión, el precio del timbre fiscal aumenta de 225 a 350 euros. El cambio también afecta al tipo reducido que se aplica en particular a los estudiantes, los trabajadores temporeros y las personas que buscan trabajo. Su importe aumentará de 75 a 150 euros. En el caso de renovación del permiso de residencia, el importe del timbre fiscal será de 250 euros frente a los 225 actuales y de 100 euros frente a los 75 euros del tipo reducido.

Por el lado energético, en un contexto propicio a la escasez, el precio de venta de referencia del gas aumentará un 15,4% de media, es decir, 6,19 euros más a pagar al mes. Esta medida sólo se aplica a los hogares cuyo precio de suscripción de gas esté indexado a este precio de referencia.

Otra novedad: en Charente-Maritime, el permiso de conducir puede suspenderse de quince días a seis meses si se descubre a un conductor utilizando su teléfono. El departamento se suma así a las Landas, Paso de Calais y Lot-et-Garonne, que ya han adoptado este reglamento. ¿El objetivo? Luchar más eficazmente contra este tipo de delitos porque el teléfono multiplica por tres el riesgo de accidente y la lectura de un mensaje lo multiplica por 23. El teléfono también participa en el 15% de los accidentes mortales, recuerda la prefectura de Charente-Maritime. “A nivel penal, el infractor deberá pagar una aportación ciudadana a una asociación de apoyo a las víctimas por importe de 200 euros, superior a la multa fijada. (135 euros) »también podemos leer en el sitio web de la prefectura.

En las Landas, la retirada inmediata del uso del teléfono durante la conducción, implantada a partir de noviembre de 2025, supuso la suspensión de 350 permisos de conducción durante un período “quince días” hacia los infractores, según la prefectura. Observa una reducción del 10% en las infracciones relativas al uso del teléfono durante la conducción entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.