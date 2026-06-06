Cinco cosas para recordar del libro de Boualem Sansal: referencias dudosas, ataques contra Jean-Noël Barrot, errores ortográficos de Christophe Gleizes...

¿Mucho ruido y pocas nueces? Un cambio de editor, un jefe despedido después de veintiséis años en la casa, escritores haciendo las maletas con sus manuscritos bajo el brazo por centenares, kilómetros de artículos a lo largo de la prensa francesa, las ramas del grupo Bolloré movilizadas… y finalmente un texto sin furia ni revelaciones. Se lee “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” “ la leyenda »la historia de la detención, el 16 de noviembre de 2024 en Argel, del año de detención y del regreso a Francia del escritor franco-argelino Boualem Sansal, publicada por Grasset el 2 de junio. He aquí cinco cosas para recordar.

Encerrado durante un año en una celda de 6 m2 Desde la prisión de Koléa, entre Argel y Tipaza, y en una habitación del hospital Mustapha Pacha de la capital, para tratar su cáncer, Boualem Sansal vincula su suerte a la de tres presos famosos.

Así quedan, en la página 31, las referencias, y no menos importante: “Citamos a Soljenitsyn, Dreyfus, Navalny…; la palabra leyenda se impuso” ; el término “ leyenda » siendo el apodo que los demás prisioneros de Koléa le habrían puesto al escritor.

Cuarenta y seis páginas después, los mismos gloriosos compañeros de desgracia regresan bajo la pluma de Sansal. “Soy Solzhenitsyn. Soy Dreyfus, soy Navalny. » El autor empieza a soñar: pronto, en cuanto al capitán Alfred Dreyfus, injustamente condenado por traición y espionaje en beneficio del Imperio alemán y enviado a la Isla del Diablo, “Iba a surgir un Zola que los destruiría (a los jueces, ndr) con un “J’accuse” que pasaría a la historia”.

En ocasiones, surge la duda sobre su nuevo estatus de “leyenda”. Así, página 125: “¿Qué héroe fui yo? »pregunta Boualem Sansal, una vez que ha “cedió después de cuatro días de una huelga verdaderamente heroica (…) contratado con poca antelación » dentro de las instalaciones del hospital Mustapha Pasha y bajo la supervisión de los equipos médicos del establecimiento.

Y en la página 135, uf, aquí viene de nuevo Emile Zola. “Sueño con un Zola (…) quien me rehabilitaría. »

Afortunadamente, las cuestiones existenciales sólo durarán un tiempo. Página 194, Boualem Sansal recupera sus fuerzas pensando en su “compañeros de celda” : “Espero que nuestra Leyenda, hoy visible en Europa como la Estatua de la Libertad en Nueva York, siga brillando en sus noches. »

Sabíamos que el escritor franco-argelino sentía que debía su liberación a su comité internacional de apoyo, fundado por el politólogo Arnaud Benedetti y compuesto por una decena de personas (el director de ópera Jean-Paul Scarpitta, el ex embajador Xavier Driencourt, la ex ministra de Asuntos europeos Noëlle Lenoir, etc.) y partidario de una línea dura hacia Argel.

Descubrimos a lo largo de las páginas que dicho comité parece casi dotado de poderes sobrenaturales y de una dimensión mesiánica. Al principio, el autor parece reacio a hablar demasiado líricamente de sus salvadores. “El Comité (…) obras (…) por fricción, a través de fronteras »escribe sobriamente en la página 104. Pero muy rápidamente, la galaxia sobre nuestras cabezas como simples mortales se moviliza: “Del Comité una Estrella Fugaz (…) recorre los cielos de Argelia y marca destinos. »

Luego llegó el turno de la Segunda Guerra Mundial: “Las secciones y brigadas del Comité trabajaron arduamente, día y noche. Anotamos los nombres en nuestras libretas, bien escondidos, porque mañana los grabaremos en el muro de los Justos. »

Página 170, ya no estamos muy lejos del milagro: “El Comité de Apoyo, entidad (…) Vinculado telepáticamente a la Leyenda y a la opinión pública, siempre en el campo, entre el aguanieve y el hielo, animado por una falange solar: Noëlle Lenoir, Arnaud Benedetti, Jean-Michel Blanquer, Kamel Bencheikh, Xavier Driencourt… ¡Ah, cómo me hubiera gustado luchar junto a ellos! (…)¡Romped lanzas contra los tiranos y el ejército de idiotas útiles! (…). Si no fuera por el Comité y la Leyenda (…) mi lucha no habría sido más que un largo lamento frente a los muros de la injusticia. Gracias a su luz lo elevamos a la dignidad suprema, la lucha por la vida, por la libertad. (…)por la liberación de los pueblos oprimidos. »

Y después de su liberación, los elogios de Sansal se vuelven francamente mágicos: “Afortunadamente los amigos del Comité estuvieron allí. (…). No nos quedaríamos sin hogar por mucho tiempo. Nos llevaban como bajás sobre una alfombra voladora. » El escritor se refiere a la solicitud de Gallimard de dejar el apartamento prestado en 7mi distrito de París y la ayuda que le brindó el comité para encontrar otro alojamiento. Recordemos que el autor se encontraba en ese momento en el proceso de comprar una casa en Versalles, lo que en teoría está bastante alejado del concepto de personas sin hogar.

La calificación de las autoridades francesas es inversamente proporcional a la de las “ Comité » a los ojos de Boualem Sansal. “No ignoro lo que han hecho los Estados, es enorme, él escribe en la página 225. Pero también sé lo que no se dice. Plazos. Precauciones. Los cálculos. Porque un hombre encerrado pesa poco ante razones de Estado (…). Actuamos, pero sin rompernos. Apoyamos, pero sin ofender. Estamos avanzando, pero lentamente. »

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, lo da por sentado. Una primera condena se atribuye a un funcionario argelino. “El muy poco inteligente Jean-Noël”, dice el errático Barrot, según el portavoz del gobierno, que sin pudor ni honor alguno se permitió echar una mirada nauseabunda a la “Nueva Argelia”. » Un segundo va aún más lejos: « Jean-Noël Barrot (…) Sin duda, no había aceptado que Tebboune lo comparara con su homólogo de Argel, un ministro conocido como el más incompetente del mundo y de la historia universal de la diplomacia. »

“No hay día en el que el Quai d’Orsay no haya trabajado para liberar a Boualem Sansal, alguien cercano al caso argelino nos dijo recientemente. Fue aprovechado por el comité de apoyo y muestra al menos una forma de ingratitud. »

Christophe Gleizes, que cumple una condena de siete años de prisión por apología del terrorismo en una prisión cerca de Argel –estaba investigando al club de fútbol Jeunesse sportif de Kabylie (JSK)– no tiene derecho a sentir el mismo entusiasmo exaltado que los Solzhenitsyn, Dreyfus y Navalny antes mencionados. Al periodista deportivo sólo se le cita dos veces y de forma muy breve (páginas 47 y 69). Con, además, una falta de ortografía en su apellido. Bajo la pluma de Sansal, Gleizes se convierte en Gleiz. La “e” y la “s” al final pasaron desapercibidas para los correctores y correctores de pruebas de Grasset.

En términos de errores, señalemos también una preocupación por la concordancia de tiempos. Boualem Sansal relata el rumor que circulaba por los pasillos de la prisión de Koléa según el cual el ministro del Interior, Bruno Retailleau, había urdido un plan para capturar al presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, como lo que hizo Donald Trump con Nicolás Maduro. Problema: el líder venezolano fue secuestrado por tropas estadounidenses el 3 de enero de 2026, mientras que Retailleau abandonó la plaza Beauvau el 12 de octubre de 2025, después de un año y veintiún meses de servicio… y el propio Sansal ya no estaba en prisión desde el 12 de noviembre de 2025.

La obra finaliza con una lista de un centenar de nombres a quienes Boualem Sansal debe su liberación y su “Resurrección”. Están enumerados en orden alfabético para, escribe el autor, ser “nominado y honrado”. Entre ellos, por supuesto, los miembros esenciales de todo el comité de apoyo que no necesitan presentación (no Jean-Noël Barrot, por el contrario), periodistas, intelectuales y escritores, incluidos Caroline Fourest, Kamel Daoud, Antoine Gallimard y Teresa Cremisi (pero no Olivier Nora), un puñado de figuras de la galaxia de Bolloré, incluido Pascal Praud (pero no el propio Vincent Bolloré, ni Arnaud Lagardère), un grupo de políticos, incluido Bruno Retailleau, Rachida Dati, Sarah Knafo y Eric Zemmour y… los muertos: Jacques Julliard y Pierre Nora.