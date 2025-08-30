Voto de Bayrou Trust





¿Irá, no irá? El intento de negociación del primer ministro François Bayrou en las líneas principales de un esfuerzo presupuestario de 44 mil millones de euros en 2026 parece perdido por adelantado. Oposiciones, invitadas a reunirse con él la próxima semana antes de la reunión de confianza en la asamblea el 8 de septiembre, considere que “La página está girada” ; El jefe de gobierno no ayudó a sus relaciones al afirmar a mediados de semana en que estaban en ” vacaciones “ Este verano, cuando señalan que nunca ha tratado de unirse a ellos.









Si François Bayrou juzgó el miércoles que “Doce días (La fecha límite para el 8 de septiembre, nota del editor)es muy largo hablar “Las oposiciones tienen la intención de aprovechar este período para prepararse para las diferentes publicaciones posibles de la publicación.





• LFI y ecologistas Boicotear la reunión





Los ecologistas no irán a la invitación de François Bayrou, considerando que“No hay nada que esperar de este primer ministro”. “La única reunión en la que participaremos es en la que le dio a los parlamentarios el 8 de septiembre, donde le rechazaremos la confianza”escriba ecologistas el jueves 28 de agosto en un comunicado de prensa de su secretaria nacional, Marine Tondelier, y sus líderes grupales en la Asamblea, Cyrielle Châtelain, y en el Senado, Guillaume Gontard.





Como era de esperar, la rebelde Francia ya había anunciado que tampoco tenía la intención de honrar la invitación del primer ministro, su coordinador Manuel Bompard “No tener la intención de participar en la operación de rescate” por François Bayrou.





• La PS se irá … para decir Bayrou que no votarán la confianza





A diferencia de sus aliados de izquierda, los socialistas dijeron este viernes 29 de agosto que verán a François Bayrou la próxima semana, para decir que votarán en contra del Primer Ministro. “Ofrecemos otro camino y otro método para sacar al país del callejón sin salida”dijo la PS al margen de sus universidades de verano en Blois (Loir-et-Cher).









• RN también irá, pero no para negociar la confianza





El RN irá a Matignon la próxima semana, el martes a las 10 a.m., pero no para negociar la confianza del 8 de septiembre porque “Es demasiado tarde”juzgó al vicepresidente del partido Sébastien Chenu el jueves para quien “La página está girada”. “Demasiado tarde, demasiado tarde. Sr. Primer Ministro, usted ha permitido muchas oportunidades para construir un presupuesto en beneficio de los franceses”dijo Sébastien Chenu en TF1 el jueves. “La página está girada. El diálogo fue antes”él repitió.



