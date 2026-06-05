¿Por qué un agente de la ONF fue acusado en la investigación sobre el megaincendio de Corbières?

Un punto de inflexión en la investigación del megaincendio de Corbières. Un agente de la Oficina Nacional Forestal (ONF) fue acusado este jueves 4 de junio, anunció la fiscalía de Montpellier. Se sospecha que ha provocado el peor incendio de los últimos 50 años en Francia; el que asoló el macizo de Corbières (Aube) en el verano de 2025. El interesado impugna “su implicación”, según el fiscal de Montpellier.

En el marco de la investigación sobre las causas de este incendio excepcional, tres agentes de la ONF fueron puestos bajo custodia policial el martes y dos de ellos fueron puestos en libertad el miércoles por la noche sin que se hayan presentado cargos en esta fase del procedimiento. El tercero, en cambio, fue acusado y puesto bajo supervisión judicial: está siendo procesado por “destrucción involuntaria por fuego agravado”indicó en un comunicado el fiscal de Montpellier, Thierry Lescouarc’h.

Mientras estaba bajo custodia policial, el agente sospechoso “cuestionó su participación en estos hechos”según el fiscal. La ONF confirmó la audiencia de los tres agentes, destacando que “al no estar implicado el establecimiento, no tiene acceso al expediente y desconoce los hechos alegados”.

Estos tres hombres son agentes de protección de los bosques del Mediterráneo, que realizan periódicamente patrullas de la DFCI (Defensa Forestal contra los Incendios) sobre el terreno, indicó a la AFP una fuente informada del asunto.

El fiscal de Montpellier, que supervisa la investigación, no dio ninguna precisión sobre los hechos precisos que se le imputan al acusado. Según el diario “Midi Libre”, los investigadores buscan determinar si un cigarrillo arrojado por la ventanilla de una patrulla -posiblemente por este agente- podría ser la causa del incendio en Ribaute (Aude).

La pista de un origen humano había sido propuesta por los expertos, siendo cualquier causa natural, según la justicia, “excluido”. La hipótesis de un ” descuido “ Lo había adelantado el miércoles una fuente cercana a la investigación.

“Estamos realmente en shock, colectiva e individualmente”afirmó el jueves a la AFP un responsable local de la ONF. “Todo el mundo está sorprendido, entristecido, un poco confundido”. Alain Coste, alcalde de Ribaute en el momento del incendio, afirmó “aturdido” que un agente al servicio de la naturaleza podría posiblemente estar involucrado en tal ” drama “que dejó una decoración carbonizada.

Desde el incendio, “El número de turistas ha disminuido, nadie quiere pasar las vacaciones en un lugar donde todo está devastado”explicó a la AFP el jueves. “El paisaje es desolado, siempre está completamente negro”confió el ex alcalde.

La detención de los tres agentes fue la primera que se conoció en estas complejas investigaciones sobre el origen del gigantesco incendio de Ribaute (Aude). Declarado el 5 de agosto de 2025 a lo largo de una carretera departamental, este incendio abarcó 17.000 hectáreas y quemó más de 11.000.

El mayor incendio del verano de 2025 en Francia, atravesó 16 municipios del Aude, destruyó 36 casas y provocó la muerte de una mujer de 65 años en su casa del pueblo de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. También dejó una veintena de heridos, entre civiles y bomberos. El incendio fue extinguido el 28 de agosto, después de tres semanas de extinción.

El incendio del macizo de Corbières es el peor incendio en al menos 50 años en la costa mediterránea francesa, según la Base de datos gubernamental sobre incendios forestales en Francia (BDIFF).

Desde los terribles incendios de Gironda, que asolaron más de 30.000 hectáreas en 2022, las misiones de la ONF se han ampliado y ampliado a otros territorios recientemente expuestos al riesgo de incendio debido a la crisis climática.

Esto se ha traducido, en particular, en un aumento del número de patrullas, mayores medidas de prevención y más información sobre buenas prácticas, siendo nueve de cada diez incendios de origen humano.

Sus agentes participan en el desarrollo de senderos de acceso y el posicionamiento de cisternas y puntos de agua. Durante la temporada estival también realizan misiones de vigilancia, detección y extinción de incendios emergentes.