Macron escribe a Trump para pedir el levantamiento de las sanciones contra Thierry Breton y el juez Nicolas Guillou













“Me gustaría llamar personalmente su atención sobre las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra varios ciudadanos europeos, entre ellos dos franceses, Nicolas Guillou, juez de la Corte Penal Internacional, y Thierry Breton, ex comisario europeo”escribió el presidente francés a su homólogo estadounidense. “Le pido que reconsidere estas decisiones de su administración y que levante las sanciones impuestas injustamente a Nicolas Guillou y Thierry Breton”añade.









Thierry Breton, acusado de “censura” El Departamento de Estado le ha prohibido permanecer en Estados Unidos en detrimento de los intereses americanos desde diciembre de 2025. Este artífice de la directiva europea sobre servicios digitales ha estado a la vanguardia de la regulación de las plataformas tecnológicas, algo que Estados Unidos considera un ataque a la libertad de expresión. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, también se rebeló contra “actos flagrantes de censura extraterritorial”.









“Las sanciones adoptadas contra Thierry Breton socavan la autonomía regulatoria europea y, además, se basan en análisis erróneos: las regulaciones digitales europeas, de hecho, no tienen alcance extraterritorial y se aplican sin discriminación, en territorio europeo, a todas las empresas afectadas”responde Emmanuel Macron en su carta a Donald Trump.









En cuanto al juez Nicolas Guillou, fue sancionado por Washington en agosto de 2025, junto con otros magistrados de la CPI, debido a su participación en el expediente de la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.









También se le prohibió la entrada al país y su tarjeta Visa, un servicio estadounidense, también fue retirada por su banco en Francia. Y ya no puede utilizar una gran cantidad de servicios digitales estadounidenses, desde Airbnb hasta Amazon. “Las sanciones adoptadas contra Nicolas Guillou socavan el principio de independencia de la justicia y el mandato de la CPI”protesta Emmanuel Macron.





“Soy bretón y puedo durar mucho tiempo” sin tarjeta Visa ni servicios digitales estadounidenses, aseguró el martes Nicolas Guillou, que vino a Bruselas para exigir un despertar de la UE en materia bancaria y de soberanía digital. “Pero no voy a aguantar si no pasa nada”volvió a advertir, antes de una reunión con funcionarios de la Comisión Europea.