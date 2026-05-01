“Querido François Ruffin, hablemos con franqueza de inmigración laboral”

Estimado François,

Tiene usted razón en un punto esencial: es inaceptable que los médicos extranjeros reciban salarios bajos en nuestro sistema sanitario. Como bien señala usted, es escandaloso que nuestro hospital público sólo sobreviva gracias a la explotación de profesionales formados en otros lugares, a menudo en países que también necesitan sus conocimientos. En esta observación estamos de acuerdo.

Pero aquí es precisamente donde nuestros análisis divergen. El problema no es que haya médicos extranjeros en Francia. El problema es que existe un sistema que permite pagarles mal, precarizarlos, mantenerlos en un estatus inferior. Este sistema no desaparecerá cerrando las fronteras: encontrará otras variables de ajuste, otras poblaciones que explotar, otros medios de comprimir costos.

Cuando dices que no quieres “que lo que hicimos ayer en la industria, hoy lo volvemos a hacer en los servicios”, Recordemos primero lo que realmente pasó. La inmigración laboral en la industria de la posguerra respondió a una necesidad real de mano de obra en un contexto de fuerte crecimiento económico. Las fábricas funcionaban a plena capacidad y se necesitaban trabajadores. El problema no era la inmigración per se: era que el Estado no imponía la igualdad de derechos como debería haberlo hecho. Los mineros del Norte, los chibanis de la SNCF y tantos otros, fueron explotados no porque estuvieran allí, sino porque se les negaron los mismos derechos, los mismos salarios, las mismas protecciones que a sus colegas franceses.

Además, los hechos son testarudos: la proporción de inmigrantes en Francia disminuyó después de las crisis del petróleo hasta finales de los años noventa. Si la inmigración fue responsable del cierre de fábricas y la desindustrialización, ¿cómo podemos explicar que esto continuó e incluso se aceleró mientras la inmigración estaba disminuyendo? Lo cierto es que los planes sociales, las deslocalizaciones, la negativa a invertir en el sistema productivo tienen causas que nada tienen que ver con la presencia de trabajadores extranjeros.

La ecuación que usted parece defender (menos inmigración equivale a mejores salarios) no funciona tan simplemente como sugiere. El Brexit británico nos ofrece un laboratorio a tamaño real. Después de prometer recuperar el control de la inmigración, el Reino Unido ha visto en realidad una salida masiva de trabajadores europeos. Veinte mil conductores europeos han dejado sus puestos de trabajo a causa del Brexit. Ante la escasez, algunas empresas han ofrecido bonificaciones de contratación de 1.000 libras y hasta un 15% de aumento para conservar a sus conductores. El salario anual de los camioneros se ha fijado en 37.000 libras o 43.000 euros. Pero no hay muchos candidatos. El aumento salarial no fue suficiente para cubrir la escasez. Resultado ? El gobierno conservador, entonces laborista, se vio obligado a reabrir masivamente la inmigración extraeuropea: 1,16 millones de visados ​​entre junio de 2023 y junio de 2024. En diciembre de 2022, el número de empleos asalariados para nacionales de terceros países superó al de los nacionales de la Unión Europea en 497.100. El sistema simplemente reemplazó a los polacos por indios, a los rumanos por nigerianos. Incluso con aumentos salariales, las profesiones siguieron siendo poco atractivas debido a sus condiciones laborales, y los trabajadores británicos sólo obtuvieron cadenas de suministro perturbadas y el debilitamiento de sus propios derechos sociales.

Además, la inmigración laboral actual ya no se parece al patrón histórico que usted menciona. Se trata tanto de personas cualificadas como de no cualificadas: enfermeras rumanas, médicos tunecinos, ingenieros indios, investigadores ucranianos, desarrolladores norteafricanos. Reducir esta realidad a la imagen de “la fuerza laboral subsahariana” en residencias de ancianos es pasar por alto la complejidad de los flujos migratorios contemporáneos y su contribución a nuestra economía.

También hay una realidad demográfica que no puedes ignorar, François. Francia, como toda Europa, está envejeciendo. La proporción entre activos y jubilados continúa deteriorándose. Sin inmigración, simplemente no tendremos suficientes manos para administrar nuestra economía, financiar nuestras jubilaciones y cuidar de nuestros mayores. Esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión aritmética. Se puede invertir masivamente en formación –y se debe hacerlo–, pero no se puede formar a jóvenes que no nacieron. La inmigración no es sólo una respuesta a corto plazo a la escasez sectorial: es una necesidad estructural para mantener nuestro sistema de protección social.

Además, todos los países desarrollados se enfrentan a este desafío. Alemania, cuyas decisiones económicas usted critica a menudo, lo sabe desde hace mucho tiempo. Ante una demografía aún más desfavorable que la nuestra, ha abierto masivamente su mercado laboral. No por cinismo empresarial, sino por lucidez demográfica. Así que la cuestión no es si necesitaremos inmigración laboral en las próximas décadas: la necesitaremos. La cuestión es saber bajo qué condiciones lo organizaremos: con igualdad de derechos, o manteniendo a los trabajadores en una situación precaria que arrastra a todos hacia abajo.

A usted le gusta, con razón, criticar las elecciones de los años 80, las de “punto de inflexión del rigor” por Mitterrand. Pero hablemos de esos años. Una de las opciones estructurantes de este período es la de detener la competencia monetaria mediante devaluaciones. Estas sucesivas devaluaciones ciertamente hicieron posible seguir siendo competitivos y continuar exportando, pero también empobrecieron a los franceses al aumentar el costo de las importaciones y alimentar la inflación. Detener esta práctica no fue sólo una capitulación ante el neoliberalismo: abandonar el pacto de estabilidad monetaria habría hecho imposible la construcción de la Unión Europea. Ésta era la condición sine qua non para que Europa pudiera construirse y nos permitiera proteger los intereses de las empresas francesas y europeas a una escala que realmente nos permitiera competir en pie de igualdad con otras potencias mundiales.

La herramienta existe, François: es Europa. Pero debemos ir un paso más allá para que nos proteja de verdad, como tímidamente está empezando a hacerlo con los coches eléctricos frente a la competencia china. La respuesta a las deslocalizaciones, al dumping social, a la competencia entre trabajadores, no reside en la retirada nacional y el cierre de fronteras. Está en la construcción de un espacio europeo que armonice los derechos sociales desde arriba, que invierta masivamente en formación y servicios públicos, que prohíba el dumping, ya sea de trabajadores polacos desplazados o de contratos precarios impuestos a los franceses. La verdadera lucha, la que la izquierda no debe abandonar, es la de la igualdad de derechos para todos los trabajadores, sea cual sea su origen. Se trata de la regularización de los inmigrantes indocumentados, precisamente para evitar que los empresarios aprovechen la precariedad administrativa. Es la revalorización masiva de las profesiones de cuidados y servicios. Es inversión en formación y servicios públicos. Haciendo imposible el dumping social, cualquiera que sea el origen de los trabajadores, protegeremos todo el mundo del trabajo.

Tiene razón al decir que los médicos extranjeros que trabajan aquí deben tener “plenos derechos” Y “sentirse plenamente reconocido”. Pero ¿por qué limitar este requisito a quienes ya están allí? ¿Por qué no convertirlo en el principio mismo de nuestra política migratoria? Es garantizando la igualdad de derechos a la llegada que prevenimos la explotación, no cerrando fronteras. Culpar a la inmigración por la degradación del trabajo es debilitar el frente común que debemos construir. Crea una jerarquía entre ” bien “ Y ” malo ” inmigrantes, entre los que serían legítimos venir y los que no. Se corre el riesgo de alimentar, a pesar suyo, una confusión de la que la extrema derecha se ha estado alimentando durante décadas. La lucha por la dignidad del trabajo y la lucha por los derechos de los migrantes no son contradictorias: son inseparables. Juntos, trabajadores franceses y extranjeros, derribaremos un sistema que nos aplasta a todos. La historia del movimiento obrero, la que ustedes conocen bien, es la del internacionalismo, no la del repliegue nacional. Ésta es la lucha que debe liderar la izquierda. No el de cierre.