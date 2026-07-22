Ola de calor: 5.764 muertes excesivas registradas durante el episodio de junio, según Public Health France

Por Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 22 de julio de 2026 a las 15:57 horas. Lectura: 1 min.

Con 5.764 muertes excesivas registradas, la mitad en tres días (del 25 al 27 de junio), el episodio de calor extremo del 17 de junio al 2 de julio provocó un exceso de mortalidad, según datos provisionales, nunca observados desde la histórica ola de calor de 2003, anunció el miércoles Public Health France.

Este salto en la mortalidad “todas las causas”que aún no se puede atribuir con certeza al calor, se ha observado por “todos los grupos de edad a partir de 15 años” – con un “aumento marcado a partir de los 45 años” – lo que juzga la agencia nacional de salud “inédito”.

Con al menos 3.719 muertes excedentes, dos tercios de este exceso de mortalidad afectan a personas de 75 años o más, que siempre pagan el precio más alto debido a su vulnerabilidad y, a menudo, a su peor salud.

El evento también resultó muy mortífero para el grupo de edad de 45 a 64 años, con un exceso de 979 muertes, un aumento del 55% con respecto a la mortalidad esperada en esta época del año, excluyendo eventos excepcionales.

Estas cifras se encuentran en esta etapa. “no consolidado” A la espera de una evaluación definitiva en otoño, pero se confirma el fuerte impacto sanitario de este fenómeno climático, muy intenso en todo el territorio, excepto en Córcega, Occitania y Provenza-Alpes-Costa Azul, un poco menos expuestas, subraya el SPF.

Durante estos 16 días, Isla de Francia se vio especialmente afectada, ya que la mortalidad se duplicó respecto a su nivel normal, con 1.999 muertes.

A estos 5.764 excesos de muertes se suman los 300 decesos “todas las causas” excesos registrados durante la primera ola de calor de este año, del 24 al 28 de mayo, más temprana pero más breve y menos intensa que la de junio.

Y el país continuó a mediados de julio, con un tercer episodio de calor extremo, mientras la exposición repetida a olas de calor agota los organismos, debilitando especialmente a las poblaciones vulnerables (niños, ancianos, precarios, enfermos crónicos, etc.), según los especialistas.

Desde la publicación de las primeras cifras, que poco a poco se van aclarando, las cifras de muertos han provocado una encarnizada batalla política, en la que la oposición acusa al gobierno de falta de preparación.

Los ecologistas, en particular, previeron una cifra de 10.000 muertos para el episodio de junio, lo que Matignon inmediatamente negó, mientras que el Ministerio de Sanidad rechazó cualquier comparación con 2003.

Este período de ola de calor, de “precocidad” y uno “duración inédita”más intenso que el de agosto de 2003, que traumatizó al país provocando 15.000 muertes, afectó a casi toda la población francesa (98,5%) en 92 departamentos a un ritmo “todavía un período importante de actividades académicas y profesionales”según SPF.

El año pasado, el informe final de la agencia nacional de salud contabilizó 5.700 muertes atribuibles a la exposición al calor durante todo el verano de 2025.