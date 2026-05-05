Trump pasa por alto al Congreso y rechaza el nuevo plan de paz iraní

Nueva oferta de Irán para relanzar las negociaciones de paz, Donald Trump pasa por alto al Congreso al anunciar el fin de las hostilidades… Casi un mes después de la entrada en vigor de un alto el fuego entre los beligerantes en la guerra de Oriente Medio, el 8 de abril, las negociaciones de paz están decayendo. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de la situación este sábado 2 de mayo.

Donald Trump dijo el viernes 1 de mayo que estaba “no satisfecho” de una nueva oferta de Irán para relanzar las negociaciones de paz con Estados Unidos. Anteriormente, la agencia oficial iraní IRNA anunció que la República Islámica había “envió el jueves por la tarde el texto de su última propuesta a Pakistán, mediador en las conversaciones con Estados Unidos”sin más detalles.

“En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen”reaccionó el presidente estadounidense en Washington, repitiendo que, en su opinión, los líderes iraníes estaban “desunido” e incapaces de ponerse de acuerdo sobre una estrategia de salida del conflicto.

Donald Trump, que ya había amenazado con destruir el “civilización” El iraní, aseguró que preferiría no tener que hacerlo. “pulverizar de una vez por todas” Irán, pero aún quedaba una reanudación de la guerra. “una opción”.

Según un “fuente informada” Citada por el sitio estadounidense Axios, la Casa Blanca exigió que Irán se comprometa a no transferir su uranio enriquecido fuera de sus lugares bombardeados ni a reiniciar sus actividades nucleares durante las conversaciones.

Un oficial militar iraní se pronunció este sábado ” probable “ una reanudación de la guerra con Estados Unidos, tras el rechazo de Donald Trump a esta nueva oferta. “Es probable una reanudación del conflicto entre Irán y Estados Unidos, y los hechos han demostrado que Estados Unidos no respeta ninguna promesa ni acuerdo”reaccionó Mohammad Jafar Asadi, inspector adjunto del comando de las fuerzas armadas de Khatam Al-Anbiya, citado por la agencia de noticias Fars.

“Las fuerzas armadas están totalmente preparadas para cualquier nuevo intento de aventurerismo o cualquier acción imprudente por parte de los estadounidenses”añadió.

En teoría, el inquilino de la Casa Blanca tenía hasta el viernes para solicitar autorización al Congreso estadounidense para extender un conflicto más allá de 60 días. Pero su gobierno ha sugerido que ignorará esta obligación, ya que la oposición democrática se encuentra impotente para hacerla cumplir.

Aun así, el presidente estadounidense envió una carta a los funcionarios parlamentarios para notificarles que las hostilidades contra Irán habían terminado. “finalizado”, incluso si varios demócratas electos enfatizaron que la presencia continua de fuerzas estadounidenses en la región indicaba lo contrario.

“El 7 de abril de 2026, ordené un alto el fuego de dos semanas. Desde entonces, el alto el fuego se ha ampliado. No ha habido intercambio de disparos entre las fuerzas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado”.escribió Donald Trump, el día en que vence el plazo para obtener la autorización del Congreso para continuar la guerra contra Irán.

Durante este alto el fuego, el conflicto continuó de otras formas: Washington impuso un bloqueo a los puertos iraníes en represalia por el bloqueo por parte de Teherán del Estrecho de Ormuz, por donde anteriormente pasaba una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

El gobierno estadounidense anunció el viernes nuevas sanciones contra los intereses iraníes y advirtió que quienes pagaran un peaje a las autoridades de Teherán para cruzar el estrecho estarían expuestos a cambio a sanciones estadounidenses.