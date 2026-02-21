los desafíos de esta edición 2026





Como cada año, se inauguró el Salón Agrícola en París. Este sábado 21 de febrero por la mañana, Emmanuel Macron inauguró el evento que se prolongará hasta el 1 de marzo, sin vacas para la foto oficial, antes de reunirse con varios sindicatos.





Esta nueva edición está dominada por el malestar de los sindicatos agrícolas, movilizados por tercer invierno consecutivo, pero también de los organizadores que quieren mantener el espíritu familiar del evento a pesar de la promesa de numerosas visitas políticas a un año de las elecciones presidenciales.









Desde hace tres años, los meses previos al salón son escenario de grandes eventos; en 2024 para pedir ingresos, contraprestación y futuro; en 2025 para exigir el cumplimiento de sus promesas, rechazadas por la inestabilidad gubernamental.









En 2026, fue la gestión de la dermatosis bovina en el suroeste la que rompió el vaso, sumándose a la preocupación por el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), una balanza comercial agroalimentaria al borde del déficit y peligros climáticos cada vez más intensos…









Por primera vez desde la creación del salón en 1964, el ganado estará ausente, ya que las organizaciones de selección de razas han decidido “por precaución y por solidaridad” a los criadores afectados por dermatosis a no presentar sus animales.





Un reto para los organizadores que han incrementado las actividades familiares para intentar volver a atraer al menos a 600.000 visitantes. Además, para esta edición de 2026, el salón destacará Costa de Marfil.









En las granjas, el cansancio compite con la exasperación. La agricultura ocupó los titulares durante todo el año, y los debates sobre la ley Duplomb y la reintroducción de un pesticida neonicotinoide prohibido en Francia exacerbaron las divisiones sociales y políticas entre los defensores del medio ambiente y los del productivismo frente a la competencia extranjera. Un debate que podría resurgir pronto, ya que el senador de derecha Laurent Duplomb presentó en su nombre un nuevo proyecto de ley destinado a reintroducir varios pesticidas prohibidos.









El gobierno incrementó el número de anuncios entre diciembre y enero, al punto que la feria se transformó en un punto de avance en varios temas: conferencias sobre soberanía alimentaria, política hídrica y la construcción de una “ley de emergencia agrícola” cuyos contornos aún no están claros en esta etapa. En cuanto a la depredación de los rebaños, uno de los temas de este proyecto de ley, el Gobierno hizo un primer anuncio el lunes, indicando que se autorizaría disparar contra un lobo que haya atacado a un rebaño, incluso si este último no está sujeto a medidas de protección específicas.









Poco más de un año antes de las elecciones presidenciales, los sindicatos agrícolas todavía esperaban una decisión ” visión “ de Emmanuel Macron, que se contentó con pronunciar sus tres palabras clave habituales: “producción, preservación, protección”. Antes de cortar el listón, el jefe de Estado dijo que quería reunirse con los sindicatos “quien quiera”pidiendo unidad frente a las crisis que sacuden al mundo agrícola. La Confederación Paysanne, el tercer sindicato que todavía tiene su stand en la feria, reiteró su boicot a todas las reuniones presidenciales, denunciando una “Cogestión insoportable” entre el gobierno y la alianza FNSEA-Jóvenes Agricultores (JA), que todavía domina el sindicalismo agrícola.









Después de negarse a “mostrar” con el presidente, evocando un “salón del sufrimiento” agrícola, el presidente de la Coordinación Rural (CR) Bertrand Venteau y el presidente de la CR de Lot-et-Garonne, José Pérez, finalmente hablaron con él. “Nos prometió una reunión más en el Elíseo con los demás sindicatos y sectores. Pero llevamos dos años usando lo mismo, sólo tiene que ponerlo en práctica”.lamentó Bertrand Venteau al final de la reunión. Esta reunión fue confirmada por el Elíseo, donde se celebrará, pero sin fecha precisa.









Antes de las elecciones presidenciales, pero sobre todo de las municipales de marzo, las figuras políticas se sucederán entre los cientos de stands. Se esperan más de 80 visitas institucionales. “Estamos esperando el lanzamiento de las “elecciones presidenciales agrícolas” durante este espectáculo para intercambiar con futuros candidatos”precisó Arnaud Rousseau, presidente de la FNSEA.