Israel ha matado a más de 70.000 personas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, según las autoridades locales

Publicado el 29 de noviembre de 2025 a las 16:35,

actualizado el 29 de noviembre de 2025 a las 4:35 p.m. Lectura: 1 min.







El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, anunció este sábado 29 de noviembre que más de 70.000 personas habían muerto en territorio palestino desde el inicio de la guerra provocada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista en Israel el 7 de octubre de 2023. Este nuevo balance se produce un mes y medio después de la entrada en vigor de un frágil alto el fuego negociado por Estados Unidos, del que ambos bandos se acusan mutuamente de violación.





En un comunicado, el ministerio afirmó que el número total de muertes relacionadas con el conflicto alcanzó 70.100 y que 354 palestinos han muerto por fuego israelí desde que comenzó la tregua el 10 de octubre. El ministerio también especifica que dos cadáveres fueron ingresados ​​en hospitales de Gaza en las últimas 48 horas, uno de los cuales fue encontrado bajo los escombros, mientras la guerra devastaba el territorio.









Casi 300 nuevas víctimas registradas





El aumento respecto al último informe se explica, según la misma fuente, por la validación por parte de las autoridades de datos relativos a 299 organismos adicionales.







