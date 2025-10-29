“La furiosa defensa de Erik Tegnér, acusado de antisemitismo”, por Dominique Sopo, presidente de SOS Racisme





“Yo, ¿antisemita?? ¡NUNCA! » Estas son las palabras con las que Erik Tegnér, director del medio de comunicación de extrema derecha Frontières, reaccionó después de que Streetpress publicara un artículo que relataba el arrebato antisemita que realizó el 16 de octubre en el plató de CNews. Sin embargo, las palabras no adolecen de ninguna ambigüedad en cuanto a la fuente de la que provienen. Así, mientras en el plató se discutía el deseo de Yaël Braun-Pivet, presidente de la Asamblea Nacional y partidario de Emmanuel Macron, de aumentar los impuestos sobre sucesiones, Erik Tegnér de repente estalló en llamas: “Yaël Braun-Pivet es el fin del macronismo. Es el matrimonio de Alain Minc, el rey del dinero, y Jacques Attali, el hombre nómada” eructó antes de afirmar que es Alain Minc. “quien creó en parte” Macron y concluir oponiéndose “esta gente” tiene “Los franceses (…) arraigados en territorios (…) desde hace siglos. »









Para calificar a estas tres personalidades frecuentemente identificadas como judías, se reúnen aquí, como pocas veces se ha hecho, en tan pocas palabras, los principales tropos antisemitas: el judío cosmopolita que desprecia las raíces y disuelve las naciones, el judío obsesionado por el dinero obtenido cuando es necesario mediante la extorsión, el judío que mueve los hilos en las sombras al servicio de designios destructivos.





La ausencia de moderación o contradicción durante esta secuencia televisiva llevó a SOS Racisme a apoderarse de Arcom por enésima vez contra CNews.





Ante la naturaleza de su diatriba, Erik Tegnér negó su carácter antisemita. En cuanto a CNews, que rápidamente eliminó el vídeo incriminatorio de sus redes sociales, puso en marcha una operación “Debemos salvar al soldado Tegnér” utilizando la misma línea de defensa. En efecto, para apoyar esta negación del antisemitismo, el canal ha convocado a una multitud de sus columnistas y periodistas, a los que se han unido algunas glorias cansadas de la extrema derecha francesa, Eric Zemmour a la cabeza.





Más allá de la observación de la negación, la defensa de Erik Tegnér y sus partidarios es extraordinariamente significativa.





Notemos de inmediato que Erik Tegnér podría haber pedido disculpas a los judíos que se sintieron ofendidos por sus comentarios. Contra cualquier movimiento empático, Erik Tegnér, en un vídeo de defensa cuyos argumentos luego se repetirán hasta el hastío en los medios de Bolloré y en algunos otros medios complacientes, prefiere defender su salida digna de Jean-Marie Le Pen hundiéndose en sutilezas que en realidad no son más que mentiras de rara crudeza. Así, afirma que, lejos de ser una declaración antisemita, sus comentarios serían una crítica a las posiciones ideológicas de sus destinatarios, recogidas por otra parte en los títulos de sus libros, como “El hombre nómada” de Jacques Attali. Todavía estamos esperando saber qué libro de Yaël Braun-Pivet inspiró la diatriba contra este último. También estamos esperando a ver de qué manera, si no a través de una asociación antisemita, Alain Minc, denunciando “dinero loco” en un trabajo publicado en 1990, se le puede acusar de defender “rey del dinero”. Por último, estamos a la espera de saber qué libro de uno de sus objetivos inspiraría la acusación de complot contra la Francia atrincherada, ya que ésta es la acusación formulada por Tegnér en su actuación en CNews.





En su deseo de presentarse como el mayor defensor de los judíos para defenderse de todo antisemitismo, Erik Tegnér no duda – probablemente sin siquiera darse cuenta – en asociar a los judíos en su conjunto con los israelíes para finalmente explicar que defiende a estos últimos porque“Israel hace el trabajo por nosotros” evocando implícitamente los bombardeos llevados a cabo por el ejército israelí en Gaza. Así, los judíos –referidos a una nacionalidad extranjera que muchos no tienen– se ven defendidos por Erik Tegnér no porque, como cualquier ser humano, sean seres de derechos. Se ven defendidos condicionalmente por Erik Tegnér, ya que esta defensa resultaría de un “trabajo” que ellos realizarían “en nuestro lugar”. Por supuesto, no negaremos que muchos judíos franceses tienen –debido a consideraciones familiares, religiosas y emocionales o a la identificación de Israel como refugio final– un apego al Estado hebreo. Al afirmar que defiende a Israel en un momento en que la política criminal de Netanyahu está arrastrando al país a un doloroso descrédito moral y abriendo un nuevo espacio para la expresión del antisemitismo, Erik Tegnér sabe cómo tocar una fibra sensible. Pero la historia muestra que debemos tener cuidado de no conceder patentes de filosemitismo con demasiada facilidad a individuos que tocan esta fibra sensible.





Si le creemos, Jean-Marie Le Pen habría apoyado a Israel durante la guerra de 1956, el mismo año en el que se convirtió en diputado en las filas de un movimiento poujadista plagado de abierto antisemitismo. Jean-Marie Le Pen también reavivó de manera contundente el antisemitismo en 1987 al describir las cámaras de gas como “Detalles de la Historia de la Segunda Guerra Mundial”. En 1967, durante la Guerra de los Seis Días, Xavier Vallat, ex comisario para las Cuestiones Judías del régimen de Vichy, se puso del lado de Israel. Y con razón: hasta finales de la década de 1960, era común entre la extrema derecha francesa ver a Israel como un bastión de Occidente contra los comunistas y los árabes. Por lo tanto, no hay filosemitismo, sino una evaluación estratégica de qué grupo debe ser odiado como prioridad, si es necesario a través de alianzas inversas con enemigos a quienes se repelen temporalmente los ataques.





Es en este sentido que debemos entender la total falta de empatía de Tegnér hacia los judíos, a quienes sólo se dirige en la medida en que cree que puede llevarlos a un ciclo de miedo, odio o ira para alimentar la furia de su familia política hacia los árabe-musulmanes, la izquierda, el progreso, la legalidad o la igualdad. Y además, qué placer para la extrema derecha poder mirar con ojos burlones a los judíos destrozándose unos a otros. ¿No vemos a GW Goldnadel – que ha soñado durante años con vincular a los judíos con la extrema derecha en un contexto de odio hacia los árabes musulmanes, del mismo modo que el propio Jean-Marie Le Pen pensó ayer que podría vincular a algunos árabes musulmanes en un contexto de antisemitismo – posicionándose como un “judío de lo real” para estigmatizar mejor a los judíos que subrayarían el antisemitismo de la salida de Erik Tegnér? ¿O más en general de la extrema derecha? ¿No leemos en el último tiroteo de Eric Zemmour el llamado a los judíos a renunciar a lo que el ex candidato presidencial considera su tropismo cosmopolita? ¿No vemos, a escala internacional, que Netanyahu mantiene las mejores relaciones con Viktor Orban –uno de los ídolos de Erik Tegnér– mientras el régimen húngaro lidera campañas antisemitas contra Soros?









Pero el furor que Erik Tegnér manifiesta en cada uno de los pasajes que tuvo que hacer para defenderse de cualquier antisemitismo remite también a otra realidad: la acusación de antisemitismo es precisamente aquella de la que la extrema derecha cree que debe deshacerse para llegar al poder. Ser sorprendido con las manos en la masa es ver de repente derrumbarse un edificio de mentiras y la mancha moral de la participación de esta familia política en los crímenes de ayer resurgir como la realidad de su presente. Por eso, para Tegnér y más aún para sus seguidores, es necesario tapar con gritos las voces que subrayan la evidencia del antisemitismo de las palabras del director de Fronteras. Hay que explicar, a riesgo de difamación, que Streetpress apoya los ataques terroristas cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí, mientras que este medio obviamente los ha condenado. Hay que decir que “Libération” apoya al LFI, aunque al periódico se le prohibió cubrir la última escuela de verano de este movimiento. Hay que afirmar que SOS Racisme no dice nada sobre el antisemitismo cuando se expresa en la izquierda, también contra toda evidencia, como lo demuestran las recurrentes declaraciones de la asociación sobre las posiciones de Jean-Luc Mélenchon sobre este tema.





Pero el Sr. Tegnér puede estar furioso, pero eso de ninguna manera cambiará nuestra determinación de hablar sobre la naturaleza antisemita de las palabras que dijo en CNews. Teníamos la misma determinación hacia Eric Zemmour cuando afirmó en el mismo canal que “Pétain salvó a los judíos franceses”lo que le valió una condena por impugnar crímenes de lesa humanidad.





El Sr. Tegnér puede estar furioso, pero eso no silenciará nuestras preguntas sobre la propensión de sus medios de comunicación a defender la tesis conspirativa del gran reemplazo que rezuma antisemitismo, ya que asocia frecuentemente a los judíos con esta élite que supuestamente trabaja para el reemplazo de las poblaciones blancas por poblaciones negras y árabes. Es la adhesión a una tesis equivalente la que llevó a un supremacista blanco a cometer un ataque antisemita particularmente mortífero el 27 de octubre de 2018 en la sinagoga Massorti de Pittsburgh, antes de que un joven estadounidense de perfil similar repitiera este gesto el 27 de abril de 2019 en una sinagoga jasídica de Poway, en las afueras de San Francisco.





El señor Tegnér puede estar furioso, pero eso no nos impedirá cuestionar el posicionamiento de los presentadores de sus medios. En efecto, como nos recuerda convenientemente Streetpress, Frontières tiene un presentador – Jordan Florentin – cuya fama se debe a haber exhibido durante el confinamiento por el Covid un pase sanitario a nombre de Adolf Hitler, mientras que su presentadora – Louise Morice – está en una relación con un admirador del Tercer Reich cuya principal afición parece ser coleccionar objetos nazis que a menudo llevan la esvástica. En agosto, de camino a Rumania de vacaciones con Louise Morice a su lado, publicó públicamente fotografías de los lugares de su viaje (Nuremberg, Praga, etc.) comparándolas con fotografías de esos mismos lugares entonces bajo el dominio del Tercer Reich, a menudo decorados con pancartas nazis. Estos pocos detalles sobre los pilares de “Frontières” muestran sin lugar a dudas que este medio de comunicación se baña en las aguas más sucias de una extrema derecha cuyo antisemitismo, junto con los odios racistas y xenófobos que le valieron a Erik Tegnér una reciente condena por insulto público de carácter racista después de haberlos transmitido en sus medios de comunicación, ha constituido siempre su ADN.