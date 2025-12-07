¿Por qué suspendieron a un profesor de la Universidad Lyon II?





La Universidad de Lyon II anunció, el miércoles 3 de diciembre, que había suspendido a uno de sus profesores, muy criticado por haber descrito “Los genocidas serán boicoteados” veinte personalidades, la mayoría de ellas judías, y publicó un vídeo que contiene clichés antisemitas.









A finales de noviembre, la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (Licra) descubrió este mensaje de Julien Théry, profesor de historia medieval, publicado en su cuenta de Facebook, provocando reacciones en particular del Ministro de Educación, Edouard Geffray, y del fundador de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon.





• “20 genocidas a boicotear en todas las circunstancias”





El 21 de noviembre, Licra reveló un mensaje del profesor publicado en la cuenta de Facebook de este último el 20 de septiembre: el puesto ya no está disponible. bajo la mención “20 genocidas a boicotear en todas las circunstancias”aparecen 20 nombres entre los que se encuentran el del presentador Arthur o los actores Charlotte Gainsbourg y Philippe Torreton, acompañados de sus fotografías.





La víspera, estas 20 personalidades habían publicado en “Le Figaro” una carta abierta a Emmanuel Macron, que se disponía a reconocer el Estado palestino en nombre de Francia, para pedirle que primero exija la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza y el desmantelamiento de Hamás. “El llamado a boicotear a las personas físicas es una provocación a la discriminación y la violencia”denuncia Licra al acusar a la docente de “Hacer listas, como hicimos bajo la ocupación”.









“Condenamos con la mayor firmeza el contenido de esta publicación, que en ningún caso representa a nuestra universidad ni los valores que defiende y transmite”comentó la presidencia del establecimiento en un mensaje en su sitio web. “Si bien reconocemos a este colega, que no ejerce ninguna función de representación de nuestro establishment, un derecho absoluto de expresión a nivel individual y privado, estamos sin embargo muy conmocionados por un proceso del que nos desvinculamos completamente”añade, precisando que está pensando en “medidas necesarias”.





• Indignación de la derecha y del gobierno… no Mélenchon





En un mensaje sobre X, el Ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, “tomado nota” de esta reacción y trajo toda su “Apoyo a las personas mencionadas, a todos aquellos que quedaron impactados por esta lista”. El jefe de los diputados de LR, Laurent Wauquiez, valoró por su parte este mensaje “puramente alucinante”. Él denunció en “Antisemitismo ordinario de extrema izquierda en nuestras universidades”afirmando sentirse tranquilo en su elección de suspender la ayuda regional a Lyon II.





Unos días después, el Ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, reaccionó a su vez: “Es una pena lo que pasó” Y “Es profundamente escandaloso”dijo a los senadores durante una sesión de preguntas con el gobierno. “En la República no hacemos listas de personas a las que condenamos a la difamación, (…) que entregamos a la venganza”añadió.









Frente a las reacciones de indignación, Jean-Luc Mélenchon expresó su “solidaridad” con el docente-investigador. En un mensaje sobre X, el fundador de LFl se defiende afirmando que “sufre ataques por parte de Licra bajo pretextos falaces destinados a mostrar la omnipotencia de los acusadores”. “Vergüenza para los nuevos censores de la universidad. Solidaridad con este profesor esclarecedor »escribe el ex socialista, asegurando que la polémica apunta sobre todo a “al silencio” el maestro.





• El profesor denuncia “una campaña de acoso”









• Un mensaje nuevo, un informe y una suspensión.





Desde las primeras revelaciones, el rector de la Universidad de Lyon hizo “un informe sobre la base del artículo 40 al fiscal”indicó Édouard Geffray. En Lyon, el fiscal confirmó haber recibido este expediente y haberlo examinado. lunes 1ejem En diciembre, el sindicato de estudiantes de extrema derecha UNI Lyon desenterró un burdo montaje encontrado en la cuenta del profesor y fechado en enero de 2024, que evocaba a Israel y Palestina y repetía varios clichés antisemitas. Laurent Wauquiez denunció a continuación una “nuevo deslizamiento”.









“Tras el informe presentado al fiscal de Lyon el 25 de noviembre, nuevos elementos llevan a la Universidad Lumière Lyon II a adoptar una medida cautelar de suspensión contra el profesor Julien Théry”explica el establecimiento en un comunicado de prensa. Menciona una nueva publicación en redes sociales, entre ellas “el contenido de las palabras y lo visual (…) no es compatible con los valores de la República y la universidad”. El docente-investigador se retira “pendiente de decisión de la sección disciplinaria competente”que será ingresado “lo antes posible por el rector de la universidad”.





En un comunicado de prensa, publicado el miércoles por la tarde, el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia Auvernia-Ródano-Alpes indica que acoge con satisfacción “esta decisión que restablece el honor de la universidad” y dijo “esperar a que el procedimiento sancionador finalice con la celeridad y el rigor necesarios”.