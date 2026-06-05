Violenta manifestación de extrema derecha en Reino Unido tras la muerte de un estudiante: lo que sabemos

La policía británica es objeto de fuertes críticas tras la publicación en diciembre de un vídeo que muestra a agentes esposando a un estudiante moribundo, acusado injustamente de insultos racistas por su asesino. El martes 2 de junio, miles de personas se reunieron frente a la comisaría de policía de Southampton, con la extrema derecha a la cabeza de la manifestación. Una nueva manifestación que degeneró en violencia, con una decena de heridos, mientras que desfiles de este tipo se han multiplicado en las calles británicas en los últimos meses.

El 3 de diciembre de 2025, Henry Nowak, de 18 años, fue apuñalado cinco veces cuando regresaba de una noche de fiesta en Southampton, en la costa sur de Inglaterra. Cuando intervino la policía, el atacante, un joven sij llamado Vickrum Digwa, mintió a la policía declarando que había sido víctima de un ataque racista y que había actuado en defensa propia tras insultos y golpes. Los agentes le creyeron y esposaron a Henry Nowak y le notificaron su arresto. Murió poco después. lunes 1ejem En junio, Vickrum Digwa, de 23 años, fue condenado a cadena perpetua por asesinato con una pena de seguridad de veintiún años.

Un vídeo, difundido por la policía el lunes por la noche después de esta condena y que muestra la intervención de la policía durante el incidente, suscitó una gran emoción: vemos al estudiante, tirado en el suelo cuando llegaron los agentes, diciendo varias veces con voz débil: “No puedo respirar” Y “Me apuñalaron”. El vídeo muestra a la policía hablando con Vickrum Digwa antes de esposar a Henry Nowak y decirle que está bajo arresto, cuando ya no reacciona. Las imágenes, mostradas al jurado durante el juicio, fueron publicadas por la policía de Hampshire después “consulta a la familia de Henry”.

El martes por la noche, más de mil personas, entre ellas el activista de extrema derecha Tommy Robinson, se reunieron frente a la comisaría de policía de Southampton. Gritaron diversas consignas, informa el sitio de noticias británico “The Guardian”, entre ellas “¡Policías racistas, salgan de nuestras calles!” y “¡Qué vergüenza!” “. “Si Henry no hubiera sido blanco, no lo habrían esposado”coreó Tommy Robinson frente a la multitud, informa “The Guardian”.

Esta intervención policial es objeto de una investigación por parte de la policía (IOPC), cuyo informe deberá publicarse en un plazo de tres meses. El padre de un estudiante pide al IOPC que investigue “Completo, valiente y transparente”creyendo que su hijo había sido tratado por la policía de una manera “inhumano y degradante”.

La familia del asesino pidió disculpas el martes a la familia de Henry Nowak, así como a la comunidad sikh por “perjudicado injustamente (es) reputación “.

El miércoles, la policía británica anunció que revisaría sus directrices contra el racismo, que datan de 2025 y que son muy criticadas por la extrema derecha. un documento sobre “Las ambiciones a largo plazo de un servicio policial antirracista” sugiere que las personas deberían ser tratadas de manera diferente según su origen étnico. Recomienda que los agentes no sean “indiferente al color de la piel”.

Tres de los agentes de policía que arrestaron a Henry Nowak todavía están en servicio y un cuarto renunció, dijo la policía de Hampshire, que incluye a Southampton. Se les considera testigos en el caso.

“Los ataques a agentes de policía en Southampton anoche fueron vergonzosos y completamente inaceptables”dijo el primer ministro británico, Keir Starmer, en el Parlamento sobre los acontecimientos en Southampton. “Por mucho dolor que sintamos” tras el asesinato del estudiante Henry Nowak, “No hay justificación para más violencia y desorden”añadió.

El martes, la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, estimó que “Nada puede justificar que esta tragedia se desvíe para alimentar la violencia y los trastornos del orden público”. “Los responsables deben esperar enfrentar todo el peso de la ley”.escribió en X, tras la violencia de los manifestantes.

“Vivimos en un país de dos niveles, donde los derechos y privilegios de los blancos importan menos que los de las minorías étnicas”denunció el martes el líder del partido antiinmigración Nigel Farage, dos semanas antes de unas elecciones parciales en Inglaterra donde su partido, Reform UK, espera que su candidato gane al Partido Laborista. Incluso comparó las palabras pronunciadas por Henry Nowak (“No puedo respirar”) a los de George Floyd, un afroamericano asesinado por un policía blanco en 2020 en Estados Unidos.

Como suele hacer habitualmente en X cuando se trata de noticias británicas, el multimillonario estadounidense Elon Musk criticó la intervención del gobierno y de la policía y dijo que estaba dispuesto a financiar acciones legales contra la policía de Hampshire.

Estas manifestaciones son parte de un aumento de los desfiles de extrema derecha en las calles británicas. El 17 de mayo, unas 60.000 personas participaron en la marcha organizada por Tommy Robinson en Londres. En una tarima instalada en la explanada del Parlamento británico, donde se sucedían activistas de extrema derecha y predicadores cristianos, afirmó luego encabezar una “revolución cultural” y pidió a los participantes que se comprometan políticamente con miras a ” batalla “ de 2029, fecha de las próximas elecciones legislativas en el Reino Unido.