Países Bajos prohibirá los productos procedentes de los asentamientos israelíes

Los productos procedentes de los asentamientos israelíes situados en los territorios palestinos ocupados ya no podrán entrar en los Países Bajos a partir del 22 de septiembre, anunció el gobierno holandés el martes 21 de julio, relanzando un debate europeo.

La prohibición se aplica a “la importación, compra y venta de bienes provenientes de asentamientos ilegales israelíes ubicados en los territorios palestinos”indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, añadiendo que también estaba prohibido eludir estas medidas.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Más de 500.000 colonos israelíes viven en este territorio, excluida Jerusalén Oriental, junto con alrededor de tres millones de palestinos. La violencia en la Cisjordania ocupada por Israel se ha intensificado marcadamente desde el inicio de la guerra de Gaza, y organizaciones de derechos humanos y la ONU informan de ataques casi diarios por parte de colonos israelíes.

Todos los asentamientos israelíes se consideran ilegales según el derecho internacional. “Con las medidas propuestas, Países Bajos refuerza su compromiso de respetar su obligación legal internacional de no contribuir a esta situación ilegal”afirmó el ministerio.

Según un informe de 413 páginas publicado en junio por la organización legal no gubernamental Global Echo, que lleva a cabo acciones legales en nombre de los palestinos, los Países Bajos representan por sí solos un tercio de todas las exportaciones registradas de productos agrícolas cultivados en asentamientos ilegales israelíes y casi la mitad de las exportaciones a la Unión Europea. El gobierno holandés, por su parte, no ha comunicado cifras oficiales.

Varios países de la UE se pronunciaron a principios de este mes a favor de una prohibición de las importaciones procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania, pero sin llegar aún a un acuerdo. Irlanda, Bélgica y España ya han impuesto sus propias restricciones comerciales.

En Francia no existe ninguna medida equivalente. La normativa francesa forma parte de la UE, lo que significa que los productos procedentes de las colonias deben estar claramente etiquetados como tales. Además, no pueden beneficiarse de los acuerdos comerciales preferenciales que existen entre Israel y la UE, recuerda el periódico económico “Les Echos”.

El miércoles, cinco ONG se dirigieron al Consejo de Estado para tratar de obtener una decisión que ordenara al gobierno francés tomar medidas para impedir que las empresas e instituciones económicas francesas realicen actividades comerciales en los asentamientos israelíes.

Esta apelación se basa en una opinión consultiva emitida en julio de 2024 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En este documento, la CIJ consideró que “La presencia continua de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal” y había considerado en particular que los Estados miembros de la ONU deberían “tomar medidas para impedir el comercio o la inversión que ayude a sostenerse” de esto “situación ilegal”.

Para las cinco ONG solicitantes, “Francia no ha traducido estas obligaciones en medidas regulatorias o coercitivas concretas”escriben en un comunicado de prensa.