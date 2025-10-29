Violación de la tregua, negociaciones en Qatar… Lo que hay que saber sobre la situación entre Afganistán y Pakistán





Tras la ruptura de la tregua, funcionarios afganos y paquistaníes viajarán a Qatar este sábado 18 de octubre para negociar, con la esperanza de poner fin a las hostilidades que han dejado decenas de muertos.









• Kabul acusa a Islamabad de violar la tregua





Cuando se anunció la tregua el miércoles a las 15.00 horas, Islamabad dijo que duraría 48 horas, pero Afganistán estimó que estaría en vigor hasta que la violara la parte contraria. Kabul acusó el viernes por la tarde a su vecino paquistaní de haberlo violado, tras ataques que mataron al menos a diez civiles en la provincia de Paktika (este). Fuentes de seguridad paquistaníes han confirmado “ataques aéreos de precisión en suelo afgano”.





• Decenas de muertos durante los enfrentamientos





El alto el fuego se mantuvo durante dos días, trayendo calma a las regiones fronterizas y a Kabul, después de un estallido de violencia de rara intensidad. Los enfrentamientos dejaron decenas de muertos, tanto combatientes como civiles, especialmente el miércoles. La escalada militar es parte de tensiones bilaterales recurrentes, alimentadas por cuestiones de seguridad. Islamabad, ante un resurgimiento de los ataques contra sus fuerzas de seguridad, culpa incansablemente a su vecino afgano “refugiarse” grupos “terroristas”lo que Kabul niega.









El jueves, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, consideró que la bala era “en el campamento” autoridades en Kabul para una tregua duradera, denunciando una vez más el hecho de que “Los terroristas operan impunemente en el lado afgano de la frontera”. “Pakistán espera acciones concretas y verificables del régimen talibán contra estos elementos terroristas”insistió Shafqat Ali Khan, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní, durante una rueda de prensa, asegurando “Intentar trabajar a través de la diplomacia para hacerlo sostenible”.





El enfrentamiento comenzó la semana pasada tras explosiones en la capital afgana que las autoridades talibanes achacaron al vecino Pakistán. En represalia, lanzaron el pasado sábado una ofensiva en la frontera, a la que Islamabad prometió “respuesta fuerte”. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Manua) afirmó el jueves que había registrado 37 civiles muertos y 425 heridos en el lado afgano de la frontera en estos pocos días.





• Negociaciones en Doha





El sábado por la mañana, cada parte anunció el envío de delegaciones a Qatar para mantener conversaciones. Pakistán estará representado por el ministro de Defensa, Khawaja Asif, y el jefe de inteligencia, el teniente general Asim Malik, según la televisión estatal. Del lado afgano, el ministro de Defensa, Mohammed Yaqoub, está en camino.





“Reiteramos que Afganistán cree en una solución pacífica y en la seguridad regional, pero todo sucedió gracias a la agresión de Pakistán”declaró el portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, afirmando que consideraba estos actos como “Provocaciones y un intento de prolongar la guerra”. Kabul “se reserva el derecho de responder”continuó, “pero por respeto al equipo negociador”las fuerzas afganas deben “abstenerse de realizar nuevas acciones”.