Vimos CNews Prime, la hermana pequeña de CNews que retransmite hasta la saciedad las modas de la extrema derecha en Internet.





CNews Prime transmite sus programas desde hace una semana en Internet. Un canal digital que no estará sujeto a las normas de Arcom, el regulador audiovisual. Así que queríamos ver cómo es la hermana pequeña de CNews, la última incorporación al grupo Bolloré, retransmitida únicamente en streaming y en Dailymotion, la plataforma de vídeo controlada por el grupo… Bolloré.





lunes 1ejem Diciembre, una vez encendida la computadora, vamos a una sesión de CNews Prime, como puedes ver en el vídeo de arriba. Una larga sesión ininterrumpida de 9:30 a 15:30 horas.





A primera vista, da la impresión de estar viendo CNews. Nada podría ser más normal: el canal solo transmite temas del canal. Y da un lugar de honor a los oradores que están, o han estado, en la estela de la extrema derecha. Este lunes nos encontramos con Robert Ménard, Gilbert Collard, Philippe de Villiers y, por supuesto, Jordan Bardella, el jefe del Rally Nacional. La derecha de la derecha sabe dónde reunirse para intercambiar, discutir, felicitarse. En este espacio privado discutimos de manera desinhibida sobre el uso del velo, el supuesto ascenso del islamismo y la resistencia cristiana. Incluso las efemérides dedicadas ese día a Carlos de Foucauld consiguen la hazaña de unir estas dos obsesiones por un santo. “asesinado delante de su ermita en Tamanrasset por rebeldes islamistas”.





Todo esto es retransmisión de programas de CNews… pero retransmisión cuidadosamente elegida. Sólo extractos, o editoriales y entrevistas, que adquieren la apariencia de lo mejor de.









Temas queridos por la ultraderecha





Además de estos temas queridos por la extrema derecha, la actualidad exige que, en el plató, ataquemos con determinación este poder encarnado por Emmanuel Macron, un poder que quisiera amordazar la libertad de expresión. En medio de una comisión parlamentaria de investigación sobre la neutralidad del servicio público, CNews Prime ataca con fuerza a los medios de comunicación tradicionales y a un presidente acusado de deriva autoritaria con su propuesta de “etiqueta” los medios de comunicación.









Asistimos a retransmisiones de decorados, debates pero también reportajes. Aquí también, cuidadosamente elegidos: periodista italiano agredido en una carnicería halal, misa de Adviento cancelada en Avrechy, supuesta islamización de Roubaix. Los temas se suceden sin lanzamiento ni transición pero siempre con los dos temas recurrentes: el peligro del islamismo y la defensa del cristianismo.





Seguramente también vimos brevemente un tema sobre el Día Mundial del SIDA u otro sobre la disminución de la natalidad en Francia, pero esto sólo representa unos minutos de las seis horas de visualización.





Vive, vive, vive.





¿Y el resto de la antena entonces? Está ocupado con interminables horas de transmisiones de video. “en el corazón del evento” pero… de interés cuestionable. El lunes, CNews Prime transmitió durante más de media hora esta imagen del patio del Eliseo donde se esperaba a Zelensky… sin que pasara nada y sin el más mínimo comentario. Lo mismo ocurrió con la misa del Papa León en el Líbano, retransmitida en directo durante casi una hora.





Inútil ? De ninguna manera ! La maniobra permite a CNews liberarse parcialmente de monitorear las noticias en vivo, para dejar más espacio para lo que lo hace exitoso: editorialistas de opinión y de extrema derecha en el set.





Finalmente, en CNews Prime, CNews Prime solo transmite en vivo los carteles de noticias en la parte inferior de la pantalla. Todo lo demás son piezas seleccionadas de CNews, en bucle y en vivo, en vivo, en vivo.



