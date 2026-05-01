Sindicatos en las calles para defender el 1 de mayo, un “día festivo y no laborable”

“No tocar” el 1 de mayo: los sindicatos se reúnen en las calles este viernes 1 de mayo para defender este día “vacaciones y no laborables”para lo cual el gobierno desea revisar los términos y condiciones de los empleados de panaderos y floristas artesanales.

El gobierno lo ha prometido: en 2027, los panaderos y floristas artesanales podrán hacer trabajar a sus empleados el 1 de mayo, que actualmente sólo está autorizado para determinadas actividades que no pueden ser interrumpidas.

El Ministro de Trabajo presentó un proyecto de ley en este sentido el miércoles 29 de abril en el Consejo de Ministros, que establece en particular las condiciones para recaudar el voluntariado de los empleados. Para este año, la ley sigue siendo la misma. Pero Jean-Pierre Farandou lanzó un llamamiento a “inteligencia colectiva” permitir que panaderos y floristas hagan trabajar a sus empleados voluntarios sin ser sancionados, absteniéndose de dar la más mínima “instrucción” a los inspectores del trabajo.

“Estamos en uno de los únicos sectores donde pedimos a los agentes de control que se anticipen a posibles novedades regulatorias”protesta la inspectora de trabajo Cécile Clamme, secretaria general de la CGT Trabajo, Empleo y Formación Profesional.

El Primer Ministro habló a mediados de abril de ” instrucciones “ a los servicios estatales para que los artesanos floristas y panaderos no sufran “sin consecuencia de una apertura el 1 de mayo de 2026 en las reglas que establezca la futura ley”. Un comunicado de Matignon atacado en un proceso sumario el miércoles por Sud, la CGT y diputados ecologistas.

Las cinco confederaciones sindicales representativas (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC y CFTC) expresaron una opinión negativa sobre el proyecto de ley. Anteriormente habían conseguido que el proyecto de ley propuesto por el ex primer ministro Gabriel Attal, que preveía una apertura mucho más amplia de las empresas, no fuera votado en la Asamblea Nacional.

“No hay factura el 1 de mayo”tronó durante el congreso de la FO la semana pasada su secretario general, Frédéric Souillot, esperado el viernes en la procesión parisina, al igual que los líderes de la CFDT Marylise Léon y de la CGT Sophie Binet.

El número dos de la CFDT, Yvan Ricordeau, señala la “voluntad de los activistas de estar presentes para defender el único día festivo público y no laborable”. “¡No tocaremos el 1 de mayo! »abundan la CGT, el FSU (sector público), Solidaires y los sindicatos de estudiantes, que también marcharán por el poder adquisitivo, la paz y contra la extrema derecha.

Con motivo de este día simbólico en el mundo del trabajo desde 1889, la ceremonia anual celebrada en el ayuntamiento con los sindicatos fue cancelada por el recién elegido municipio RN de Liévin (Paso de Calais), donde 42 mineros murieron en 1974 en el accidente minero más grave ocurrido en Francia desde la Segunda Guerra Mundial.

Este año, Julie Ferrua, co-delegada general de Solidaires, considera particularmente importante “recuerden este atentado que tuvo lugar el 1 de mayo, recuerden los accidentes laborales, recuerden también que la extrema derecha no es para los trabajadores, contrariamente a la imagen que transmite”.

“La extrema derecha es una impostura social permanente”afirma también el secretario confederal de la CGT, Thomas Vacheron, mientras que la RN apoyó el proyecto de ley propuesto por Gabriel Attal. “El contexto del fortísimo atentado del 1 de mayo dará un clima particular” a las procesiones, predice también la secretaria general del FSU, Caroline Chevé, que también convoca manifestaciones “por la emergencia salarial”.