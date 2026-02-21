Villepin denuncia la “demonización” de LFI que “prepara la toma del poder por la extrema derecha”





Una posición bienvenida dentro de la izquierda radical. El ex primer ministro Dominique de Villepin, inquilino de Matignon de 2005 a 2007 con Jacques Chirac, escribió un extenso artículo sobre









Para él, Francia está pasando por “un momento de Charlie Kirk”en alusión al asesinato del activista de extrema derecha estadounidense en septiembre de 2025 por un hombre que se decía antifascista. Tras los hechos, Donald Trump y sus seguidores intentaron culpar a la oposición demócrata para descalificarla.





“Es para Francia el “momento Charlie Kirk” (…) Es un momento que pretende deslegitimar parte del espectro político y victimizar a la extrema derecha triunfante”escribe el ex Primer Ministro, asegurando que no habla en nombre de un bando, sino “de una determinada idea de República”. Dominique de Villepin se niega “La simetría de la violencia entre izquierda y derecha” y denuncia un “demonización” de LFI que “prepara la toma del poder por la extrema derecha”.









“El desafío es el de tomar el poder sobre las mentes (…). Nos acercamos a un punto sin retorno. Algo empieza a escaparse de nosotros”advierte el ex primer ministro, probable candidato a las elecciones presidenciales de 2027.









Ciertamente, Dominique de Villepin llama a LFI “Rechazar cualquier complacencia ante la violencia”critica “radicalidad” de su “retórica” OMS “Termina convirtiéndose en un mecanismo que se escapa a quienes dicen operarlo” Y “Le hace el juego a la RN”.





Pero, según él, “El mayor error político” tanto del centro izquierda como de la derecha “enviar espalda con espalda todos los radicalismos como si fueran de la misma naturaleza, de la misma fuerza, del mismo peligro” mientras “Los pequeños grupos violentos de extrema derecha son mucho más numerosos” y que a la RN se le dé el amplio favorito para 2027.





el rechaza “la idea falsa” de “la simetría de la violencia”sin dudar en hacer numerosas comparaciones históricas. “Los comunistas de la década de 1930 no eran monaguillos, pero enviarlos espalda con espalda con los matones fascistas, considerando casi un siglo en retrospectiva, nos parecería un error”subraya. Y recordar que “ desde 1986, (…) 59 muertes han sido atribuidas a la ultraderecha, frente a seis a la ultraizquierda. Es el regreso de las ligas. “.









“La demonización del LFI, a través de fusiones que él mismo hizo posibles (…), sólo tiene un significado: legitimar una toma de poder identitaria y justificar las manifestaciones cada vez más numerosas”escribe.









“Al concentrar los golpes en LFI, por táctica, por comodidad, por cálculo, creamos un corredor de respetabilidad para la RN (…), el privilegio de ser la respuesta al desorden que se esfuerza en mantener”insiste. Sin embargo, según él, la normalización de la extrema derecha es otra “idea falsa”. “Las cosas no han cambiado mucho. El día después de una manifestación en homenaje a Quentin Deranque en París, los manifestantes dejaron un rastro de esvásticas en las paredes (…). No nos dejemos engañar por las fachadas repintadas”juzga.