Incendios: más de 2.250 hectáreas quemadas, 500 personas evacuadas… ¿Dónde está la situación en Var?

“ El fuego no avanza dentro de su perímetro, pero sigue amenazando en sus puntos calientes », anunció el prefecto de Var Simon Babre durante un punto de prensa organizado este miércoles 22 de julio al final de la mañana. Sin embargo, ” no podemos decir que esté arreglado “, añadió.

Este incendio comenzó el martes al mediodía en un campo de Pontevès, antes de incendiar rápidamente Gros Bessillon, una montaña de media montaña en el centro de Var. Y que está poniendo a prueba a los bomberos cuando el incendio ya ha abarcado 2.250 hectáreas y amenaza a varios pueblos, en particular Cotignac, Correns y Montfort-sur-Argens.

El miércoles, en las afueras de Cotignac, los bomberos descubrieron un paisaje apocalíptico: un edificio con el tejado derrumbado, fachadas ennegrecidas, esqueletos de árboles y furgonetas carbonizadas, constató un periodista de la AFP.

Con 1.200 bomberos sobre el terreno y refuerzos de una decena de departamentos, la lucha continúa. ferozmente “, subrayó el prefecto, evocando “ varias casas siguen activas “.

Objetivo : ” multiplicar las actuaciones para que los incendios reduzcan su intensidad », antes de que el mistral se reanude este miércoles por la tarde, y se prevé un viento aún más fuerte para el jueves. En apoyo, dos Canadairs, tres helicópteros bombarderos acuáticos y dos aviones Dash arrojan agua y aplican retardante.

En esta región de la “Provenza verde”, entre Toulon y el parque natural de Verdon, una cincuentena de viviendas se vieron afectadas por el incendio y diez casas quedaron destruidas, según Simon Babre, citando un censo preliminar.

Según sus servicios, unas 500 personas tuvieron que ser evacuadas. “ Estamos todos un poco magullados », dice la voz entre sollozos Marie-Claude Balestrieri, movilizada en Pontevès para preparar la comida para los bomberos. “ Con el clima caluroso (…) todo está seco, todos los cerros están secos. Entonces la más mínima chispa se prende fuego “, dijo a la AFP. Instalada en las alturas del pueblo, esta jubilada de 65 años ya había sufrido un incendio devastador en el verano de 2025.

Según los servicios de emergencia, no se han registrado víctimas, salvo cuatro intoxicaciones por humo, entre ellas dos bomberos. Este miércoles por la mañana, 340 viviendas en Cotignac y 48 en Pontevès se quedaron sin electricidad, frente a 2.600 durante la noche.

Elodie Cabanon, peluquera de Cotignac, abandonó el pueblo el martes por la noche con sus hijas de 2 y 4 años para refugiarse en casa de una amiga en Aups, a unos quince kilómetros de distancia. “ Vi la magnitud del incendio, rápidamente volví a buscar a mi perro y mi bolso. », confiesa el treintañero, contactado por teléfono por la AFP. Decidió marcharse cuando vio la evacuación de monjas y exploradores de los alrededores.

Otro incendio virulento quemó 200 hectáreas en Var y destruyó viviendas el domingo y el lunes cerca de Arcs-sur-Argens. En las últimas semanas, los bomberos se han enfrentado diariamente a focos de incendio en toda Francia. La temporada de incendios de 2026, agravada por las repetidas olas de calor y las graves sequías favorecidas por el cambio climático, comenzó antes de lo habitual.

Desde principios de 2026, se han quemado cerca de 40.000 hectáreas, es decir, “mucho más de lo que se quemó el año pasado”según el ministro del Interior, Laurent Núñez.

Dos bomberos murieron el martes durante una intervención contra un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos: su camión cisterna quedó atrapado en un incendio de pinos “muy virulento. »

En Var, para evitar la dispersión de los esfuerzos y preservar la fuerza de los bomberos, el prefecto pide a los alcaldes que pospongan todas las festividades o fuegos artificiales en el borde de los macizos, y pide a los residentes que “renunciar a las barbacoas” JUEVES. “El jueves los bomberos no deben estar ocupados con incendios en balcones, jardines o patios. »