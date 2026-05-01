desde Lincoln hasta Trump, la larga lista de presidentes estadounidenses atacados

“ Nadie me dijo que fuera un trabajo tan peligroso. ” Bromeó Donald Trump pocas horas después del intento de asesinato en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado 25 de abril. Una velada que reunió a políticos, periodistas y otras personalidades de Washington y a la que el presidente estadounidense asistió por primera vez. Durante la cena, Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años, forzó un control de seguridad y disparó varios tiros, provocando la evacuación de los presentes, entre ellos Donald Trump, la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance.

Un intento que se suma a muchos otros que han jalonado la vida del empresario desde su entrada en la arena política. Y los que apuntan a sus predecesores: desde el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, cuatro presidentes americanos han sido asesinados en el ejercicio de su mandato y se han producido numerosos atentados: el presidente americano es un “profesión peligrosa” desde mucho antes de este fin de semana.

Allá por 2016. Donald Trump, que aún no ha sido elegido jefe de Estados Unidos, está organizando un mitin en Las Vegas. Entre la multitud que acudió a aplaudirle, Michael Sandford, un joven británico de 19 años, intentó desarmar a un policía y dispararle al republicano. Controlado por la policía antes de actuar, admitió haber planeado matar al hombre que era candidato en ese momento “ por un año “. El joven incluso planeó, si su primer ataque fracasaba, repetir la experiencia en otros encuentros.

Ocho años después, nuevamente candidato, el empresario organiza una reunión el 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania. Fue durante su discurso cuando se escucharon disparos y recibió un impacto en el oído derecho. En el origen de los disparos, Thomas Matthew Crooks, un joven estadounidense de 20 años, que había preparado metódicamente su ataque. Antes de la reunión, sobrevoló la zona con un dron e inspeccionó la escena. El ataque provocó la muerte de un espectador presente entre la multitud e hirió gravemente a otras dos personas, antes de que la policía matara a tiros al atacante. Este intento de asesinato seguirá siendo la imagen definitoria de esta campaña presidencial: la de Donald Trump con el puño en alto, la oreja derecha manchada de sangre y la bandera estadounidense ondeando a su espalda.

Dos meses después, el 15 de septiembre de 2024, el multimillonario fue atacado nuevamente. Esta vez, es en West Palm Beach, Florida, en medio de un partido de golf. Escondido entre los arbustos, a unos cientos de metros de Donald Trump, Ryan Routh, de 58 años, está armado con un rifle de asalto. Descubierto por un agente del Servicio Secreto, abrió fuego y huyó antes de ser arrestado unas horas más tarde. Su ataque también había sido preparado; el hombre había vigilado los alrededores del club durante casi doce horas y llevaba una lista de los lugares adonde debía ir el republicano.

Una vez de regreso a la Casa Blanca, el 47º presidente de los Estados Unidos es objeto de un nuevo intento de asesinato… aunque ni siquiera esté presente. La noche del 22 de febrero de 2026, Austin Tucker Martin, de unos veinte años, entró en Mar-a-Lago, la lujosa residencia de Donald Trump con sede en Florida, armado con un ” lata de gasolina y una pistola “. Frente a la policía, el atacante fue asesinado a tiros en el acto. En el momento de los hechos, Donald Trump se encontraba en Washington.

Intentos de asesinato a los que se han sumado otras formas de amenaza desde 2016: deseo de volcar la limusina presidencial con una carretilla elevadora en 2017, carta dirigida a la Casa Blanca en 2020 que contiene ricino, uno de los venenos naturales más violentos.

Otros presidentes no sobrevivieron a los ataques. El primero en ser asesinado fue Abraham Lincoln. en 1865. El decimosexto presidente de los Estados Unidos recibió un disparo en el cuello mientras asistía a una obra de teatro en Washington, pocos días después del final de la Guerra Civil. El tirador fue John Wilkes Booth, un sureño acérrimo opuesto a la abolición de la esclavitud; Esperaba que la muerte del presidente permitiera a los confederados ganar la guerra. Su plan falla y lo matan después de una carrera de doce días.

El otro asesinato famoso es el de John Fitzgerald Kennedy (JFK), un verdadero trauma en la historia de Estados Unidos. El 35º presidente fue asesinado a tiros el 22 de noviembre de 1963, en la limusina presidencial que circulaba por una avenida de Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald (él mismo asesinado dos días después), que había vivido en la Unión Soviética, fue presentado como culpable por la Comisión Warren, pero la muerte de JFK sigue generando teorías y rumores hasta el día de hoy.

Otros dos presidentes estadounidenses también han sido asesinados mientras estaban en el cargo. James A. Garfield fue asesinado a quemarropa en 1881 en una estación de tren de Washington por un abogado cuya irresponsabilidad mental ha sido muy debatida. El segundo es William McKinley, asesinado por un anarquista durante la Exposición Panamericana de Buffalo en 1901. El asesino, que dice haber actuado “fuera de servicio”, Se realiza en la silla eléctrica.

La joven República americana tenía apenas más de 50 años cuando se produjo el primer intento de asesinato, el de Andrew Jackson, en 1835. El séptimo presidente de los Estados Unidos salió ileso porque las dos pistolas de su atacante, Richard Lawrence, se enclavaron. El hombre, convencido de ser el rey Ricardo III de Inglaterra, que murió cuatrocientos años antes, no es declarado penalmente responsable y no es condenado.

Posteriormente, varios presidentes han sobrevivido a ataques. Uno de los más famosos es Theodore Roosevelt, víctima de un intento de asesinato en 1912 cuando ya no era presidente sino candidato a un tercer mandato en la Casa Blanca. Un hombre le dispara durante una reunión en Milwaukee. La pelota se ve frenada por la funda de sus gafas y el texto de su discurso. Theodore Roosevelt continuó su intervención durante más de una hora antes de ser hospitalizado.

Algunos fueron blanco de disparos… sin siquiera ser alcanzados. Este es el caso de Franklin D. Roosevelt, baleado más de cinco veces en 1933 por un anarquista que falló en su objetivo y finalmente fue vencido. Otras cinco personas resultaron afectadas, incluido el alcalde de Chicago, Anton Cermak, que murió a causa de las heridas tres semanas después.

Más cerca de nosotros, Gerald Ford fue víctima de dos intentos de asesinato en menos de tres semanas en 1975. El primero por parte de Lynette Fromme, miembro de la secta de Charles Manson, pero el arma utilizada no funcionó. “El tiro no salió, ¿lo pueden creer? El tiro no salió”se lamentó mientras la policía la detenía.

Diecisiete días después, Gerald Ford fue atacado por Sara Jane Moore, quien disparó en su dirección dos veces, sin éxito. Cercana a organizaciones de izquierda radical, explicó más tarde, según informó “ Correo diario »que esperaba que el asesinato del presidente fuera “la chispa” permitiendo provocar un “revolución violenta” para cambiar a Estados Unidos.

Y en marzo de 1981, Ronald Reagan, presidente durante apenas 69 días, fue blanco de varios disparos frente al Washington Hilton (el mismo hotel donde Donald Trump fue víctima del intento de asesinato del sábado). El atacante, un enfermo mental fascinado por las armas de fuego, esperaba seducir a la actriz Jodie Foster haciendo historia. Hospitalizado durante doce días, el presidente escapó a pesar de una perforación pulmonar y una hemorragia interna.

◗ Este artículo es una versión actualizada de un artículo publicado originalmente el 15 de julio de 2024.