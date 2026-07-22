La no dimisión de Monique Barbut es mucho peor de lo que hubiera sido su silencio

“Un ministro se calla… o dimite” : esta famosa fórmula de Jean-Pierre Chevènement sigue vigente hoy, pero con una tercera solución: amenaza con dimitir… pero no dimite.

Monique Barbut no habría sido la primera ministra de Medio Ambiente en dimitir. Antes que ella, lo habían hecho Nicolas Hulot y, por razones mucho menos nobles, François de Rugy. Es cierto que, cuando se es Ministro de Medio Ambiente, es muy difícil defender la causa de la salud y del medio ambiente, cuya protección es costosa a corto plazo, aporta pocos beneficios electorales y sólo producirá sus efectos mucho después de que el Gobierno de turno haya abandonado el cargo.

El deseo de un Ministro de Medio Ambiente de defender la cartera para la que fue designado también puede conducir a su destitución, y recordaremos a este respecto los precedentes de Delphine Batho o Nicole Bricq, que se atrevieron a oponerse a Total.

En este caso, la dimisión de Monique Barbut habría sido su mérito. La que fue ampliamente criticada como ministra por su falta de apetito por la política y los pocos arbitrajes que ganó, por su falta de presencia mediática y la modestia de sus posiciones, habría mostrado su carácter y sus convicciones rechazando la medida de contragolpe excesivo. Pero tras anunciar su marcha, anunció su continuidad alegando la gravedad de la crisis climática.

¿Qué significa este cambio radical y qué dice sobre el actual gobierno de Francia? En primer lugar, ¿qué significa función ministerial en la época del macronismo? Antes de que Emmanuel Macron asumiera el cargo, en un gobierno un ministro representaba a un partido político y cuanto más peso político tenía el ministro, más podía tomar decisiones positivas. Era común hablar de pesos pesados ​​dentro del gobierno para caracterizar con precisión la fuerza política de tal o cual.

Aparte de Rachida Dati, que podría considerarse una buena presa de guerra para Emmanuel Macron, y Nicolas Hulot, durante el primer quinquenio, los distintos ministros que se sucedieron no representaron gran cosa, con algunas excepciones, porque se trata en su mayor parte de personas desconocidas, amigos del presidente o jóvenes enarques deseosos de ocupar el cargo. Tanto es así que a nuestros conciudadanos les cuesta nombrar a más de cuatro miembros de su gobierno.

Esta situación derivada del deseo del Presidente de la República de concentrar todos los poderes y de negarse a permitir que nadie exista fuera de él, incluso dejando al Primer Ministro un lugar mínimo, hizo que el ministro perdiera gran parte de su función. Se ha convertido, en cierto modo, en el simple director de un departamento ministerial, sin ninguna convicción particular, responsable de aplicar las directivas que le han sido dadas. Sin embargo, política y gestión no son lo mismo.

La dimisión de Monique Barbut habría precisamente devuelto el sentido a la política y a la función ministerial, mostrando que un ministro era capaz de renunciar a una posición envidiable porque le parecía que las decisiones políticas iban en contra del interés general de su departamento ministerial. Sin embargo, este es obviamente el caso de la ley que acaba de aprobarse por dos razones.

Aunque el potencial carcinogénico del acetamiprid no está documentado, se sospecha firmemente que tiene efectos preocupantes sobre el desarrollo neurológico humano y está bien establecido que tiene efectos sobre el medio ambiente y la biodiversidad. Es un contaminante del agua, lo que significa que los contribuyentes franceses tendrán que pagar por la descontaminación de este producto, así como por todos los pesticidas que sean de su responsabilidad. En cuanto a la cuestión del agua, es mínimo que el Ministro de Medio Ambiente se rebele contra una ley que pone fin a una gestión ejemplar del agua en Francia que se remonta a principios de los años 1970 (ley de 1964, decreto 73) para dar prioridad al uso agrícola del agua sobre todos los demás usuarios, empezando por los ciudadanos.

Por lo tanto, la salida de la Sra. Barbut estaba perfectamente justificada y demostró que había límites a la reacción que un Ministro de Medio Ambiente no estaba de acuerdo en cruzar. Además, el apoyo de Agnès Pannier-Runacher a esta decisión es particularmente significativo.

Su continuación, aunque no haya obtenido absolutamente nada, es una admisión del fracaso total del medio ambiente frente a la apisonadora que supone el desmoronamiento a escala industrial del derecho medioambiental en Francia. Es especialmente espinoso también que en su mensaje para justificar su dimisión la ministra se refiriera a esta situación, a su falta de recursos, al peso de los lobbies (¡que ella llama fuerzas…!).

En cuanto a afirmar que su mantenimiento está justificado por la necesidad de luchar contra el cambio climático, resulta muy presuntuoso teniendo en cuenta las pocas acciones concretas que se han adoptado.

En última instancia, esta no renuncia es mucho peor de lo que hubiera sido su silencio. En cierto modo, pone el último clavo en el ataúd del que fue el Ministerio de Ecología de Jean-Louis Borloo o Nicolas Hulot, reconociendo que el Ministro de Medio Ambiente es incapaz de hacer su trabajo: defender el largo plazo, las condiciones de vida de las personas, los recursos naturales y los seres vivos.