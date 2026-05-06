Estatuillas de Bonaparte, papel de Bourgi... Lo que sabemos sobre los obsequios recibidos por Villepin cuando estaba en el Quai-d'Orsay

Después de los trajes de lujo ofrecidos a François Fillon, las estatuillas de Napoleón ofrecidas a Dominique de Villepin, cuando era ministro de Asuntos Exteriores (2002-2004). Detrás de estas generosas donaciones, el mismo intermediario, el lobista Robert Bourgi, figura de “Françafrique”.

Este hombre influyente reveló al programa “Complément d’investigation”, emitido el jueves 30 de abril, que había enviado a Dominique de Villepin dos estatuillas valoradas en más de 100.000 euros: una pagada por el ex presidente de Burkina Faso y la otra por un industrial italiano con fuerte presencia en África. Suficiente para reactivar los recuerdos de la interferencia francesa en los asuntos políticos de países anteriormente colonizados por Francia, y para avergonzar al supuesto gaullista, candidato esperado para las elecciones presidenciales de 2027.

Una estatuilla del emperador Napoleón Bonaparte por 75.000 euros y otra por 50.000 euros. Para justificar las facturas, el programa Complemento de investigación reveló a finales de abril que Dominique de Villepin había recibido estos dos objetos como regalo, en el marco de las redes político-financieras establecidas entre Francia y África, cuando era Ministro de Asuntos Exteriores de Jacques Chirac.

Según documentos consultados por France 2, la primera estatuilla fue pagada en mayo de 2002 por Blaise Compaoré, presidente de Burkina Faso. “Sabía lo que eran los regalos (Dominique de Villepin) Me encantó recibir (…) Libros antiguos y estatuillas africanas. Pero sobre todo amaba al emperador, informó al “Complément d’investigation” Robert Bourgi, quien supuestamente organizó la donación. Explica haber pedido al ex jefe de Estado Blaise Compaoré que tuviera “un gesto” hacia el Ministro de Asuntos Exteriores, y le propuso ofrecerle el busto de bronce del emperador Napoleón, realizado por Charles-Louis Corbet, que el lobista había visto en la galería Souzy de París.

Lo mismo se aplica a la segunda estatuilla de Napoleón Bonaparte, pagada en julio de 2003, esta vez por el industrial italiano Gian Angelo Perrucci. Un regalo interesado, según palabras del empresario, que informó a “Complément d’investigation” que Robert Bourgi habría animado a Dominique de Villepin a concederle la Legión de Honor. “Robert Bourgi empujó, (…) él dijo: “Nuestro amigo italiano ayudó mucho a las empresas francesas en África a obtener pozos petroleros y concesiones” “, dijo el empresario por teléfono, confirmando que él también pasó por la galería Souzy para hacer este regalo. Sin embargo, afirma no haber recibido nunca el premio francés. La galería Souzy garantizó a France 2 la autenticidad de las facturas y la identidad de los donantes.

Si estos obsequios no fueran ilegales en su momento, plantean dudas en términos de injerencia o incluso conflicto de intereses, a pesar de que Dominique de Villepin era ministro de Asuntos Exteriores. Pero sobre esto el político es categórico: “Nunca habría aceptado estos regalos si hubiera sabido de dónde venían. » El exministro asegura que estos obsequios se los entregó el asesor para las relaciones con los países africanos: “Recibí dos estatuillas de Robert Bourgi, de él mismo”. declaró al “Complément d’investigation”, siendo la primera estatuilla, según él, una “regalo de cumpleaños”.

Si dice haber descubierto el origen de los donantes, asegura que nunca ha cedido a un quid pro quo. “En ningún momento fui sensible (a estos regalos)“, él dice.

Ante la polémica, Dominique de Villepin devolvió las dos estatuillas al Ministerio de Asuntos Exteriores el lunes 5 de mayo. “La semana pasada, cumpliendo sus compromisos, Dominique de Villepin acudió al Quai-d’Orsay para donar al Ministerio de Asuntos Exteriores las estatuillas que había recibido, con motivo de sus cumpleaños, a principios de los años 2000, de manos del Sr. Bourgi”, dijo esta fuente.

El entorno del ex ministro también cuestionó el valor anunciado de la mercancía de 125.000 euros. “El peritaje realizado por uno de los mejores especialistas franceses, aprobado por los tribunales, estableció que el valor de mercado de estas obras podía estimarse entre 18.000 y 20.000 euros para una, y entre 10.000 y 12.000 euros para la otra”, indicó.

¿Por qué tales revelaciones, aun cuando Robert Bourgi fue colaborador de Dominique de Villepin y él mismo estuvo involucrado en estos regalos? “Quiero ser un obstáculo para la marcha de Dominique de Villepin hacia el Elíseo”, asegura Robert Bourgi a “Parisien”, en una entrevista publicada el 2 de mayo. Declara no “perdurar” su “Acercamiento ideológico con Jean-Luc Mélenchon” y lamenta los comentarios que el ex Ministro hizo en el momento del encarcelamiento de Nicolas Sarkozy el año pasado. “Yo también reacciono ante su ingratitud, como pude hacerlo con François Fillon”, también dijo.

No es la primera vez que el lobbyista se ve implicado en un asunto relacionado con un personaje político que tiene la vista puesta en el Elíseo. De hecho, Robert Bourgi había ofrecido trajes por valor de 13.000 euros a François Fillon, una revelación que empañó su campaña presidencial en 2017. Las sospechas de tráfico de influencias asociadas finalmente llevaron a que se desestimara el caso.

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Robert Bourgi indicó en las columnas de “Parisien” que reprocha a Dominique de Villepin su testamento “Parar el sistema porque tenía miedo de los jueces”. El asesor se refiere aquí a transacciones realizadas en el marco del modelo con tintes neocoloniales y atributos de “Françafrique”. El asegura que “Villepin (tenía) Fue designado por Chirac como interlocutor exclusivo para gestionar la “generosidad” de los jefes de Estado africanos. Todos los “grandes secretos” ahora se manejaban en su oficina”.

En esta ocasión, Robert Bourgi aseguró en 2011 que había traído a Jacques Chirac y Dominique de Villepin maletas con billetes de países africanos entre 1997 y 2005. Se abrió una investigación que se cerró sin más medidas en noviembre de 2011.

El propio interesado afirma en “Investigación adicional” que esta historia “perfectamente excéntrico” es el trabajo de un “maravilloso narrador”. A lo que Robert Bourgi, que aseguró que Nicolas Sarkozy no tuvo nada que ver con estas revelaciones, respondió en “le Parisien”: “Dominique puede llamarme “chiflado”. Pero eso no fue lo que me dijo cuando le traje dinero de presidentes africanos. »

No es la primera vez que Dominique de Villepin es señalado por sus relaciones con potencias extranjeras. Una investigación de la unidad de investigación de Radio Francia, en diciembre de 2025, constató que el ex Primer Ministro de Jacques Chirac había desarrollado negocios en China desde 2008, en particular asumiendo la presidencia de asociaciones de derecho chino.