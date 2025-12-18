Brigitte Macron dice que “lamenta” las “víctimas femeninas”… pero no se arrepiente





Disculpas, ningún arrepentimiento y sobre todo muchas justificaciones. Brigitte Macron dijo ” Lo siento “lunes 15 de diciembre por la tarde, si tiene “víctimas femeninas heridas” de violencia sexual, reaccionando por primera vez, en una entrevista con el medio Brut, a la polémica creada por sus comentarios contra activistas feministas, a quienes había calificado de “coños sucios”.









La esposa del Jefe de Estado hizo estas declaraciones el 7 de diciembre, refiriéndose a activistas feministas que habían interrumpido un espectáculo del comediante Ary Abittan, acusado de violación pero que se había beneficiado de la desestimación de los cargos. Las palabras de Brigitte Macron fueron captadas en un vídeo publicado por el sitio de medios de celebridades “Public”, provocando una polémica seguida de una ola de apoyo a las activistas feministas. Muchas actrices o celebridades han publicado mensajes en redes sociales diciendo: “Yo también soy un cabrón sucio. »





• Disculpas… pero no arrepentimientos





“Lo siento si lastimé a las víctimas femeninas, estoy pensando en ellas y sólo en ellas”declara Brigitte Macron, una frase repetida palabra por palabra dos veces en un vídeo realizado al aire libre a la salida de un estudio de grabación de un espectáculo. “Lo que me interesa son las víctimas, sobre tododijo. Y quiero decirles que estoy aquí para ellos. » Reafirma su compromiso con las víctimas de violencia y acoso. “Cuando la gente me pide ayuda siempre lo hago sobre este tema porque es una prioridad”añade, al tiempo que reclama discreción en las acciones que puede emprender. “Todo lo que les pasa me preocupa”.









Cuando se le preguntó si se arrepentía de estas palabras, respondió: “No puedo arrepentirme de haber hablado”. No puedo arrepentirme. Soy efectivamente la esposa del Presidente de la República, pero sobre todo soy yo misma. Por eso, cuando estoy en el sector privado, puedo dejarlo ir de una manera absolutamente inadecuada. » Ella luego dijo: “Ella no es la esposa del Presidente de la República, es Brigitte. No siempre soy la esposa del Presidente de la República, también tengo una vida privada. »





• Brigitte Macron no habría “usado estos términos en público”





En el vídeo difundido por Brut, Brigitte Macron se esforzará en justificar sus comentarios, cuyo carácter privado explicaría los términos utilizados. “Subí al camerino de un amigo (Ary Abittán) porque tenia miedodeclara. Me enojé y dije: “Ahora te ayudaremos”. De manera muy directa, ciertamente no habría usado esos términos en público. » Añade que sus comentarios tenían como objetivo “cuatro personas” y que ella no tenia “no vi que había nadie (…) quien estaba filmando ».













• Su pretendido “derecho a hablar y pensar”





Detrás de escena con el artista, la esposa del presidente dice que quería tranquilizarlo y responderle “su miedo” el día después de los incidentes que perturbaron su espectáculo – cuatro activistas del colectivo #NousToutes, con máscaras que representaban la imagen de Ary Abittan y la leyenda “violador”, interrumpieron al comediante el 6 de diciembre, en la sala parisina del Folies Bergère, y corearon consignas “violador de Abittan”. “Necesitaba tranquilidad. Quería tranquilizar, ciertamente con torpeza, pero no tenía otras palabras disponibles en ese momento”explica la Primera Dama, afirmando “derecho a hablar” y su “derecho a pensar”.





• Las acciones de las feministas (nuevamente) castigadas





Brigitte Macron no sólo no se arrepiente, sino que se pronuncia en contra de las acciones de las feministas: “No soporto que se interrumpa un espectáculocritica a la esposa del presidente. Alguien está en el escenario, intentando dar todo lo que puede dar. ¿Cómo continúa? ¿Qué significa esta censura que ejercemos sobre los artistas? Esto es algo que no entiendo. » Y para agregar: “No somos jueces. »





A finales de 2021, el comediante fue acusado de violación por una joven con la que salía desde hacía algunas semanas. Después de tres años de investigación, la investigación resultó en un despido confirmado en apelación en enero, pero desde entonces su regreso a los escenarios ha sido impugnado por feministas que protestan regularmente en los lugares donde actúa.