Daniel Siad nunca responderá ante el tribunal de los cargos que se le imputan. El ex reclutador de modelos, de 69 años, fue encontrado muerto este lunes 20 de julio en su casa de Colombes, en Hauts-de-Seine. Según información de “Parisien”, murió de un paro cardíaco. La fiscalía de Nanterre abrió una investigación sobre las causas de su muerte para determinar con precisión las circunstancias de su muerte.

Daniel Siad, que salió de las sombras a principios de 2026 con la publicación de varios millones de documentos por parte del Departamento de Justicia estadounidense, se había convertido en una de las figuras de la parte francesa del asunto Epstein. Cinco mujeres habían presentado denuncias contra él por presunta violación y trata de personas. Él impugnó categóricamente todas estas acusaciones y se benefició de la presunción de inocencia. ¿Quién era él? ¿Cuál fue su conexión con Jeffrey Epstein? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” responde.

De origen argelino y naturalizado sueco, Daniel Siad había trabajado durante varias décadas como “explorar” independiente, responsable de identificar futuros modelos. Conocido desde hace tiempo sólo por los profesionales de la moda, aparece más de 2.000 veces en documentos recientemente desclasificados en Estados Unidos. Un análisis inicial de “New Obs” ya identificó 1.766 apariciones de su nombre.

Los archivos contienen numerosos intercambios entre Daniel Siad y Jeffrey Epstein, al menos entre 2009 y 2019. Él transmitió al financiero estadounidense fotografías, datos de contacto e información sobre mujeres jóvenes que conoció en varios países. En determinados correos electrónicos también se ofreció a organizar castings o mencionó la posibilidad de traer modelos a París.

Un documento del FBI lo presenta como “un reclutador de niñas y/o mujeres para J. Epstein”en relación con Jean-Luc Brunel, el agente de modelos francés sospechoso de haber participado en el sistema de contratación del multimillonario estadounidense. En un vídeo publicado en X tras las primeras revelaciones, Daniel Siad admitió haber trabajado para Epstein pero afirmó no haber tenido conocimiento de sus actividades criminales.

“Jeffrey me presentó como una persona muy profesional, trabajé para presentarle modelos para su agencia”declaró. “Con el tiempo, descubrimos que este personaje ha cometido atrocidades. (…) Nunca he vendido a un ser humano en mi vida. » Con BFMTV, también proporcionó en mayo de 2026: “Nunca he violado a nadie en mi vida. »

La primera denuncia hecha pública fue presentada el 10 de febrero de 2026 por Ebba Karlsson, una exmodelo sueca de 56 años. Acusó a Daniel Siad de haberla violado en 1990 en una piscina de Cannes, después de ofrecerle una sesión fotográfica para una marca de trajes de baño en Mónaco.

La denunciante explicó que sólo descubrió la identidad de su presunto agresor cuando reconoció a Daniel Siad en una fotografía publicada en el “Expedientes Epstein”. Ella dijo a la unidad de investigación de Radio Francia: “Intenta besarme a la fuerza y ​​acariciarme (…) Yo lucho, no puedo resistirlo y él me viola. »

Luego afirmó haber sido llevada a los locales parisinos de la agencia Elite, dirigida en ese momento por Gérald Marie, a quien también acusó de violencia sexual. Una investigación dirigida a este último se cerró en 2023 debido al plazo de prescripción. Gérald Marie siempre ha negado los hechos y declaró a “New Obs” que el nombre y el rostro de Daniel Siad no le dijeron ” Nada “.

Posteriormente, otras cuatro mujeres presentaron una denuncia o fueron escuchadas. Describen un mecanismo similar: Daniel Siad les habría ofrecido oportunidades profesionales antes de presentarles a Jeffrey Epstein. Uno de ellos afirma haber sido “su esclava sexual durante varios años”. Dijo a los investigadores que Daniel Siad le pidió que examinara fotografías de jóvenes marroquíes que probablemente agradarían al financiero estadounidense. Asegura que también habría reclutado mujeres “para otras personas importantes”.

Daniel Siad aún no había sido oído en relación con estas denuncias. Su abogado, Me Ménya Arab-Tigrine, exigió sin embargo poder dar rápidamente su versión de los hechos. “Daniel Siad sólo podrá defenderse eficazmente en el marco del proceso penal abierto en su contra”declaró a BFMTV tras la audiencia de Ebba Karlsson. “Quiere ser escuchado lo antes posible. El derecho a defenderse es un principio con valor constitucional que nunca debe olvidarse. »

Por lo tanto, esta audiencia nunca tendrá lugar. Los investigadores no podrán interrogarlo sobre sus intercambios con Epstein, sobre las mujeres que le presentó, sobre sus relaciones con Jean-Luc Brunel o incluso sobre los pagos que figuran en ciertos documentos estadounidenses. Tampoco podrán comparar directamente sus explicaciones con los relatos de los denunciantes.

Su muerte también priva a las cinco mujeres que lo acusan de la oportunidad de verlo comparecer ante el tribunal. Las acusaciones formuladas contra Daniel Siad no pueden ser objeto de una sentencia que establezca su culpabilidad o inocencia.

La muerte de Daniel Siad se produce después de las de Jeffrey Epstein en 2019 y de Jean-Luc Brunel en 2022. Epstein fue encontrado ahorcado en su celda de Nueva York en agosto de 2019. Jean-Luc Brunel se suicidó en la prisión de La Santé en febrero de 2022, mientras estaba acusado, en particular de violación de menores. Su muerte supuso la extinción de la acción pública sobre él.

Desde la publicación de “Expedientes Epstein”Sin embargo, la justicia francesa ha reabierto varias investigaciones. En mayo, la fiscalía de París indicó que se habían presentado una veintena de víctimas, en particular en relación con Jean-Luc Brunel o Gérald Marie. El fiscal precisó entonces que proseguía el análisis del ordenador, del teléfono y de la libreta de direcciones de Jeffrey Epstein, aunque indicó que aún no se había oído a ningún acusado.