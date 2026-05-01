¿Quién es el tirador en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde fue evacuado Donald Trump?

“Una persona muy enferma. » Así describió Donald Trump al presunto tirador durante la gala anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington el sábado 26 de abril. Después de un intercambio de disparos con la policía, el sospechoso fue arrestado sin causar heridas. El presidente estadounidense, evacuado por razones de seguridad, publicó entonces en su red social una foto de un hombre esposado, boca abajo en el suelo, sin camisa y con una manta de supervivencia en las piernas, rodeado de policías.

Las autoridades aún no han confirmado públicamente su identidad, pero según medios estadounidenses se trata de un hombre de 31 años llamado Cole Tomas Allen, originario de Torrance, California. Dos agentes del orden cercanos a la investigación confirmaron la identidad al “New York Times”. Basado en información preliminar, “Creemos que era uno de los huéspedes del hotel”dijo el jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffery Carroll. Estaba armado con cuchillos, una escopeta y una pistola, dijeron las autoridades.

“Mi impresión es que era un lobo solitario”declaró el presidente estadounidense, durante una rueda de prensa organizada durante la noche. Añadió que aún no se había establecido la motivación del sospechoso, pero dudaba que tuviera algo que ver con la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán. Información “muy preliminar” hacer pensar a los investigadores que el hombre “miembros objetivo de la administración” de Donald Trump, dijo a CBS News el Ministro de Justicia interino de Estados Unidos. el tirador “no coopera activamente” pero los investigadores creen que fue a Washington en tren desde Los Ángeles vía Chicago, dijo Todd Blanche, quien también estuvo en la cena.

Puesto bajo custodia, el sospechoso deberá ser presentado ante un juez el lunes en un tribunal federal. Actualmente enfrenta dos cargos: uso de arma de fuego durante un crimen violento y agresión a un agente federal usando un arma peligrosa, dijo la fiscal federal Jeanine Pirro. Aún se podrían presentar otros cargos a medida que avance la investigación.

Una vez que se reveló la identidad del sospechoso, los medios de comunicación publicaron mucha información en un intento de delinear su personalidad. “Ingeniero mecánico e informático de formación, desarrollador independiente de videojuegos por experiencia, docente por vocación”se describe en su cuenta de LinkedIn, donde se le puede ver con uniforme de graduado en una publicación que data de hace once meses. Entre 2013 y 2017 estudió en el prestigioso Instituto Tecnológico de California. En 2014, recibió una beca de investigación que le permitió pasar tres meses en la NASA. Entre 2022 y 2025, obtuvo una maestría en informática en la Universidad Estatal de California. En un comunicado de prensa, este último confirmó haber tenido como alumno a un Cole Allen sin confirmar si es el mismo.

A nivel profesional, indica que trabaja a tiempo parcial desde 2020 para C2 Education, una empresa de apoyo escolar y preparación de exámenes, donde obtuvo el título de “profesor del mes” en diciembre de 2024, señaló “Le Parisien”. Cole Allen precisa también haber trabajado en el diseño del videojuego Bohrdom, lanzado en 2018, y descrito online – señala el “New York Times” – como “un juego de combate asimétrico, no violento y basado en habilidades, inspirado libremente en un modelo químico que en sí mismo es vagamente realista”. Sin mucho éxito según los 21 suscriptores de la cuenta oficial del juego en X.

Muy rápidamente, muchos periodistas se trasladaron a Torrance, en las afueras de Los Ángeles, donde vivía Cole Allen. Un periodista del canal local ABC7 llega incluso a llamar a la puerta de la supuesta casa del sospechoso. “Nadie respondió, pero un vecino dijo que a menudo veía a Allen andando en su scooter por el vecindario”.especifica el periodista. Es “modesta casa unifamiliar de dos pisos”Como describe el “New York Times”, así como toda la calle, finalmente fueron rápidamente acordonadas por la policía que acudió en gran número. Incluso helicópteros de la policía sobrevolarán la zona.

Seguramente con la esperanza de revelar una motivación política, mientras que nada en el perfil del sospechoso parece explicar los motivos de sus disparos, la cadena estadounidense CNN examinó los registros de la Comisión Federal Electoral. Resultado: Cole Allen donó 25 dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024. Si bien ya se presenta como un “demócrata radicalizado” Por parte de los trumpistas en las redes sociales, las próximas horas se confirmará si quería apuntar al presidente estadounidense.