Rusia atacó a Ucrania con 614 drones y misiles durante la noche, un récord de un mes

Publicado el 21 de agosto de 2025 a las 10:32 am

Actualizado el 21 de agosto de 2025 a las 10:57 a.m. Lectura: 2 min.







Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles en la noche del miércoles 20 al jueves 21 de agosto en Ucrania, dijo la Fuerza Aérea Ucrania, un récord desde mediados de julio, a pesar de la intensificación de los esfuerzos de paz estadounidense.





“El enemigo atacó 614 armas de ataque aéreo”dijo la Fuerza Aérea en Telegram, asegurando haber derribado 546 drones y 31 misiles. Al menos una persona fue asesinada en el oeste de Ucrania, según las autoridades locales.





“Una persona fue asesinada y dos resultaron heridas como resultado del ataque combinado de drones y misiles de crucero en Lviv”La ciudad más grande del oeste de Ucrania, dijo Maksym Kozitskiï, jefe de la administración militar regional en un informe preliminar sobre Telegram, más temprano esta mañana. “Docenas de edificios residenciales han sido dañados”dijo.





Oeste a menudo menos dirigido





En Moukachenko, las huelgas hicieron 12 heridos, 5 de los cuales fueron hospitalizados, dijo el Ayuntamiento de la Ciudad de Transcarpatie en su página de Facebook. Igor Polichtchouk, alcalde de la ciudad de Loutsk, también en el oeste del país, también informó en Telegram “Ataques de drones y misiles”sin informar lesiones.









El oeste de Ucrania es menos a menudo atacado por ataques rusos que el país este y sur, donde las tropas rusas continúan su progreso. El Ministerio de Defensa ruso informó por su parte haber destruido “49 drones ucranianos” En varias regiones el jueves temprano.





Los ataques en Ucrania y Rusia han continuado en los últimos días a pesar de la intensa actividad diplomática para tratar de poner fin al conflicto lanzado en 2022 por la invasión de Ucrania por Rusia. Los aliados europeos de Ucrania hicieron un bloqueo alrededor del presidente ucraniano durante una visita a la Casa Blanca el lunes después de una reunión en Alaska entre Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin.





Un nuevo misil probado por Ucrania













Volodymyr Zelensky también aseguró que una reunión con Vladimir Putin será posible después de haber determinado las líneas principales de un acuerdo con las garantías de seguridad occidentales para Ucrania, mencionando Suiza, Austria y Turquía como un país que puede acomodar esta reunión. “Creemos que es justo (…) que la reunión tenga lugar en una Europa neutral”agregado Volodymyr Zelensky. Celebra esta reunión en Budapest “No es fácil” Dado el acercamiento entre Hungría y Rusia, dijo Volodymyr Zelensky, quien también excluyó la elección de Moscú.





El presidente ucraniano todavía dijo que su país había probado con éxito un nuevo misil con un rango de 3.000 kilómetros llamados Flamingo, y cuya producción en masa podría comenzar a principios del próximo año. Y dijo que le pidió a Donald Trump que convenciera al Jefe de Estado Húngaro Viktor Orban de que dejara de bloquear la apertura de las negociaciones sobre la membresía de Ucrania en la Unión Europea.